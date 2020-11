Hamburg. Eine Massentestung an der Schule auf der Veddel hat Dutzende bisher unbekannte Infektionen mit dem Coronavirus bei Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften zutage gefördert. Nach Abendblatt-Informationen wurden bei der „Fast-Track“-Testung an der Grund- und Stadtteilschule am Mittwoch 465 Menschen auf eine Corona-Infektion untersucht.

Bei 65 war das Ergebnis positiv – was einer Quote von 14 Prozent entspricht. Betroffen waren demnach 56 Schüler und neun Lehrer. Bereits zuvor gab es 29 bekannte Infektionen an der Schule, von denen 23 Lehrer und sechs Schüler betroffen waren. Damit haben sich auf der Veddel bereits 32 der insgesamt 74 Lehrkräfte mit Sars-CoV-2 infiziert. Insgesamt sind 94 Schüler und Lehrer infiziert.

Corona an Hamburger Schule: Fast alle Jahrgänge betroffen

Bei den Schülern sind nach Abendblatt-Informationen fast alle Jahrgänge von den 1. bis zu den 10. Klassen betroffen. Besonders hoch sind die Zahlen offenbar im Grundschulbereich.

Die Schulbehörde wollte die Ergebnisse am Freitagmittag zunächst noch nicht offiziell und abschließend bestätigen, da ihr noch Informationen fehlten. „Aber es ist zu erwarten, dass bei einer hohen Zahl von Schülerinnen und Schülern eine Coronainfektion vorliegt“, so Behördensprecher Peter Albrecht.

„Auch an die sehr kleine Schulzweigstelle Billbrookdeich mit rund hundert Schülerinnen und Schüler deutet eine Reihentestung darauf hin, dass viele Schülerinnen und Schüler mit Corona infiziert sind.“

Schulen gehen wegen Corona-Fällen in Distanzunterricht

Beide Schulen würden "bis zur Aufklärung der Lage vorsorglich auf Distanzunterricht umgestellt, wie es in vergleichbaren Fällen in ganz Deutschland üblich ist“, so Albrecht. "Über die näheren Ursachen der Infektionszahlen ist noch nichts bekannt, die Streuung der Infektionen über fast sämtliche Klassenstufen deutet aber darauf hin, dass vermutlich viele Kinder bereits mit einer Infektion in die Schule gekommen sind."

Dies ist bereits der dritte größere Corona-Ausbruch an einer Hamburger Schule. Zuletzt waren bei einer Massentestung an der Ida Ehre Schule 55 Menschen positiv getestet worden, woraufhin die Schule zunächst den Präsenzunterricht bis heute einstellte. Schon im September hatte es an der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude 39 Infektionen bei Schülern und Lehrern gegeben – dies war seinerzeit der bis dato größte Corona-Ausbruch an einer Schule in Deutschland gewesen.

Schulsenator Ties Rabe (SPD) betont bisher, dass das Infektionsgeschehen an Schulen eher gering sei und sich der Großteil der Infizierten außerhalb der Schulen anstecke. Bei einer Telefonkonferenz mit der SPD-Bürgerschaftsfraktion am Freitagmittag stellte sich der Senator nach Abendblatt-Informationen Fragen der Abgeordneten zu dem Thema. Auch bei einigen Genossen wächst offenbar die Verunsicherung und der Unmut angesichts der zahlreichen Infektionen an Schulen.