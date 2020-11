Hamburg. Es ging um 1800 Euro. Eine stattliche Summe – aber gleichwohl nichts wirklich Weltbewegendes. Und doch sind diese 1800 Euro der Grund dafür, dass es zu einem heftigen Streit zwischen Kontrahenten kam, an dessen Ende ein Mann tot war und zwei weitere schwer verletzt.

Jetzt erging vor dem Schwurgericht das Urteil gegen einen 55-Jährigen, der nach Überzeugung der Kammer der Angreifer war und der mit einer Metallstange und einem Messer auf seine Gegner losging. Gegen Ismail S. verhängte das Gericht eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren und vier Monaten wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Handwerker getötet: Richter spricht von einer Tragödie

„Es gibt im Grunde hier nur Opfer: Menschen, die Vater und Sohn verloren haben, und Menschen, deren Familienoberhaupt nunmehr als Folge tragischer und schlimmer Fehlentscheidungen im Gefängnis sitzt“, sagte der Vorsitzende Richter über die Tat vom 3. Oktober vergangenen Jahres. Er nannte das Geschehen eine „Tragödie“.

Ismail S. war mit dem von ihm beauftragten Handwerker Necdet U. in Streit geraten, weil der 47-Jährige weder vereinbarte Verputzungsarbeiten erledigt noch ein Voraushonorar von 1800 Euro zurückgezahlt hatte. Am Abend vor der Tat forderte Auftraggeber Ismail S. erneut sein Geld, am frühen Morgen des nächsten Tages tauchte der Mann schließlich am Haus des Handwerkers in Wilhelmsburg auf. Dabei hatte Ismail S., davon ist die Kammer überzeugt, eine Metallstange und ein Messer als Waffen dabei.

47-Jährige starb vor den Augen des Sohnes an inneren Blutungen

Die beiden Männer gerieten in Streit, in dessen Verlauf Ismail S. seinen Kontrahenten unter anderem mehrfach mit dem Messer verletzte. Der 47-Jährige starb infolge innerer Blutungen. Der Sohn des Opfers, der noch versucht hatte, seinem Vater zu Hilfe zu eilen, wurde ebenfalls durch Messerstiche erheblich verletzt. Es gelang dem 23-Jährigen aber, dem Angreifer die Waffen zu entwinden, dann setzte der Sohn die Metallstange gegen Ismail S. ein, so dass auch der ursprüngliche Aggressor Verletzungen davon trug.

„Innerhalb von 16 Minuten wurde das Leben zweier Familien gänzlich aus den Fugen gerissen, wegen einer unvollständigen Baustelle, wegen 1800 Euro“, fasste der Vorsitzende das Geschehen zusammen. Dies sei „erschütternd“. Es habe nicht geklärt werden können, was „den bisher vollständig unbescholtenen Schlosser“, der gut situiert gewesen sei und fest verankert in Familie und Gemeinde, „zu der Tat veranlasst hat“.

Der Angeklagte selber hatte angegeben, er habe aus einer Notwehrsituation heraus gehandelt. Er sei von dem späteren Opfer und dessen Sohn angegriffen worden und habe sich verteidigen müssen. Doch das Gericht ist überzeugt, dass Ismail S. die schwere Stange und das Messer als Waffen selber mitgebracht hatte. Das habe unter anderem durch kleinste Partikel von der Metallstange, die an der Kleidung des 55-Jährigen sowie in seinem Jutebeutel nachgewiesen werden konnten, festgestellt werden können. Die Tat des Angeklagten, so der Richter, habe „Selbstjustizcharakter. Wenn man Forderungen hat, klagt man sie ein. Man bewaffnet sich nicht.“