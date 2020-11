Hamburg. Noch ist der Hamburger Polizeibeamte krankgeschrieben, doch im Frühjahr würde Sebastian F. gerne wieder in den Vollzugsdienst zurückkehren. Bis dahin hat er noch viel Zeit darüber nachzudenken, was er da eigentlich angerichtet hat. Wegen Betrugs und Urkundenfälschung hat das Amtsgericht St. Georg den 38-Jährigen am Donnerstag zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt

Bei einer Verurteilung zu mehr als zwölf Monaten hätte der Beamte, gegen den auch noch ein Disziplinarverfahren läuft, aus dem Dienst entfernt werden müssen.

Hamburger Polizeibeamter fälschte zehn Monatsabrechnungen

Sebastian F. gab als Präventionsbeamter des Programms „Kinder- und Jugenddelinquenz“ nebenamtlich an der Heinrich-Hertz-Schule Präventionsunterricht. Nach den Ermittlungen ließ er zwischen Oktober 2017 und Dezember 2018 27 Doppelstunden ausfallen, rechnete den Unterricht aber trotzdem ab. Zehn Monatsabrechnungen fälschte er, indem er die Unterschrift des jeweils zuständigen Lehrers nachahmte und erzielte so Einnahmen in Höhe von 1500 Euro.

Der Angeklagte habe die Taten eingeräumt, sagte Gerichtssprecher Kai Wantzen. Der Unterricht sei ihm zwar eine Herzensangelegenheit gewesen. Weil er Fragen nach seinen Erfahrungen im Dienst mitunter aber als belastend empfunden habe, habe er den Unterricht mehrfach absagen müssen. Damit das nicht auffällt, habe er die Einheiten aufgeschrieben. Der Betrug flog nach Hinweisen aus der Schule auf. Sebastian F.s Polizeikollegen ermittelten und überführten ihn. Der Staatskasse muss er zudem die 1500 Euro zurückzahlen.