Hamburg. Da in Hamburg neue Fälle von Geflügelpest aufgetaucht sind, haben die Bezirke nun eine hamburgweite Stallpflicht für Geflügel angeordnet. In der Hansestadt sei bei vier Wildvögeln der Geflügelpest-Erreger des Subtyps H5N8 nachgewiesen worden, teilte die Verbraucherschutzbehörde am Donnerstag mit. "Zum Schutz der Geflügelbestände haben die Bezirke nun die Aufstallung angeordnet."

Das bedeutet: Geflügel wie Hühner und Gänse dürfen nun bis auf Weiteres nicht mehr ins Freie. So soll verhindert werden, dass die Geflügelpest auf Tierbestände übergreift. Nach Angaben der Behörde tritt die Stallpflicht am Freitag, 13. November, in Kraft.

Geflügelpest – Stallpflicht in Hamburg betrifft folgende Tiere:

Hühner

Truthühner

Perlhühner

Rebhühner

Fasane

Laufvögel

Wachteln

Enten

Gänse

Zudem sind ab sofort Ausstellungen, Märkte und ähnliche Veranstaltungen mit Geflügel und Tauben bis auf weiteres verboten. Verstöße gegen diese Verfügung können teuer werden: Ordnungswidrigkeiten werden mit einem Bußgeld bis zu 30.000 Euro geahndet.

Hamburgweite Stallpflicht gravierender Eingriff für Geflügelhalter

"In Hamburg wurde der Geflügelpest-Erreger des Subtyps H5N8 mittlerweile bei vier Wildvögeln nachgewiesen", heißt es in der aktuellen Mitteilung der Behörde. Wesentlich höher ist die Zahl in Schleswig-Holstein, wo es inzwischen in mehr als 100 Fällen Nachweise von Geflügelpest bei Wildvögeln gibt. Dort wurde die Geflügelpest zudem in zwei Geflügelhaltungen festgestellt. Das war Auslöser dafür, dass eine landesweite Aufstallung von Geflügel angeordnet wurde.

Die Hamburger Verbraucherschutzbehörde weist darauf hin, dass die stadtweite Stallpflicht das Risiko einer Übertragung der Geflügelpest auf Haus- und Nutztierbestände deutlich einschränken kann. "Eine solche Maßnahme ist für viele Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter ein gravierender Eingriff", heißt es weiter. "Oberste Priorität muss aber sein, einen Ausbruch in einem Bestand zu verhindern, da betroffene Tiere getötet werden müssten."