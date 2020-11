Hamburg. Das letzte Mal, als ich ein Tagebuch führte, war mit 14 Jahren. Die Zeit, als das Leben aus vielen aufregenden ersten Malen und Begegnungen bestand, die für die Ewigkeit aufgeschrieben werden mussten. Je enger die Kontakte desto besser. Das Tagebuch, das ich seit mehr als einer Woche führe, ist elektronisch – und soll so wenige soziale Kontakte wie möglich notieren. Verrückte traurige Welt. Es ist eine App, die sich "Cluster Tagebuch“ nennt, in die ich jeden Tag meine Begegnungen eintrage. Wo habe ich jemanden getroffen? Wann? Wen? Im Freien? Mit Mund-und-NasenSchutz?

Das sind die Kriterien, auf die ich achten soll. Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hatte dazu aufgerufen, ein Kontakttagebuch zu führen. „Es liegen noch einige Wochen vor uns, in denen wir uns etwas einschränken. Das ist kein Selbstzweck, sondern ein Akt der Solidarität“, sagte sie. „Neben den Dingen, die per Verordnung untersagt sind, sollten wir auch andere Kontakte überprüfen, ob sie erforderlich sind – und im Zweifel (...) darauf verzichten.“

Kontakttagebuch: Ich weiß, dass ich viele Kontakte habe

Ich weiß, dass ich viele Kontakte habe. Die meisten beruflich, viele zufällig draußen in der Nachbarschaft, einige Verabredungen im Freien, gar keine mehr zu Hause. Aber wie viele sind es tatsächlich? Und: Sind es etwa zu viele? Notiert werden alle Begegnungen, die ich mit Namen nennen kann, mit denen ich länger als zehn Minuten zu tun habe – egal, ob draußen, egal, ob mit oder ohne Maske. Ich möchte es so genau wie möglich machen. Meine familiären Kontakte Mann und zwei Töchter erwähne ich nicht weiter. Sie sind meine Dauerkontakte, die ich nicht meiden kann und nicht meiden möchte.

Als ich mit der App anfange, hatten Restaurants und Cafés noch geöffnet, einige Tage später kam der Lockdown. Kein Kino, kein Theater, und der Sport im Fitnessstudio fällt auch aus. Weil ich im Homeoffice arbeite, werden es wohl nicht allzu viele Menschen sein, denen ich begegne, denke ich. Mal sehen, ob mein Gefühl mich täuscht.

So führe ich mein Corona-Tagebuch



Tag 1: Termin beim Hausarzt. Das Abendblatt meldet 339 Neuinfektionen am Vortag, die Stimmung in der Stadt ist angesichts der neuen Zahlen nervös. Ich bin es nicht, sonst wäre ich nicht zum Arzt gegangen. In der Praxis ist wenig los. Die Sprechstundenhilfe sitzt hinter Plexiglas. Selbstverständlich tragen alle Masken. Sorgen mache ich mir keine. Aber ich gehe im Kopf durch, wen ich später in mein Tagebuch eintragen werde. Die App scheint also bereits zu wirken – ich werde mir bewusst, wen ich auf welche Weise treffe.

Corona-Krise: Hamburg ändert die Strategie

Beim Blutabnehmen komme ich einer Arzthelferin sehr nah, der Abstand von 1,50 Metern wird unterschritten. Aber es ist nur ein kurzer Moment. Und heißt es nicht, Begegnungen von weniger als 15 Minuten mit Maske spielten keine Rolle bei der Übertragung der Viren? Das Robert-Koch-Institut hat als Herausgeber der Corona-App Begegnungen, die weniger als zehn Minuten dauern, als unbedenklich eingestuft. Darauf verlasse ich mich. Beim Arzt sitze ich länger als eine Viertelstunde in einem geschlossenen Raum mit Maske und Abstand, der beim Abhorchen unterschritten wird. Sicherlich ein Kontakt, der notiert werden muss. Meine beruflichen Termine beschränken sich auf Telefonate. Am frühen Abend kommt die Nachhilfelehrerin meiner Tochter. Wir haben uns darauf verständigt, dass alle Masken tragen. Macht zwei Kontakte, die ich notiere.



Tag 2: Ich bringe mein Fahrrad zum Fahrradladen. Wir sind vor dem Geschäft, und sowohl der Fahrradladen-Besitzer als auch ich tragen Masken. Am Nachmittag treffe ich eine Hundetrainerin und ihre Kundin für eine Abendblatt-Geschichte. Ein Fotograf ist auch dabei. Macht am Ende des Tages vier Kontakte. Weil ich alle Menschen im Freien getroffen habe, fühle ich mich wohl damit.



Tag 3: Der Morgen beginnt mit einem Besuch im Café. Drinnen geht es recht eng zu. Ich trinke meinen Cappuccino wie immer in diesen Zeiten draußen. Zu meinem Abendblatt-Termin fahre ich mit dem Rad. Ich nutze keine Öffis, auch vor Corona habe ich das selten gemacht. Zu voll, zu umständlich. Und es waren mir schon immer zu viele Menschen auf engem Raum. Bei dem Termin sitze ich mit drei Menschen in einem Raum – mit Abstand, aber ohne Maske. Ich fühle mich unsicher, habe Sorge vor einer Infektion. Denn mindestens einer ist hier zu viel. Weil ich nicht unhöflich sein will, sage ich nichts. Aber es beschäftigt mich den ganzen Tag. Vor der Tür kommt für das Foto der Fotograf vom Vortag dazu. Wenn ich Kollegen treffe, habe ich weniger Sorge vor Ansteckung als bei Fremden. Völlig irrational. Umso wichtiger auf den Abstand zu achten. Macht heute fünf Kontakte, die ich notiere.

Die vielen Menschen im Park machen mir zu schaffen



Tag 4: Im Supermarkt müssen wir wie im Frühjahr Einkaufswagen benutzen. Anders als im Frühjahr, als ich unbesorgter war, finde ich es das eklig und unhygienisch. Igitt, wie viele Menschen hatten das bereitgestellte Desinfektionsspray schon in ihren Händen? Ich fühle mich unwohl. An der Kasse halten zum Glück alle Abstand. Später treffe ich eine Lehrerin an der Schule zu einem Gespräch. Wir nehmen unsere Masken ab, sitzen aber in großem Abstand zueinander bei weit geöffnetem Fenster. Ich fühle mich sicher. Grundsätzlich wohler als in der anonymen Masse wie im Supermarkt.

Mittags gehe ich mit einer Freundin durch den Park. Die vielen Menschen im Park machen mir zu schaffen. Jogger laufen ohne Abstand keuchend an mir vorbei, nehmen keine Rücksicht. Das ärgert mich. Beim Hundetraining im Volkspark bin ich mit der Trainerin allein. Corona scheint weit weg. Am Ende des Tages notiere ich drei Kontakte. Seltsam, dass meine Corona-App vier Begegnungen mit niedrigem Risiko anzeigt. Wer soll das gewesen sein?

Tag 5: Zwei Freundinnen bei dem schönen Wetter draußen nacheinander mit Kaffee, aber ohne Maske getroffen.

Fazit des Corona-Kontakttagebuchs: Ich finde, ich bin brav



Tag 6: Kurz vor dem Lockdown; ich gehe mit ein paar Leuten wandern. Weil das in Hamburg mit mehr als zwei Haushalten nicht erlaubt ist, treffen wir uns bei Stade, wo es legal ist. Weil wir draußen sind und Abstand halten, finde ich diese Trickserei okay. Macht fünf Begegnungen und wohlige Erschöpfung am Abend. Wie gut eine Tour durch den Wald, gerade in Corona-Zeiten, tut.



Tag 7: Fast hätte ich einen Tag ohne Begegnung geschafft und hätte mich wie die Klassenbeste gefühlt. Habe aber beim Spaziergang mit dem Hund meine Zahnärztin getroffen. Mist! Und doch war es nett.

Fazit: Ich finde, ich bin brav. 22 Kontakte in einer Woche. Das sind weniger als erwartet. Natürlich stoße ich auf viel mehr Menschen, aber nur flüchtig. Die App ist unkompliziert. Auch Akribie-Muffel wie ich schaffen es, Begegnungen festzuhalten. Ich merke, dass mir ein, zwei Freundinnen an sozialen Kontakten genügen. Das liegt auch daran, dass ich beruflich genug Menschen treffe. Auch in meinem Viertel komme ich täglich mit anderen ins Gespräch. Einsam bin ich nicht. Im Gegenteil. Mir ist es zu voll. Derzeit würde ich lieber auf dem Land leben – mit dem Wald hinterm Haus.

