Hamburg. Früher konnte Jutta Schaaf an Schlechtwettertagen bei ihrer Tochter im Zimmer sein oder mit ihr in den Aufenthaltsraum der Einrichtung gehen, in der Kristin lebt. Durch die coronabedingte Allgemeinverfügung ist ihr das nur noch drei Stunden pro Woche möglich. Doch die Mutter möchte so oft wie möglich bei ihrer Tochter sein, die nach einer Gehirnblutung vor neun Jahren weder sprechen noch laufen kann. Dafür hat die 61-Jährige ihren Beruf, ihre Heimat und ihre Freiheit aufgegeben.

Vor acht Jahren ist sie aus Zwickau in Kristins ehemalige Einzimmerwohnung auf dem Kiez gezogen. Von dort fährt sie jeden Tag nach Groß Borstel, um ihre Tochter abzuholen. Weil sie sie nicht mit nach Hause nehmen kann – die kleine Wohnung liegt im vierten Stock, es gibt keinen Fahrstuhl –, schiebt sie Kristin viele Kilometer im Rollstuhl spazieren, manchmal bis an die Außenalster. Bei Regen und Kälte war sie in den letzten Wochen oft mit ihr im Café. Jetzt, nach dem Lockdown, blieben ihnen nur noch Busse und Bahnen – doch wie viele andere würde Jutta Schaaf diese Orte aus Furcht vor Covid-19 lieber meiden.

„Man muss pflegende Angehörige als Leistende mehr im Blick haben“,

Die Allianz der pflegenden Angehörigen schätzt, dass in Hamburg rund 50.000 Menschen pflegebedürftige Angehörige versorgen – und dass ohne sie die häusliche Pflege zusammenbrechen würde. Dennoch gebe es für sie, die oft jahrelang, rund um die Uhr und ohne nennenswerte Auszeiten rund vier Fünftel der Pflege übernähmen, üblicherweise kein Entgelt und eine völlig unzureichende Unterstützung.

„Man muss pflegende Angehörige als Leistende mehr im Blick haben“, fordert auch Angelika Maaßen, die im Demenzdock der Hamburgischen Brücke pflegende Angehörige psychologisch unterstützt. Sie müssten eine finanzielle Aufwandsentschädigung oder einen Ausgleich für Verdienstausfall oder Berufsaufgabe erhalten. „Momentan werden ihnen nur ein paar Rentenpunkte gutgeschrieben, was für viele de facto fünf bis 30 Euro mehr Rente im Monat bedeutet.“

Um dem Senat die Situation von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen vor Augen zu führen, hat Jutta Schaaf neulich an einer Mahnwache auf dem Rathausmarkt teilgenommen. Dort brach die im Gespräch so stark wirkende Frau in Tränen aus. Die psychische Dauerbelastung durch die Erkrankung ihrer Tochter und jetzt die Angst vor dem Corona-Winter – das war zu viel für sie.

Angst vor weiteren Einschränkungen der Besuchszeiten

Was sie am meisten befürchtet, ist, dass die Besuchszeiten für pflegende Angehörige angesichts der steigenden Corona-Zahlen noch weiter eingeschränkt werden. Zwar habe Kristin, die vor dem Aneurysma gerade mal ein halbes Jahr verheiratet war und in New Jersey lebte, durch die pädagogische und therapeu­tische Betreuung in ihrer Einrichtung schon viele Fortschritte gemacht. „Sie benötigt weniger Medikamente und kann sich mittlerweile mit einem Sprachcomputer und mit den Augen verständigen.“ Doch auch der Kontakt zu ihr und ihrem Ex-Mann wären für Kristin enorm wichtig. „Man darf uns pflegende Angehörige nie wieder aussperren“, fordert Jutta Schaaf. Im Gegenteil. Die Maßnahmen in diesem Bereich müssten auch angesichts der steigenden Zahlen gelockert werden. „Uns müssen mindestens sieben Stunden Besuchszeit in der Woche zustehen.“

Lesen Sie auch:

Um dabei für alle ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu schaffen, verlangt sie, dass endlich regelmäßige Tests von Pflegebedürftigen, Personal und Angehörigen vorgenommen werden. „Es ist doch schon lange im Gespräch“, sagt sie. „Warum passiert da nichts?“

Die Tagespflegestätte Mole 44 ist eine Einrichtung der Hamburgischen Brücke, die unter anderem drei ambulante Pflegedienste sowie die Beratungsstelle Demenzdock betreibt. Dort wird in einem von der Stadt finanzierten Probelauf umgesetzt, was Jutta Schaaf für alle Pflegeeinrichtungen und die Angehörigen von Pflegebedürftigen fordert: Die Menschen mit und ohne Demenz und die Mitarbeiter werden einmal pro Woche auf eine mögliche Covid-19-Infek­tion getestet.

Schon einen Tag nach Testung liegen die Ergebnisse vor

Durchgeführt werden alle Tests von Fachpersonal, das vorher eine Onlineschulung erhalten hat. Am Anfang sei es eine Herausforderung gewesen, die Abstriche abzunehmen, sagt Pflegedienstlerin Barbara Ester. Jetzt sei man in der Mole 44 froh darüber, diese Möglichkeit zu haben. „Das Verfahren gibt Gästen, Angehörigen und Mitarbeitern Sicherheit.“ Schon einen Tag nach der Testung lägen die von einem Labor in Rostock ausgewerteten Testergebnisse vor. Aus Sicht von Kirsten Arthecker, Geschäftsführerin der Hamburgischen Brücke, sei es „unter bestimmten Voraussetzungen vertretbar“, ältere Menschen trotz steigender Corona-Zahlen nicht zu isolieren.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

„Wir haben in den vergangenen Monaten viel gelernt, das wir nun umsetzen.“ So würden unter den derzeitigen Vorgaben nur maximal elf statt sonst 19 Gäste aufgenommen, und dies auch nur dann, wenn sie ihren Mund-Nasen-Schutz dauerhaft trügen. Auch habe man die Mitarbeiter gebeten, sich im Privatleben gut vor einer Corona-Infektion zu schützen. Dass diese Strategie erfolgreich war, so Kirsten Arthecker, bewiesen die bislang durchweg negativen Corona-Tests von Gästen und Mitarbeitern.

Betroffene wünschen sich Beratungsraum für die Wintermonate

Dass durch den Notbetrieb und die coronabedingten Hygienevorgaben weniger Pflegebedürftige betreut werden können als sonst, belaste die ohnehin schon in Anspruch genommenen Angehörigen stark, weiß Angelika Maaßen vom Demenzdock. „Angesichts des bevorstehenden Corona-Winters muss die Stadt mehr für die pflegenden Angehörigen tun“, fordert sie. Während des Lockdowns im Frühjahr habe man sie „völlig allein gelassen“, so die psychologische Beraterin von Angehörigen. „Fast alle Angebote waren weggebrochen. Freiwillige, Pflegedienst oder Familienangehörige hatten sich aus Angst um die eigene Gesundheit oder die der Demenzkranken zurückgezogen.“ Das einzige Angebot der Stadt zur Unterstützung der Angehörigen sei ein Corona-Senioren-Telefon gewesen. Doch davon hätten nur die wenigsten der stark in Anspruch genommenen Angehörigen gewusst.

Weil sie derzeit umständehalber nur telefonische Beratung anbieten kann, aber mit manchen Klienten auch schon in Parks und Cafés gegangen ist, wünscht sich Angelika Maaßen einen Beratungsraum für die Wintermonate, um den Angehörigen den gewünschten persönlichen Kontakt zu ermöglichen. „Er sollte groß genug sein, um die Abstandsregeln einhalten zu können, und Fenster haben.“

Einen solchen Raum würde auch Jutta Schaaf gerne nutzen. Sie hofft, dass so bald wie möglich auch in Einrichtungen wie der von Kristin regelmäßig auf Corona getestet wird. Und dass sie sich dann wieder mit ihrer Tochter in deren Zimmer aufhalten kann.

Hier können Sie den täglichen Corona-Newsletter kostenlos abonnieren