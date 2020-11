Hamburg. Eine kleine Hausapotheke hat wohl jeder zu Hause, so ein Arzneischränkchen mit (abgelaufenen) Kopfschmerztabletten, Hustensaft, Wundsalbe und irgendwas gegen Mückenstiche. Doch jetzt kann man sich endlich auch die Apothekerin seines Vertrauens ins Wohnzimmer holen und sie selbst nachts um drei Uhr noch zu Risiken und Nebenwirkungen befragen. Man muss nur das passende Kapitel aufschlagen: „Ich glaub, ich hab da was für Sie!“ heißt das Ratgeberbuch der leidenschaftlichen Pharmazeutin Diana Helfrich.

Hämorrhoiden? Unter vielen Kunden ein Tabuthema

Von Brummschädel bis Blasenentzündung, von Hatschi bis Hämorrhoiden, von Regelschmerzen bis Durchfall: Auf gut 250 Seiten gibt die Apothekerin, die seit mehr als 20 Jahren auch als Wissenschaftsjournalistin arbeitet und unter anderem Gesundheitskolumnen für die Magazine „Brigitte woman“ und „Geo Saison“ schreibt, „Geheimtipps“ im Kampf gegen die gängigen Wehwehchen und Zipperlein. „Das Buch richtet sich an grundsätzlich Gesunde, es ersetzt nicht den Arztbesuch und leider auch nicht die Lektüre des Beipackzettels“, sagt die Ottensenerin.

Allerdings sei das Buch vielleicht gerade in diesen Tagen des Lockdowns noch hilfreicher als ohnehin schon: „Da spart man sich ja jeden Gang, manchmal eben auch den in die Apotheke.“ Dort traue sich mitunter ohnehin nicht jeder Kunde, seine eigentliche Frage zu stellen. „Wenn es rappelvoll ist, fragt doch niemand laut nach einem Medikament gegen Hämorrhoiden oder dem wirksamsten Mittel bei Fußpilz“, sagt die 50-Jährige, die seit Kurzem neben ihrer Autorentätigkeit auch wieder stundenweise in einer Apotheke arbeitet. Wie einst ihre eigene Mutter. „Ich glaube, ich habe als Kind registriert, dass sie den Job mit einer Mischung aus Freude, Beharrlichkeit und Pragmatismus gemacht hat, und das hat mir gefallen. Und natürlich, dass sie immer eine Idee hatte, wenn es einem von uns nicht so gut ging, wenn etwas wehtat, nicht wegging, immer wiederkam oder sich seltsam anfühlte.“

Ich glaub, ich hab da was für Sie!“ heißt das Ratgeberbuch der Hamburger Apothekerin Diana Helfrich (Mosaik Verlag, 15 Euro).

Foto: Andreas Laible / FUNKE Foto Services

„Am meisten Rückmeldung bekomme ich zum Kapitel über den Darm"

Und so ist Diana Helfrich, die in ihrer Heimatstadt Berlin Pharmazie studiert und mit knapp 25 Jahren dort ihren ersten Job in der „Apotheke am Zoo“ hatte, nun auch die Frau für alle Fälle – nur eben nicht nur für den eigenen Mann und die beiden Kinder (ihr 16-jähriger Sohn Robert hat übrigens das Buch der Mutter wundervoll illustriert), sondern auch für die ganze Republik. Seit 2018 betreibt sie den Blog die-apothekerin-ihres-vertrauens.de. Nur drei Tage nach den ersten Einträgen kam die Anfrage, ob sie nicht ein Buch schreiben wolle. „Damit hatte ich gar nicht gerechnet.“ Auch nicht mit dem Erfolg: Das Buch, erschienen im Herbst 2019, ging schon vor der offiziellen Veröffentlichung in die zweite Auflage. „Am meisten Rückmeldung bekomme ich zum Kapitel über den Darm, offensichtlich ist Verdauung immer noch ein Tabuthema.“

Offener diskutiert wird dagegen, was gegen das Coronavirus helfen könnte. Mundspülungen? „Es gibt aktuelle Studien, die darauf hindeuten, dass handelsübliche Mundspülungen die Virenaktivität im Rachen auf nahezu null reduzieren können, sodass man das Virus nur schwerlich weitergeben kann. Also, ich würde es machen.“ Auch eine FFP2-Maske sollte jeder zu Hause haben, meint Diana Helfrich.

„Mich persönlich beruhigt die Aussicht, dass ich mich damit in einer voll besetzten S-Bahn aktiv selbst schützen kann.“ Auch Desinfektionsmittel jeder Art seien gerade zu Anfang der Pandemie stark nachgefragt worden. „Seit wir jedoch wissen, dass Aerosole eine Riesenrolle bei der Übertragung spielen, sind eigentlich nur noch Händedesinfektionsmittel gefragt, vor allem in kleinen Flaschen für unterwegs.“

Diana Helfrich schreibt bereits an ihrem zweiten Buch

Sich wissenschaftsjournalistisch mit Medizinthemen zu beschäftigen, habe ihr bereits früh am Herzen gelegen, vielleicht auch geprägt durch den Vater, einen Physiker. „Schon in meinem ersten Job, als ich da zwischen diesen typischen mittelbraunen Holzregalen stand, zwischen den Hustenbonbons und mit diesem Geruch von getrockneten Heilpflanzen in der Nase, da wusste ich: Der Beruf ist toll, der Umgang mit den Kunden macht Spaß, aber ich will nicht bis zur Rente Aspirin verkaufen.“

Jetzt bringt Diana Helfrich, die bereits an ihrem zweiten Buch schreibt (Thema Wechseljahre), beide Leidenschaften unter einen Buchdeckel: Beratung und Journalismus. Wobei ihr Herz immer noch für die echte Apotheke an der Ecke schlägt: „Ich mag, wie nah dran am Menschen die Apotheken sind. Wie wenig es dort darauf ankommt, cool zu sein oder eine Fassade aufrechtzuerhalten. In einer guten Apotheke gibt es auf alles eine Antwort.“ Wie in ihrem Buch.