Hamburg. Mit dem zuletzt immer schnelleren Anstieg der Corona-Infektionen zeigt sich auch in Hamburg, dass sich besonders gefährdete Gruppen nicht sicher vor einer Ansteckung schützen lassen, wenn sich das Virus insgesamt stark verbreitet. Neben Infektionen in Kliniken, wie beim Corona-Ausbruch auf der UKE-Krebsstation im Frühjahr und nun auf der UKE-Transplantationsstation, gibt es auch immer mehr Fälle in Pflegeheimen. Nach Auskunft der Sozialbehörde sind derzeit 204 Bewohner aus 16 Pflegeheimen infiziert. Außerdem wurden laut Behördensprecher Martin Helfrich 111 Mitarbeiter von Pflegeheimen positiv getestet. Diese Entwicklung ist besonders problematisch, weil vorerkrankte und ältere Menschen deutlich anfälliger für das Coronavirus sind.

Auch am Wochenende stiegen die Infektionszahlen in Hamburg weiter deutlich an – um insgesamt 877 Fälle. Am Sonnabend meldete die Sozialbehörde 592 Neuinfektionen, am Sonntag 285. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 153,0 am Freitag auf 163,3 am Sonnabend – und am Sonntag dann nur noch minimal auf 163,4. Im Senat geht man davon aus, dass man erst in dieser Woche Effekte der seit vergangenen Montag geltenden neuen Einschränkungen beobachten kann – und hofft auf einen Rückgang der zuletzt rasant gestiegenen Infektionszahlen.

„Es wird in den kommenden Wochen noch deutlicher werden, wie ernst die Lage im Gesundheitssystem ist.“

Insgesamt werden derzeit 191 Hamburger wegen einer gravierenden Covid-19-Erkrankung in Hamburger Kliniken behandelt, 45 davon auf Intensivstationen. Das sind fast viermal so viele wie vor einem Monat. Hinzukommen 49 auswärtige Patienten, von denen 13 intensivmedizinisch behandelt werden.

Corona: Die interaktive Karte



„Was wir heute in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen sehen, spiegelt die Infektionszahlen von vor zwei Wochen wider. Die Belastung wird daher erst einmal weiter zunehmen“, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im „Spiegel“. „Es wird in den kommenden Wochen noch deutlicher werden, wie ernst die Lage im Gesundheitssystem ist.“ Da Infizierte bei schweren Verläufen meist mit größerem zeitlichen Abstand in die Klinik kommen, ist davon auszugehen, dass die rasant gestiegenen Infektionen noch zu einem deutlichen Anstieg der stationären Aufnahmen führen werden.







Zwar gibt es bisher keine Pflicht der Kliniken, Betten für Corona-Patienten freizuhalten. Allerdings führt die Sozialbehörde „Gespräche mit der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft, ob die hauptsächlich betroffenen Plankrankenhäuser gegebenenfalls wieder Kapazitäten freihalten sollten“, wie der Senat in der Antwort auf eine Anfrage des Linken-Gesundheitspolitikers Deniz Celik mitteilte.

Celik nannte es im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur „unfassbar dilettantisch, dass der Senat keinerlei Kenntnisse“ über die Zahl der Pfleger und Krankenschwestern mit intensivmedizinischer Ausbildung habe und sich „nicht einmal die Mühe macht, diese Fakten bei den Krankenhäusern abzufragen“. Dies sei das Gegenteil von gutem Krisenmanagement.

Um im Falle einer unbemerkten Ansteckung alle Kontakte nachvollziehen zu können, hat die Sozialbehörde dazu aufgerufen, ein „Kontakttagebuch“ zu führen. Hafenrundfahrten, Stadtrundfahrten und vergleichbare Fahrten zu touristischen Zwecken wurden nun auch verboten. Seniorentreffpunkte und Seniorengruppen können nicht mehr für den Publikumsverkehr öffnen. „Es liegen noch einige Wochen vor uns, in denen wir alle uns etwas einschränken“, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). „Das ist kein Selbstzweck, sondern ein Akt der Solidarität.“

Polizei löst Treffen auf St. Pauli und Jungfernstieg auf

Unterdessen waren am sonnigen Wochenende an Alster und Elbe viele Menschen unterwegs. Obwohl Abstände bisweilen nicht eingehalten wurden, trugen nur wenige von ihnen Masken. Gravierende Verstöße wären nicht festgestellt worden, so die Polizei. Nach Abendblatt-Beobachtungen waren aber etwa vor einem Gastronomiebetrieb am Elbufer Tische und Stühle sehr gut besetzt. Von „to go“ wollten die Gäste hier nichts wissen, und der Betreiber ließ sie gewähren. Auch an der Alster war es nach Abendblatt-Beobachtungen sehr voll.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben auch am Wochenende kontrolliert, ob Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Schwerpunkteinsätze habe es in St. Georg, an Jungfernstieg, Ballindamm, auf St. Pauli und in Ottensen gegeben, so ein Sprecher. Die meisten Verstöße gab es in der Nacht auf Sonnabend am Jungfernstieg. Dort hätten sich Jugendliche versammelt, die weder Maske trugen noch Abstand hielten. Viele hätten sich der Kontrolle durch Flucht entzogen, so der Sprecher. Dennoch wären 53 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Auf St. Pauli hätten 25 Personen gegen die Eindämmungsverordnung verstoßen, zudem sei eine private Einweihungsfeier am Hans-Albers-Platz aufgelöst worden. Folge: sieben Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Die Linke hat am Sonntag auf aus ihrer Sicht unhaltbare Zustände in einer Flüchtlingsunterbringung am Bargkoppelweg in Rahlstedt hingewiesen. Wegen eines Corona-Ausbruchs in der Zentralen Erstaufnahme am benachbarten Bargkoppelstieg mit mehr als 70 Infizierten seien die nicht infizierten Geflüchteten am Bargkoppelweg 60 einquartiert worden, sagte die Linken-Bürgerschaftsabgeordnete Carola Ensslen. Laut Ensslen handelt es sich um einen reaktivierten Reservestandort. Obwohl sie negativ getestet worden seien, habe man die Bewohner nach der Desinfektion ihrer ursprünglichen Unterkunft nicht zurückgebracht. „Jetzt leben sie seit drei Wochen in Quarantäne“, so Ensslen.

Linke kritisiert Umgang mit Geflüchteten in Quarantäne

Am Sonnabend habe sie mit Bewohnern gesprochen, die an den Zaun der bewachten Unterkunft gekommen seien. Diese schliefen offenbar in Vier- bis Achtbettzimmern unter schlechten Hygienebedingungen. „Die Bewohner monierten, dass Desinfektionsspender leer seien und sie sich in Mehrbettzimmern nicht vor Infektionem schützen könnten.“ Ihr sei berichtet worden, dass immer wieder neue Infektionen auftreten würden, zuletzt vier am Freitag.

Das würde die Quarantäne jedes Mal aufs Neue verlängern. Sie habe Mütter mit Säuglingen gesprochen, die sich große Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder machten. „Ich bin erschüttert, dass in einer reichen Stadt wie Hamburg Menschen wie Vieh weggesperrt werden“, so die Politikerin. Das zuständige Einwohnerzentralamt war am Sonntag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

