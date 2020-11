Hamburg. Polyvalent ist eins dieser Modewörter im Leistungssport, mit dem vielseitig einsetzbare Spieler beschrieben werden. Norman Martens ist so etwas wie der Prototyp der Polyvalenten. Als Stürmer wird der 34-Jährige in der Kaderliste des Eishockeyteams Crocodiles Hamburg geführt, als Abwehrspieler wird er an diesem Freitag zum Saisonauftakt der Oberliga Nord im Eisland Farmsen gegen die Hannover Scorpions auflaufen.

Weil der in Winsen an der Luhe geborene Athlet sich seit zehn Jahren in den Dienst seiner Teams stellt, ist er für Cheftrainer Jacek Plachta unverzichtbar, was auch die Bestätigung im Amt des Mannschaftskapitäns unterstreicht.

Martens, der mit seiner Freundin in Rahlstedt lebt, hat aber längst auch das Leben nach dem Leistungssport im Blick. Beim Unternehmen Voplan absolviert der Diplom-Sportmanager ein Traineeprogramm als Bauleiter in der Instandsetzung von Parkhäusern und Tiefgaragen. Polyvalenz kann schließlich auch abseits des Eises nicht schaden.