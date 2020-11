Hamburg. Es erinnert an den Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 und soll wohl auf die US-Wahl 2020 anspielen: Ein der Präsidentenmaschine Air Force One nachempfundenes Modellflugzeug mit der Aufschrift „United Shame of America“ (Vereinigte Schande von Amerika) schwebt an einem Schornstein auf St. Pauli. Von wem das verstörende „Kunstwerk“ stammt, ist unbekannt.