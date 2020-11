Hamburg. Die Corona-Pandemie ist eine riesige Herausforderung für Pflegekräfte in Krankenhäusern und Altenheimen – aber auch eine große Chance, dass der Beruf endlich die Anerkennung und die Bezahlung erhält, die die Betroffenen einfordern. „Die Chancen dafür waren selten so groß. Die Tür steht weit auf, weil die Kompetenz der Pflege in der Pandemie sichtbar wird. Das ist ein Rückenwind, den die Pflegenden jetzt voller Selbstbewusstsein nutzen müssen“, sagt Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, in einer Diskussionsrunde zum Thema, die das Hamburger Abendblatt (natürlich digital) organisiert hat.

Die Unterstützung für und das Interesse an den Belangen von Pflegekräften sei so stark wie noch nie: „Wir stehen vor einem gewaltigen Aufbruch, und wir diskutieren in der Politik jetzt Dinge, die vor zehn Jahren undenkbar waren.“ Außerdem würden alle ärztlichen Fachgesellschaften anfragen, wie sie der Pflege helfen können: „Das müssen wir nutzen.“

„Dass wir nicht genügend Pflegekräfte haben, ist nicht neu"

Nur wie? Darüber sprach Westerfellhaus mit Andrea Schmidt-Rumposch, Pflegedirektorin der Uniklinik Essen, Susanne Penz, Pflegerin und Stationsleitung im Herz- und Gefäßzentrum am UKE, und dem Hamburger Herzchirurgen Hermann Reichenspurner. Die vier konnten trotz der angespannten Lage gerade auf Deutschlands Intensivstationen viel Positives berichten, wenn es um die Zukunft der Pflege geht.

Von der hängt nicht nur ab, ob an Covid-19 erkrankte Menschen vernünftig behandelt werden können – sondern auch, ob das deutsche Gesundheitssystem langfristig so leistungsfähig bleibt, wie es derzeit ist. Studien gehen davon aus, dass in der stationären Pflege in Deutschland bis zum Jahr 2035 rund 300.000 Mitarbeiter fehlen. Und dass dann in einer Zeit, in der durch die demografische Entwicklung die Zahl der Menschen, die Pflege brauchen, steigt.

Video zum Pflegenotstand

„Dass wir nicht genügend Pflegekräfte haben, ist nicht neu, darüber reden wir seit Jahren“, sagt Schmidt-Rumposch. Und: „Wir haben einen harten Winter vor uns, und vor dem brauchen wir ein starkes Signal an das Pflegepersonal: Klatschen reicht da nicht aus.“ Westerfellhaus hofft, dass „durch Corona auch der Letzte begriffen hat, dass wir etwas tun müssen“. Das beginne, da waren sich alle Beteiligten einig, natürlich beim Gehalt. In der Grundvergütung verdiene eine Pflegekraft im Krankenhaus im Monat 2800 Euro, dazu kämen Zuschläge. „Das ist zu wenig, um sich in einer Stadt wie Hamburg oder München eine Wohnung leisten zu können“, sagt Hermann Reichenspurner, der wie Schmidt-Rumposch eine Erhöhung um 20 bis 30 Prozent fordert, also auf etwa 3400 bis 3600 Euro im Monat.

Verlässliche Dienstpläne seien enorm wichtig

Das sei aber nur ein Punkt, so der Hamburger Mediziner. Personaluntergrenzen und verlässliche Dienstpläne seien genauso wichtig wie ein ordentliches Gehalt: „Zwölf-Stunden-Schichten sind dagegen nun wirklich keine Motivation, in die Pflege zu gehen.“ Und auch die Ärzte könnten etwas dafür tun, dass der Beruf des Pflegenden attraktiver werde: Sie müssten die Kollegen als Partner auf Augenhöhe sehen, da „haben wir eine Bringschuld“.

Das höre sich sehr gut an, sagte Susanne Penz, ein Grundgehalt in der genannten Größenordnung, also nach einer Erhöhung um 20 bis 30 Prozent, sei angemessen, „wir brauchen sowieso grundsätzlich Spielraum für Gehälter“. Pflegekräfte hätten ja schon jetzt die Möglichkeit, jenseits einer Festanstellung im Krankenhaus deutlich mehr Geld zu verdienen. Viele machten das über Zeitarbeitsfirmen, die Kliniken „gegen viel Geld“ (Westerfellhaus) aus personellen Notsituationen helfen.

Lesen Sie auch:

Und in europäischen Nachbarländern könnten Pflegende heute schon das Doppelte von dem verdienen, was in Deutschland gezahlt werde. „In den anderen Ländern wird die Kompetenz der Pflegekräfte viel besser genutzt, bei uns wird sie auf ein Level reduziert, das nicht angemessen ist“, sagt Schmidt-Rumposch, die auch fordert, Pflegende um Tätigkeiten zu entlasten, die mit Pflege nichts zu tun haben. Das sieht Reichenspurner genauso: „Wir können und sollten uns sogar an ausländischen Krankenhäusern orientieren, wo Pflegekräfte auf ganz unterschiedlichen Levels arbeiten. Bestimmte Tätigkeiten müssen nicht von einer voll examinierten Kollegin gemacht werden, andere können von Ärzten auf besonders qualifizierte Pflegekräfte übertragen werden, bis hin zur Visite.“

"Die Pflege bräuchte ihre eigene Vertretung"

Man müsse die Kompetenzen von Pflegekräften viel besser nutzen, sagt auch Westerfellhaus, „das sind ja keine Hilfsarbeiter“. Im benachbarten Ausland hätten die Pflegenden auch verstanden, wie wichtig Solidarität ist: „Das brauchen wir in Deutschland auch, die Pflegenden müssen dringend für Ihre Interessen selbst einstehen.“

Das scheint tatsächlich ein Kernproblem zu sein und einer der Gründe, warum die Situation der Pflege in Deutschland so ist, wie sie es ist. Das beginne bei jedem Einzelnen, sagt Susanne Penz: „Ich würde den Job immer wieder ergreifen, er macht mir Spaß – und das muss man vermitteln. Ich muss als Pflegekraft doch eine Haltung zu meinem Beruf haben: Ich bin stolz darauf. Das ist wichtig.“

Coronakrise: Wo noch Intensivbetten frei sind

Reichenspurner findet es schade, dass die Pflegenden keine starke Interessenvertretung haben, wie sie für die Ärzte der Marburger Bund sei: „Ich will nichts gegen Ver.di sagen, aber die Pflege bräuchte ihre eigene Vertretung – warum haben wir die nicht?“ Westerfellhaus erzählt, dass sich vor einem Dreivierteljahr genau aus diesem Grund der Bochumer Bund für die Pflege gebildet habe: „Doch die haben bis heute 600 Mitglieder bei 1,2 Millionen Pflegekräften. Die Bereitschaft, jemanden mit der eigenen Interessenvertretung zu betrauen, scheint leider nicht sehr groß zu sein …“

Zahl der Bewerber für eine Ausbildung steigt gerade

Sind die Pflegekräfte zu leise? Ja, sagt Susanne Penz: „Wir müssen uns sichtbarer machen, wir arbeiten zu sehr vor uns hin, brauchen eine größere Öffentlichkeit.“ Gerade in der Corona-Krise würden die Leute den Pflegenden zuhören, das „Interesse von Patienten und Bekannten an unserer Arbeit war noch nie so groß“. Das müsse man nutzen. „Man kann schon vermitteln, dass das ein ganz toller Beruf ist, mit unglaublicher Rückkoppelung von den Patienten“, ergänzt Reichenspurner.

Und tatsächlich gelingt das auch und gerade in der Corona-Krise: Die Bewerbungen für Ausbildungsplätze in der Pflege würden steigen, sagt Westerfellhaus – und endlich hätten die Pflegekräfte auch die mediale Präsenz, die sie verdienen.

>> Hier können Sie den täglichen Corona-Newsletter kostenlos abonnieren