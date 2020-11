Hamburg. Erreicht die Diskussion um den geplanten Neubau der Sternbrücke die Gerichte? „Wir rechnen mit weiteren Protesten im Viertel, wir werden unsere Rechte im Rahmen der öffentlichen Auslegung und Anhörung zur Planung wahren, Klagen gegen den Brückenbau sind in Vorbereitung“, schreibt die Initiative Sternbrücke in einer Pressemitteilung. Die Initiative, in der sich Anwohner, Denkmalverein und Bauwagenplatz Zomia organisiert haben, kämpft weiter für die Sanierung der denkmalgeschützten Brücke: „Die Monsterbrücke ist noch lange nicht gebaut.“

Am Dienstag hatten Verkehrsbehörde und Bahn bekräftigt, an dem stützenfreien Entwurf festzuhalten zu wollen. Dies schaffe, so Verkehrssenator Anjes Tjarks, unter der Brücke den dringend benötigen Platz für Busse, Radfahrer und Fußgänger. Für die angestrebte Mobilitätswende sei dies entscheidend. Mehrere Organisationen, darunter die Hamburger Architektenkammer, hatten zuvor den Entwurf als viel zu wuchtig kritisiert.

„Der Senat opfert die Schanze, weil Bürgermeister Peter Tschentscher und Verkehrssenator Anjes Tjarks der politische Mut fehlt, eine fehlerhafte Planung zu korrigieren“, schreibt die Initiative. Es sei sachlich falsch und vorgeschoben, die Sternbrücke als Hemmschuh für die Mobilitätswende darzustellen: „Jedes Kind sieht sofort, dass 20 Meter vor und hinter der Brücke die Stresemannstraße enger bleibt als die Kreuzung unter der neuen Brücke.“ Eine Sanierung sei für die Stadt die kostengünstigste Lösung.“

Die Initiative kritisiert auch das Verfahren: „Mit der Verkündung der Senatsentscheidung in einem Hintergrundgespräch für die Presse setzt Anjes Tjarks die arrogante Politik seiner Vorgänger fort.“ Anwohner, Gewerbetreibende und Club-Besucher seien an dem Entscheidungsprozess nicht beteiligt werden. Die Online-Petition für den Erhalt der Sternbrücke unterstützen bis jetzt 4800 Personen.

Protestkundgebung für kommenden Samstag angekündigt

Außerdem hat die Interventionistische Linke (IL) Jugend Hamburg für den kommenden Samstag, 15 Uhr, eine Protestkundgebung an der Sternbrücke angekündigt. "Ob Sanierung oder Neubau einer Replikation der Brücke – es hätte Wege gegeben, die Konstruktion einer Monsterbrücke zu umgehen. Dass der Grüne Tjarks dieses Projekt nun als alternativlos darzustellen versucht, ist der reinste Hohn für alle Klima- und Fahrradaktivist*innen, die Gegenentwürfe vorgelegt haben.“, erklärt der IL Jugend-Aktivist Jonas Angerer.