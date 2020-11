Versehentlich Knopf gedrückt: Alsterfontäne sprüht weiter

Hamburg. Wegen eines Versehens hat die Fontäne auf der Hamburger Binnenalster am Dienstag trotz Winterpause vor sich hingesprudelt. "Das war vielleicht ein unverhoffter kleiner Abschiedsgruß der Fontäne", sagte ein Sprecher von Hamburg Wasser der Deutschen Presse-Agentur. Ein Mitarbeiter sei am Dienstagmorgen versehentlich gegen den Knopf gekommen, der die Pumpe aktiviere.

Eigentlich sollte die Alsterfontäne schon am Vortag abgebaut worden sein. Zur Adventszeit soll an ihrer Stelle laut Senatskanzlei ein Weihnachtsbaum stehen. Dieser werde Ende November aufgestellt. Von Ostern 2021 an soll die Fontäne dann wieder zwischen 9 Uhr morgens und Mitternacht in Betrieb sein.