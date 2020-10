Hamburg. Dieses Konzert sollte auf Biegen und Brechen stattfinden: Der Lockdown light in Hamburg wegen der Corona-Pandemie war bereits beschlossen, doch es stand ein historisches Jubiläum in der Elbphilharmonie an. Das NDR Elbphilharmonie Orchester feierte seinen 75. Geburtstag. Es heißt zwar nicht seit 75 Jahren so, weil die Elbphilharmonie erst 2017 eröffnet wurde. Doch es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Am 30. Oktober 1945 war es Hans Schmidt-Isserstedt, der das von der damaligen britischen Militärregierung neu formierte Sinfonieorchester des Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR) dirigierte. Es war nach NDR-Angaben wieder das erste Konzert in der heutigen Laeiszhalle (Musikhalle), die von den Zerstörungen des Krieges verschont worden war.

„Mit Klassikern von Beethoven, Brahms und Tschaikowsky sandte das Sinfonieorchester damals eine musikalische Botschaft der wiedererlangten Freiheit, der Versöhnung und der Hoffnung auf kulturellen Wiederaufbau“, so der NDR.

Elbphilharmonie: Positiver Corona-Test

Doch am Freitagabend hatte es einen positiven Corona-Test im Umfeld des renommierten NDR Orchesters gegeben, wie das Hamburger Abendblatt erfuhr. Dennoch fand das Konzert mit Dirigent Alan Gilbert in der Elbphilharmonie statt. Es wurde im Livestream übertragen und soll an diesem Sonnabend auch im Fernsehen gezeigt werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sandte als Jubiläumsbotschaft per Video seine Glückwünsche.

Doch bereits vor dem besonderen Konzert war klar, dass es nur wenige ausgesuchte Gäste und Journalisten geben würde, die es vor Ort verfolgen können. Ein Geisterkonzert – aus Sicherheitsgründen. Es gab keine Generalprobe, sondern Tests für alle und eine kurze Anspielprobe vor dem Auftritt. Die Pappkameraden, wie man sie inzwischen auch aus Fußballstadien kennt, waren unter anderem Komponisten als „Ehrengäste“. Der „Egmont“ von Beethoven wurde aus Zeitgründen gar nicht gespielt, obwohl er im Programm stand.

Die Elbphilharmonie hatte zwar wieder mit einem ausgefeilten Konzept den Konzertbetrieb wiederaufgenommen, musste aber wegen der allgemein gültigen Kontaktbeschränkungen wieder schließen – wie alle Konzerthallen und Theater. Intendant Christoph Lieben-Seutter bedauerte das, hatte aber Verständnis. In der Elbphilharmonie und der Laeiszhalle fallen in den vier Schließungs-Wochen vom 2. November an 146 Veranstaltungen aus. Davon waren viele bereits ausverkauft.