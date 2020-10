Hamburg. „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“ Martin Luther

Nicht Bange machen lassen

Angst ist eigentlich keine schlechte Sache – sie hütet uns vor Leichtsinn, lehrt Vorsicht und schützt vor dem Virus: Die meisten Menschen tragen längst Masken, waschen ihre Hände, gehen auf Sicherheitsabstand zueinander. Angst aber wird dann schlecht, wenn sie uns lähmt, uns verkümmern lässt, uns depressiv macht. Wer jeden Liveticker zu Corona abonniert, jede Sondersendung im Fernsehen gebannt verfolgt und zusätzlich noch der Corona-Kassandra Karl Lauterbach auf Twitter folgt, läuft Gefahr, ängstlicher zu werden, als hilfreich ist. Angela Merkel, die in ihrem politischen Leben oft undruckbare Satzgirlanden aneinanderflocht, die am Ende fahl zu Boden fielen, hat es zu Beginn der Pandemie glasklar auf den Punkt gebracht: „Es ist ernst. Nehmen Sie es ernst“. Sie hat weder damals noch heute gesagt: „Es ist aussichtslos. Wir werden alle sterben.“

Und das werden wir auch nicht – denn die Sterblichkeit bei einer Covid-19-Infektion liegt deutlich niedriger als zu Beginn der Pandemie befürchtet. Der Virologe Hendrik Streeck, in manchen Medien kritisch beäugt, weil er sich vom Weltuntergangston mancher Kollegen wohltuend abhebt, kam auf eine Sterblichkeitsrate von 0,27 bis 0,36 Prozent; der Stanford-Epidemiologe und Statistiker John Ioannidis berechnete gerade einen Wert von 0,25 Prozent – demnach stirbt jeder 400. Infizierte; andere Studien sehen eine höhere Letalität zwischen 0,53 und 0,82 Prozent.

Manche Risiken unterschätzen wir

Dieses Virus macht Angst, weil es die Gesellschaft überrascht hat wie ein Dieb in der Nacht. Mit anderen Risiken aber leben wir lässig, der Staat verdient sogar daran. Zum Beispiel am Rauchen: Nach Zahlen des Instituts für Epidemiologie und Sozialmedizin der Universität Münster stirbt mehr als die Hälfte aller regelmäßigen Raucher vorzeitig an den Folgen des Tabakkonsums. Die Hälfte dieser vorzeitigen Todesfälle tritt bereits im mittleren Lebensalter auf, nur 58 Prozent der Raucher erreichen ihren 70. Geburtstag – bei Nichtrauchern sind es 81 Prozent. Nach den Zahlen der Experten verliert jeder Raucher statistisch zehn Jahre seines Lebens. Nur: Zum Thema Nikotinsucht treffen sich keine Runden im Kanzleramt.

Natürlich gibt es große Unterschiede zwischen Zigaretten und Covid-19 – das eine kann man verhindern, das andere nicht unbedingt. Aber wir leben in einer Risikogesellschaft. „Seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich“, dichtete schon Erich Kästner. Jeder Tag birgt ein Wagnis: Ob wir ins Auto steigen, ins Wasser springen oder auf einen Berg klettern, das Risiko ist unser Begleiter. Wollten wir die Zahl der Verkehrstoten von mehr als 3000 pro Jahr verlässlich auf null senken, bräuchten wie ein Tempolimit von drei Kilometern pro Stunde, schätzen Experten. Niemand würde diese Forderung erheben. Jedes Jahr sterben rund 400 Menschen beim Baden – niemand käme auf die Idee, deshalb Seen, Strände und Schwimmbäder zu schließen. Risiko ist immer relativ. Manche Risiken unterschätzen wir. Obwohl die alljährliche Influenza im März 2018 eine Übersterblichkeit von 20.000 Toten gegenüber den Vorjahren forderte, verzichten viele auf eine Grippeschutzimpfung.

Wer warnt, kann nichts verkehrt machen

Es geht nicht darum, die Risiken durch Covid-19 zu verharmlosen. Wir dürfen sie aber auch nicht überschätzen. Das gilt nicht nur für die Politik, sondern auch für die Medien und die Experten. In Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie verkauft sich die Apokalypse am besten: Deshalb werden Politiker, die den Zuchtmeister geben, besonders geschätzt; deshalb hört, liest und sieht man dramatische und dramatisierte Nachrichten mit besonderem Interesse, deshalb lauscht man den sorgenschweren Warnungen der Exporten besonders aufmerksam. Das Problem: In diesem Panikorchester drohen die leisen Töne und anders klingenden Stimmen unterzugehen.

Und fast jeder übersieht, dass in der Apokalypse auch eine Strategie liegen könnte – wer warnt, kann nichts verkehrt machen: Werden die düsteren Prognosen Wirklichkeit, war man früh besonders klug. Geht es aber anders aus, können die Apokalyptiker „gönnerhaft behaupten, dass ihre Warnung die Apokalypse abgewehrt hat, und erhalten sogar noch Applaus“, wie der Philosoph Markus Gabriel der „NZZ“ sagte. „Manche Epidemiologen spielen gerade in Deutschland gerne diese Karte: Sie warnen und warnen – und die Leute lieben sie dann dafür, dass ihre bösen Prognosen nie eintreffen, weil Maßnahmen zu deren Verhinderung getroffen wurden.“

Auch in der Sprache schaffen die Apokalyptiker Fakten: Das EU-Milliardenprogramm heißt allen Ernstes „Wiederaufbauinstrument für die nächste EU-Generation“. Mal abgesehen davon, dass die nächste Generation vor allem die Schulden bekommt – leben wir in einem kriegszerstörten Europa? Selbst die Hansestadt macht bei dem Blödsinn mit und hat „Corona Recovery Fonds“ aufgelegt. Man sollte mit seiner Rhetorik vorsichtig sein. Covid-19 ist weder ein Krieg noch die Pest.

Das Leben genießen – jetzt erst recht

Vielleicht sind uns die Verhältnismäßigkeiten verrutscht. Hinter uns liegt ein Jahrzehnt ökonomischen Wachstums ohne sonderliche Anstrengungen, Jahre des technischen und medizinischen Fortschritts. Jedes zweite neugeborene Mädchen darf heute mit einer Lebenserwartung von 100 Jahren rechnen, klammheimlich träumten wir von der Unsterblichkeit. Wir haben das Sterben aus dem Leben verdrängt, Gevatter Tod in den Schrank gesperrt und mit aller Jenseitigkeit abgeschlossen. Unser Gottvertrauen ist einem Staatsvertrauen gewichen, einer Technikgläubigkeit, einer Anbetung des Konsums.

Dabei ist unser Traum von Unsterblichkeit in Wahrheit ein Albtraum. In dem klugen Buch „Alle Menschen sind sterblich“ von Simone de Beauvoir zeigt der Protagonist Fosca das bittere Schicksal der Unsterblichkeit, die ihn desinteressiert und deprimiert zurücklässt. Am Ende erzählt er von seinen Albträumen, in denen die Welt tot daliegt und nur zwei lebende Wesen übrig bleiben: die Maus, an der er den Unsterblichkeitstrank getestet hat – und er. Etwas leichter, aber ähnlich fesselnd befasst sich Thea Dorn im Roman „Die Unglückseligen“ mit der unseligen Unsterblichkeit.

Tauchen Sie ab in garantiert coronafreie Zonen!

Überhaupt Bücher! Covid-19 zwingt manche zum Nichtstun, anderen schenkt das Virus Zeit, weil es wie ein Staubsauger den Terminkalender leer saugt, fast alle Alternativen verboten sind und die Wege an den heimischen Schreibtisch kürzer sind als ins Büro. Und da die Bundesregierung der Kulturnation gerade den zweiten Lockdown verordnet hat, nur einen Tag nachdem Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda zu Recht die Menschen aufforderte („Man müsste fast sagen, wenn man sich die Ansteckungszahlen ansieht, gehen Sie in die Oper, oder gehen Sie in die Elbphilharmonie, da sind Sie sicherer als zu Hause“), muss man sich andere Beschäftigungen suchen.

Weil jede zweite Netflix-Serie eine Dystopie ist, in der der nächste Weltuntergang nur drei Staffeln entfernt liegt, lesen Sie! Tauchen Sie ab in garantiert coronafreie Zonen. Das Gute daran: Die Buchhandlungen bleiben weiter geöffnet, gehen Sie hin, stöbern Sie, kaufen Sie ein. Und bitte, bitte, bitte, bestellen Sie nicht bei Amazon.

Dies ist nicht der Weltuntergang

Bevor wir uns in eine Hysterie hineinsteigern: Covid-19 ist für unsere Gesellschaft zweifellos eine große Herausforderung. Aber dieses Land hat schon weit größere Herausforderungen gemeistert. Allein aus historischer Sensibilität verbitten sich Kriegsvergleiche – vor einem Dreivierteljahrhundert war Deutschland ein Land, dessen Städte, dessen Reputation und dessen Moral in Trümmern lagen. Die Not, den Hunger und das Elend überhaupt zu mit dem Jahr 2020 zu vergleichen klingt grotesk, solange für viele die Verfügbarkeit von Klopapier das größte Problem ist. Und auch wenn wir glauben, diese Pandemie sei einzigartig – sie ist es nicht.

Die Spanische Grippe vor 100 Jahren wütete weit heftiger; ebenfalls schlimm, bezogen auf die Todeszahlen in der Bundesrepublik, waren die Asiatische Grippe 1957/58 und die Hongkong-Grippe 1968–70. Anders als heute sah die Gesellschaft damals darüber hinweg, nahm die Pandemie stillschweigend wie schulterzuckend hin oder stellte sie trotz fünfstelliger Todeszahlen gar in Abrede. 1957 vermuteten Leitartikler hinter der Grippewelle nur ein grassierendes „Faulfieber“ als Reaktion auf die kurz zuvor eingeführte Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Die „Zeit“ schrieb damals: „Diese Asiatische Grippe kommt aus Bonn. Sie begann am 1. Juli 1957 sich auszubreiten.“

In der alten Bundesrepublik starben damals 30.000 Menschen. Unter der Überschrift „Epidemie klingt ab“ lasen die Hamburger im Abendblatt am 23.10.1957: „Acht Prozent der Hamburger Bevölkerung, also 144.000 von den insgesamt 1,8 Millionen Einwohnern, sind zur Zeit an Grippe erkrankt. Da die Krankheit in der Regel eine Woche und die Epidemie bereits seit einem Monat andauert, schätzt die Gesundheitsbehörde die Zahl der Erkrankten seit dem ersten Auftauchen der asiatischen Grippe in der Hansestadt auf rund 630.000. Das sind 35 Prozent der Gesamtbevölkerung.“ Zwei Spalten genügten damals. Der Aufmacher der Zeitung war Wichtigerem vorbehalten: „Eisenhower startet Redefeldzug gegen alle Pessimisten.“

Hongkong-Grippe forderte 40.000 Tote in Westdeutschland

Noch verheerender traf die Hongkong-Grippe das Land ab 1968 und forderte geschätzt 40.000 Tote in Westdeutschland. Kurz vor Silvester 1969 wandte sich die Hamburger Gesundheitsbehörde an die Öffentlichkeit: Ehemalige Krankenschwestern, Pfleger und Krankenpflegehelferinnen sollten für ein paar Tage oder „Wochen in den stark überbelegten Hamburger Krankenhäusern“ aushelfen. Die „FAZ“ berichtete über einen Bestattungsnotstand: In den Kühlkammern der Berliner Krematorien lagen zu dieser Zeit 800 Verstorbene, die längst hätten eingeäschert werden sollen, in den Krankenhäusern gab es keine Betten mehr. Es sind Meldungen, die an Bergamo erinnern. Aber damals fehlten die dramatischen Bilder dazu, die eine Gesellschaft erschreckt hätten.

Der Historiker Hartmut Berghoff brachte es in der „Welt“ auf den Punkt: „Wohlstandsbedingt hat sich unsere Einstellung grundlegend verändert. Waren Krankheit und Tod lange allgegenwärtig und akzeptiert, erscheint Langlebigkeit heute als Normalfall“, sagt er. Die Menschen erwarteten einen umfassenden Schutz unserer Gesundheit. „Viele tödliche Infektionskrankheiten haben in Deutschland ihren Schrecken verloren. Umso größer ist der Schock, wenn plötzlich eine neuartige Bedrohung auftaucht und man sich wehrlos fühlt.“

Es ist also nicht nur das Virus, das neu ist, sondern auch unser Umgang damit. Was uns jetzt so groß und einzigartig erscheint, schrumpft in der historischen Betrachtung. Die beiden Nachkriegs-Pandemien jedenfalls haben fast alle Zeitgenossen lange vergessen. Zugleich kann man es durchaus positiv sehen, dass eine Gesellschaft heute eher zum Verzicht bereit ist, um die Zahl der Toten zu minimieren. Das ist ein zivilisatorischer Fortschritt, den man wertschätzen sollte.

Das Positive sehen

Man darf sich nichts vormachen. Das zweite Herunterfahren des Landes, die Drosselung unseres Lebens wird schwieriger werden als der erste Lockdown – daran ändert auch die Verniedlichungsform „Lockdown light“ nichts. Das Einfrieren Deutschlands im März hatte noch etwas aufregend Neues und war verbunden mit der Illusion, dass nach einigen Wochen der böse Spuk vorbei ist. Vor allem aber begann mit dem Lockdown zeitgleich der Frühling in der Stadt – jeden Tag wurde es wärmer, lichter, bunter. „Frühling in Hamburg. Aber es ist ein stummer Frühling, ein erstarrter. Im Herzen der Stadt friert das Leben langsam ein, von Stunde zu Stunde etwas mehr“, schrieb ich damals im Abendblatt-Corona-Tagebuch.

Nun kommt der Winter, es wird jeden Tag kälter, dunkler, grauer. Es ist eine Zeit der Nachtgedanken. Krisen werfen uns auf uns selbst zurück – das kann eine Chance sein. Daraus lässt sich etwas machen. Seit Jahrhunderten hat der Zauber des Lichts die Vorweihnachtszeit zu einem ganz besonderen Moment im Jahreskreis gemacht. Zünden wir eine Kerze an. Schenken wir uns ein Glas Wein ein. Genießen wir den Moment. Erfreuen wir uns an jeder Begegnung, an jedem Gespräch mit Freunden oder der Familie, an Spiel, an der Musik. Machen wir etwas Verrücktes, wagen Neues, holen das alte Instrument heraus, schreiben Tagebuch oder lesen in der Bibel. Einfach mal etwas anderes als den Trott, der uns über Jahrzehnte abgestumpft hat. Verändern wir den Blick und sehen das Positive. Die halbe Tierwelt ist im Winterschlaf – ein Konzept, das viele früher ganz faszinierend fanden. Nun ist er uns quasi von oben verordnet. Doch jeder Winterschlaf geht irgendwann zu Ende – und auch dieser Lockdown wird vorübergehen.

Unsere Freude ist die Vorfreude

Das Schönste an Weihnachten, so lernen wir als Kinder, ist die Vorfreude. In diesem Jahr freuen wir uns weniger auf Geschenke unter dem Tannenbaum als vielmehr auf die Aussicht einer Rückkehr in ein „normales Leben“. Auch wenn niemand weiß, wann genau dieser Zeitpunkt sein wird, sicher ist, dass er kommt. Wir werden dann wieder mit vielen Freunden zusammen feiern, in überfüllten Kneipen stehen, auf der Gegengerade jubeln, in die Sonne reisen, bummeln gehen. Aber wir werden dieses einst alltägliche Glück ganz anders genießen – die Selbstverständlichkeit verwandelt sich in ein Geschenk. Wir werden es intensiver, tiefer und glücklicher erleben. Corona schärft unsere Sinne für das, was wirklich wichtig ist im Leben. Für diesen Erkenntnisgewinn haben manche noch vor einigen Monaten teure Selbstfindungsseminare gebucht, Gurus aufgesucht und Ratgeberlektüre verschlungen.

Vielleicht werden wir schon im Sommer unter einem Apfelbäumchen sitzen und den Moment intensiver genießen, als wir es uns vor Corona haben träumen lassen.

Und glücklich seufzen: Moment, verweile doch, du bist so schön.