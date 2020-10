Hamburg. Die Schreckensbegriffe heißen Lockdown light, Inzidenz, Sperrstunde, Maskenpflicht ab Klasse 5: Die aktuellen Entwicklungen zu Corona in Hamburg beschäftigen die Bürgerinnen und Bürger und betreffen ihren Alltag im Kern. Denn an diesem Freitag will der Senat nach einer Sitzung noch einmal deutlich machen, was die neuen Regeln zur Eindämmungsverordnung bei Covid-19 von Montag an in Hamburg bedeuten. Das betrifft die Restaurants und Bars, die bis Ende November geschlossen werden müssen (aber Liefer- und Abholservice bieten können), die Amateursportler (selbst das Training ist nicht erlaubt – mit Ausnahmen), die Fitnessstudios, die Schulen, die Friseure wohl nicht, aber offenbar die sonstigen Anbieter von Schönheits- und Wellness-Diensten.

In Schleswig-Holstein (Nordsee und Ostsee!) bangt man um die Touristen, will aber auch keine steigende Zahl von Corona-Patienten. Die Zahl der Toten ist erneut gestiegen. In Hamburgs weiteren Nachbarn Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern schaut man ebenfalls auf die Küstenorte, lokale Ausbrüche und die Schlachthöfe.

Neuerliche Infektionen auf einer sensiblen Station des Hamburger UKE versetzen Mitarbeiter und Patienten in Aufregung.

Und die Diskussion um die Schnelltests nimmt an Fahrt auf. Reicht ein Antigen-Test? Muss es ein PCR-Test sein? Wer soll getestet werden? Was kostet das? Gibt es die Schnelltests auch für jedermann in der Apotheke oder im Drogeriemarkt?

Lesen Sie hier die wichtigsten Entwicklungen zu Corona im Liveblog vom 30. Oktober:

Erneuter Höchststand bei Neuinfektionen in Hamburg

Hamburg hat seinen erst vor zwei Tagen aufgestellten traurigen Rekord bei den Neuinfektionen erneut gebrochen: Am Freitag meldete die Stadt 410 Neuinfektionen, das sind 20 mehr als am Donnerstag und sechs mehr als der bisherige Höchstwert innerhalb von 24 Stunden, der am Mittwoch gemeldet worden war.

Der Sieben-Tage-Wert steigt von 119,2 am Donnerstag leicht auf 121,8. Auch die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Fälle ist erneut gestiegen: 150 Menschen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, 39 von ihnen zeigen so schwere Symptome, dass sie auf der Intensivstation versorgt werden. Die Zahl der Corona-Toten wird vom Institut für Rechtsmedizin weiter mit 241 angegeben.

Geisterkonzert in der Elbphilharmonie

Das Jubiläumskonzert zum 75. Geburtstag des NDR Elbphilharmonie Orchesters wird (fast) vor Geisterkulisse in der Elbphilharmonie gespielt. Alan Gilbert dirigiert an diesem Freitag und am Sonntag im Großen Saal vor wenigen Gästen und Journalisten, ansonsten darf kein Publikum dabei sein, wie der NDR am Freitag mitteilte. Dennoch wird das Jubi-Konzert im Internet zu sehen sein.

Dirigent Alan Gilbert nach der Aufführung von Mozart NEO in der Elbphilharmonie.

Foto: Roland Magunia/FUNKE Foto Services

Dass das NDR Elbphilharmonie Orchester 75 wird, ist ein kleiner Griff in die Trickkiste, denn die Elbphilharmonie ist ja erst 2017 eingeweiht worden…

Aber am 30. Oktober 1945 dirigierte Hans Schmidt-Isserstedt das von der britischen Militärregierung neu formierte Sinfonieorchesters des damaligen Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR). Es war nach NDR-Angaben das erste Konzert in der heutigen Laeiszhalle (Musikhalle), die vom Krieg verschont worden war. „Mit Klassikern von Beethoven, Brahms und Tschaikowsky sandte das Sinfonieorchester damals eine musikalische Botschaft der wiedererlangten Freiheit, der Versöhnung und der Hoffnung auf kulturellen Wiederaufbau“, so der NDR.

Sperrstunde in Hamburg: Gericht bremst Eilantrag aus

In Hamburg gelten weiter die Regeln für die Sperrstunde ab 23 Uhr. Wie das Oberverwaltungsgericht am späten Donnerstag mitteilte, tritt der Entscheid des Verwaltungsgerichtes nicht in Kraft, nach dem eine Klägerin erfolgreich per Eilantrag die Senatsregel angefochten hat. Eine "Zwischenverfügung" des OVG bestätigte die Sperrstunde.

Vermögensbarometer: Junge Hamburger zufrieden mit Finanzen

Haspa-Vorstand Harald Vogelsang

Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Noch hat sich die Corona-Pandemie nicht gravierend im Portemonnaie der Hamburger niedergeschlagen. 43 Prozent stufen ihre finanzielle Lage als „gut“ oder sogar „sehr gut“ ein, während sie weitere 38 Prozent als „mittelmäßig“ bezeichnen. Das geht aus dem Vermögensbarometer des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes hervor. „Der positiven Beurteilung der eigenen Finanzen hat die Corona-Krise bisher nichts anhaben können“, sagt Harald Vogelsang, Vorstandssprecher der Haspa. Allein die Haspa habe mehr als eine halbe Milliarde Euro an Corona-Hilfen bereitgestellt. Ein knappes Fünftel der Hamburger (19 Prozent) ist unzufrieden mit seiner finanziellen Lage. Besonders optimistisch ist hingegen die jüngere Generation. 46 Prozent der 14- bis 29-Jährigen sind zufrieden mit den Finanzen, während diese Einschätzung bei den 50- bis 59-Jährigen nur 36 Prozent treffen.

Dennoch mussten coronabedingte Einnahmeeinbußen 45 Prozent der Hamburger hinnehmen. Bundesweit waren es mit 39 Prozent etwas weniger. Als eine Ursache wird gesehen, dass Städte wie Hamburg weitaus mehr vom ausbleibenden Tourismus und Wegfall von Messen und Events betroffen sind als ländliche Regionen. Eine Mehrheit von 54 Prozent der Hamburger ist von Einkommenseinbußen bisher verschont geblieben.





Kurios: Diese Amateurspiele finden statt

Das Stadion an der Hoheluft

Foto: Witters

Die Lage für die Hamburger Fußballvereine in der Regionalliga Nord ist vor dem letzten Spieltag vorm Lockdown wegen der Corona-Bestimmungen sehr unterschiedlich. Auf keinen Fall spielen werden der FC St. Pauli II (spielfrei) und Altona 93 (laut Auskunft des Norddeutschen Fußball-Verbandes erneuter Corona-Fall im Team). Der FC Teutonia 05, aktuell Tabellenzweiter, darf sein Spitzenspiel gegen Tabellenführer Weiche Flensburg (14 Uhr, Hoheluft, Lokstedter Steindamm 87) vor 315 Fans austragen. Der Hamburger Verband hat den Spielbetrieb von der Oberliga Hamburg abwärts zwar unterbrochen, die Regionalliga Nord zählt jedoch zum Norddeutschen Verband. Da die Stadt Hamburg die Partie erlaubt, will Teutonia spielen. Der HSV II reist am Sonntag zur Partie um 14 Uhr bei Holstein Kiel II (Inzidenzwert in Kiel am Donnerstag 29,6). Über die Austragung der Partie Eintracht Norderstedt gegen den Heider SV (So., 14 Uhr, Edmund-Plambeck-Stadion) entscheidet das Gesundheitsamt des Kreises Segeberg. Der Inzidenzwert im Kreis lag am Donnerstag bei 68,5.

Nothilfefonds für Sport

Trainingsbetrieb am Olympiastützpunkt Hamburg.

Foto: Marcelo Hernandez

Die Auswirkungen der von Montag an bundesweit geltenden Einschränkungen auf den Hamburger Sport beschäftigen an diesem Freitag den Senat. So muss zum Beispiel geklärt werden, inwieweit Individualsport wie Tennis, Pferdesport oder Golf für zwei Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten weiterhin gemeinsam möglich ist, oder ob beispielsweise Teams wie die Zweitliga-Volleyballerinnen des Eimsbütteler TV dem Profisport zuzurechnen und damit weiter trainings- und spielberechtigt sind. Aus dem Sportamt hieß es, dass am Freitag dazu Beschlüsse zu erwarten seien.

Klar ist, dass die Kandidaten für die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio und die Bundeskaderathletinnen und -athleten, die auch während des Lockdowns im Frühjahr per Sondergenehmigung trainieren konnten, den Olympiastützpunkt in Dulsberg weiterhin nutzen dürfen. Außerdem soll der Nothilfefonds Sport neu aufgelegt werden. Aus dem auf fünf Millionen Euro begrenzten ersten Hilfspaket, das im Sommer ausgelaufen war, hatten insgesamt 86 Hamburger Vereine nur 1,1 Millionen Euro abgerufen.

Pinneberg: Privatschule geschlossen

Im Kreis Pinneberg ist nach mehreren positiven Corona-Tests eine Privatschule vorerst geschlossen worden. Es gebe ein diffuses Infektionsgeschehen, teilte der Kreis Pinneberg mit. So seien unabhängig voneinander an der Leibniz-Privatschule Elmshorn fünf Menschen positiv getestet worden. Das Infektionsgeschehen sei derzeit nicht auf einzelne Klassen einzuschränken. Die rund 150 Lehrer der Einrichtung sollen am Sonnabend getestet werden. Bis das Testergebnis - vermutlich am Montagnachmittag - vorliegt, bleibt die Schule geschlossen. Von der ersten bis zur zwölften Klasse besuchen nach Kreisangaben rund 1000 Mädchen und Jungen die Schule. Bislang ist geplant, die Kinder nur in Einzelfällen zu testen, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Im Kreis Pinneberg waren bis Donnerstagabend seit Beginn der Pandemie 1304 bestätigte Corona-Fälle registriert worden. Im Vergleich zum Vortag waren 37 Neuinfektionen dazugekommen.

Elbphilharmonie: Musste der Lockdown sein?

Der Intendant der Hamburger Elbphilharmonie, Christoph Lieben-Seutter, hat Verständnis für den Teil-Lockdown und den damit einhergehenden weitgehenden Stillstand des kulturellen Lebens geäußert. „Es ist zwar schade um die vielen schönen Konzerte im November, aber ich halte die Entscheidung prinzipiell für den richtigen Weg, um die Pandemie in den Griff zu bekommen“, sagte Christoph Lieben-Seutter der Deutschen Presse-Agentur.

Christoph Lieben-Seutter, Intendant der Elbphilharmonie

Foto: Picture Alliance

Nach Angaben seines Hauses fallen in den vier Wochen vom 2. November an 146 Veranstaltungen in der Elbphilharmonie und in der Laeiszhalle aus, „viele davon waren ausverkauft“. Die Besucher würden direkt kontaktiert und das Geld für ihre Tickets unbürokratisch erstattet bekommen. Seit Saisonbeginn am 1. September hätten rund 85.000 Menschen Konzerte in der Elbphilharmonie und der Laeiszhalle besucht, sagte Sprecher Tom R. Schulz. Auf der Plaza des Konzerthauses seien im September etwa 150.000 Menschen gewesen, im Oktober seien bis Mittwoch mehr als 134.000 gezählt worden.

Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hatte in der ARD gesagt, er halte etwa die Schließung der Elbphilharmonie für nicht zielführend. „Es ist aus meiner Sicht, aus virologischer Sicht, nahezu unvorstellbar, dass dort massenhaft Infektionen aufgetreten sind.“

Maskenpflicht im Unterricht

Maskenpflicht im Unterricht

Foto: Boris Roessler / dpa

Schon vor den Herbstferien hat der Landkreis Cloppenburg wegen seiner hohen Corona-Zahlen eine Maskenpflicht im Unterricht eingeführt und damit gute Erfahrungen gemacht. „Wir haben seit unserer Maskenpflicht im Unterricht keine deutlichen Auffälligkeiten mehr in den Schulen“, sagte Landrat Johann Wimberg der Deutschen Presse-Agentur. Die Maske schütze nicht hundertprozentig, trage aber zum Infektionsschutz bei. Sie gilt im Landkreis Cloppenburg auch auf dem Schulweg. Allerdings bekam der CDU-Politiker viel Gegenwind. Einige Eltern sehen es ihm zufolge als zu große Belastung für ihre Kinder an, über Stunden eine Maske zu tragen.

Schleswig-Holstein meldet mehr Todesfälle

Inzidenzwert 46: In Schleswig-Holstein wurden in der Nacht zu Freitag 215 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet (7714 Covid-19-Erkrankte insgesamt, 5500 geheilt). Davor hatte es 280 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gegeben, das war ein Rekordwert. Die Zahl der Corona-Toten in Schleswig-Holstein stieg am Donnerstag um 4 auf 174.

