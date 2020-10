Allerheiligen vor 450 Jahren – als die Sturmflut kam

Hamburg. Wenn ausgerechnet an kirchlichen Feiertagen die Naturgewalten zuschlagen, kann das bei gläubigen Menschen große Schrecken auslösen. So geschah es vor genau 450 Jahren, als die sogenannte Allerheiligen-Flut am 1. November 1570 mehr als 20.000 Menschenleben im heutigen Norddeutschland und vor allem in Holland forderte. In Hamburg war mit hohen Wasserständen besonders jenes Gebiet betroffen, in dem sich der Strom in Norder- und Süderelbe trennt.

Die „greuliche Wassernoth und Verderben“ seien „anders nit zu erkennen denn für ein Straf Gottes“, notierte ein Chronist und hielt damit fest, was die Geistlichen protestantischer und katholischer Konfession nach der Sintflut biblischen Ausmaßes verkündeten.

Marode Deiche hielten dem tobenden Meer nicht stand

An jenem Tag, als die Katholiken ihrer Heiligen gedenken wollten, braute sich über der Nordsee ein gewaltiger Sturm zusammen, der auch über Hamburg hinwegfegte. Diese Sturmflut gilt als die erste überhaupt, vor der amtliche Behörden offiziell gewarnt hatten. Der Domänenrat (Verwaltung) von Bergen op Zoom (Niederlande) ahnte wohl, was an diesem Tag auf sie zukommen würde, und warnte die Bewohner in der Küstenregion. Doch sie nahmen das nicht ernst, vielleicht im Gottvertrauen, dass ein solches Unheil zu Allerheiligen nicht jeden treffen würde.

Die damals häufig maroden Deiche hielten jedoch dem tobenden Meer nicht stand. Und so überflutete die Nordsee die gesamte Küste von Flandern bis zur heutigen norddeutschen Küste. Während in Holland ein Sechstel des Landes unter Wasser stand, traf es die Region um Hamburg weniger dramatisch. In der Hansestadt wurde die Ellerntorsbrücke über den Herrengrabenfleet zerstört. Sie war kurz vorher als Teil der neuen Verteidigungsanlagen mit tiefen Gräben und starken Wällen gebaut worden und diente insbesondere den Ratsherren für die schnelle Überquerung des Fleets.

Menschen und Tiere kamen in den Fluten um

Der Nachfolgebau stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist heute ein beliebtes Fotomotiv. Darüber hinaus brachen im Alten Land, in Moorwerder sowie in den Vier- und Marschlanden die Deiche, Menschen und Tiere kamen in den Fluten um. Die Bauern, die sich in der fruchtbaren Region vor den Toren der Stadt angesiedelt hatten, mussten danach ihre zerstörten Höfe wieder aufbauen.

Im niedersächsischen Suurhusen, nördlich von Emden, erreichte die Flutmarke an der Kirche 4,40 Meter über Normalnull. Die Menschen hatten damals das Gotteshaus bewusst auf einer Warft gebaut, und nun konnten sie in dem Gebäude Schutz vor den Fluten finden. Sie kamen mit dem Schrecken davon. Noch heute erinnern ein Stein an der Nordwestseite des Turms sowie eine Kanzel-Inschrift an die Naturkatastrophe. Ein Chronist notierte damals, was er in Ostfriesland erlebte: „Auf Allerheiligentag ist eine große ungehörte Floth von salzen Wasser gekommen, die Nacht zwischen zehn und elf Schlägen in Ostfriesland, Budjadingerland, in Seeland, in Moorim und anders wor in den Marschländern. Und ist eingebrochen, darinne viel tausent Menschen vortrunken und fast alle Beester umgekommen.“

Kein Geld: Nach der Flut wurden Deiche nicht verstärkt

Die evangelische Wehrkirche von Suurhusen, deren Turm auf Eichenbohlen steht, ist jedoch nicht durch die Allerheiligen-Flut berühmt geworden. Sie steht heute im Guinnessbuch der Weltrekorde, weil der Bau den schiefsten Turm der Welt hat und damit den „Schiefen Turm von Pisa“ überragt. Rekordwert der Neigung: 5,19 Grad.

Nach der Allerheiligen-Flut wurden die Deichanlagen nur zögerlich verbessert. Es fehlte noch immer am Bewusstsein, wie wichtig ein solcher Hochwasserschutz ist, und an den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Zwei weitere Male sollten an einem zentralen kirchlichen Feiertag Sturmfluten den Norden heimsuchen: Die Weihnachtsflut von 1717 forderte 11.000 Menschenleben und gilt als die „größte Flutkatastrophe der Neuzeit“. Für die Geistlichen bot auch sie genügend Stoff für „Bußpredigten“.

Außerdem löste das Orkantief „Britta“ am 1. November 2006 eine schwere Sturmflut an der deutschen Nordseeküste aus. Die Allerheiligen-Flut der Moderne hinterließ zahlreiche Schäden an Gebäuden und in Häfen. Menschen kamen aber nicht zu Schaden. In Hamburg trieb ein Schiff längere Zeit führerlos im Hafen und mussten von Schleppern an den Kai gezogen werden. Wegen der globalen Erwärmung stellt sich Hamburg auf weiter steigende Wasserstände ein.

„Bis 2030 ist der aktuelle Küstenschutz an der Nordsee ungefähr noch so wirksam wie heute, denn bis dahin werden Sturmfluten voraussichtlich ,nur‘ ein bis drei Dezimeter höher auflaufen als heute“, heißt es in der Studie „Nordseesturm­fluten im Klimawandel“ des Geesthachter Helmholtz-Zentrums. „Bis Ende des Jahrhunderts kann durch die erhöhten Sturmflutwasserstände allerdings Handlungsbedarf entstehen.“