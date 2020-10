UKE-Gesundheitsakademie hier im Livestream

Herz-Spezialist Prof. Paulus Kirchhof über den Motor des Lebens. Hier können Sie Ihre Fragen an den UKE-Kardiologen stellen.

Hamburg. Das Herz ist eigentlich nur ein Muskel mit Klappen und einem Leitungssystem. Das sagt sich schnell und lapidar dahin. Aber was braucht dieser Motor des Lebens, damit er nicht ins Stottern gerät oder gar ausfällt? Das erläutert an diesem Montag (ab 18.30 Uhr) Prof. Paulus Kirchhof, Direktor der Klinik für Kardiologie am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf (UKE). Diesen Vortrag können Sie hier live im Internet verfolgen – und Sie können während der Veranstaltung Fragen stellen.

Diese wird der Experte vor laufender Kamera beantworten. Schicken Sie dazu eine E-Mail an gesundheitsakademie­@uke.de. Am 2. November läuft der nächste Livestream zu: „Nur traurig oder doch depressiv?“ Vortragender ist dann Prof. Bernd Löwe, Direktor der UKE-Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.

Das Hamburger Abendblatt ist Partner der Gesundheitsakademie UKE. Die erste Veranstaltung mit Prof. Marylyn Addo war ein großer Erfolg. Addo berichtete über die Behandlung von Corona, die Wege zu einem Impfstoff – und die einfachen Wege, sich im Alltag zu schützen.

Coronabedingt werden bis auf Weiteres alle Vorträge der Gesundheitsakademie UKE nur virtuell stattfinden können.

Die UKE-Gesundheitsakademie für Hamburger

Die weiteren Themen der UKE-Gesundheitsakademie sind unter anderem:

02.11.2020: Nur traurig oder doch depressiv? Für ein gesundes Ich. Prof. Dr. Bernd Löwe, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

16.11.2020: Volkskrankheit mit 100 Gesichtern – Rheuma vorbeugen, früh erkennen und behandeln. Prof. Dr. Ina Kötter, Direktorin der Klinik für Rheumatologie und Immunologie am Klinikum Bad Bramstedt

30.11.2020: Gib dem (Brust-)Krebs keine Chance: Früh erkennen und behandeln = Gute Aussichten. Prof. Dr. Carsten Bokemeyer, Direktor des Hubertus Wald Tumorzentrums – UCCH, Direktor der II. Med. | Prof. Dr. Isabell Witzel, Leiterin des Brustzentrums und des Zentrums für familiären Brust-und Eierstockkrebs

14.12.2020: Ist der Mensch, was er isst? Gesunde Ernährung leicht gemacht. Prof. Dr. Samuel Huber, Direktor der I. Medizinischen Klinik und Poliklinik, Prof. Dr. Birgit-Christiane Zyriax, Leitung Hebammenwissenschaft, Versorgungsforschung& Prävention

11.01.2021: Druck runter – gut drauf. Bluthochdruck vorbeugen, früh erkennen und behandeln . Prof. Dr. Ulrich Wenzel, Oberarzt der III. Medizinischen Klinik UKE

25.01.2021: Was den Rücken stärkt, für ein bewegtes Leben. Prof. Dr. Frank Timo Beil, Direktor Orthopädie, Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, PD Dr. Marc Dreimann, Leitung des universitären Wirbelsäulenzentrums

08.02.2021: Frauen sind anders - Prävention und Therapie speziell für Frauen. Prof. Dr. Barbara Schmalfeldt, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Gynäkologie

15.02.2021: Damit der Schlag Sie nicht trifft – Hirninfarkt vorbeugen, früh erkennen und behandeln. Prof. Dr. Christian Gerloff, Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurologie.