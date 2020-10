Hamburg. Anfang September blickte die Welt auf Moria, das Lager für geflüchtete Menschen auf der griechischen Insel Lesbos. Mehrere Brände hatten in der Nacht zum 9. September weite Teile des Lagers zerstört. Unfassbares Elend breitete sich für die Bewohner des Lagers auf der Insel aus.

In Europa wird bis heute über die Aufnahme der Menschen aus Moria gestritten. Hamburg kündigte im September an, 500 Menschen aus Moria einen Ort zum Leben zu bieten. Die Bundesregierung sicherte die Aufnahme von 1553 Geflüchteten aus 408 Familien aus den griechischen Lagern zu. Davon will Hamburg nun 209 Menschen aufnehmen. Bislang 44 Geflüchtete haben den Weg in die Hansestadt bereits gefunden, darunter viele unbegleitete Kinder. In den nächsten Tagen kommen weitere Geflüchtete von Lesbos nach Hamburg.

"Hamburg zeigt größtes Engagement innerhalb der Bundesländer"

"Mit der Aufnahme von 209 Menschen nimmt Hamburg im Verhältnis zur Größe von allen Bundesländern die meisten der 1553 Geflüchteten aus den griechischen Lagern auf", teilte Innensenator Andy Grote (SPD) am Donnerstag via Twitter mit.

Damit zeige Hamburg das größte Engagement innerhalb der Bundesländer, so die Fraktion der Grünen in der Hamburger Bürgerschaft.

Dazu Michael Gwosdz, flüchtlingspolitischer Sprecher der Grünen Bürgerschaftsfraktion: „Es ist längst überfällig, dass Deutschland seiner Verantwortung nachkommt und sich bereit erklärt, Geflüchtete aus dem Lager Moria aufzunehmen. Wir haben in Hamburg immer betont, dass wir bereit sind, auch über den Königsteiner Schlüssel hinaus Geflüchtete aus dieser Region willkommen zu heißen."

"Dringend geboten, Menschen aus griechischen Lagern aufzunehmen"

Nach den Bränden in Moria und den jetzigen Überflutungen der Zelte im neuen Lager durch Unwetter sei es dringend geboten, die Menschen aus den griechischen Lagern solidarisch auf die einzelnen EU-Staaten zu verteilen. Die bereits im September vereinbarte Aufnahme von 1553 Menschen durch die Bundesregierung sei das Mindeste, was man als eines der reichsten Industrieländer tun könne, so Gwosdz.

"Wir Grünen kämpfen dennoch weiterhin dafür, auf Bundesebene die Aufnahmebereitschaft zu erhöhen, denn die Lage in Moria und den anderen griechischen Lagern ist und bleibt katastrophal", so Gwosdz weiter. "Wir können noch mehr! Hamburg ist nach wie vor bereit, mehr Menschen aufzunehmen und dafür setzen wir uns ein."

Flugzeug mit 104 Geflüchteten in Hannover gelandet

In Hannover ist derweil am Donnerstag ein weiteres Flugzeug mit Asylbewerbern aus Griechenland angekommen. Es handelt sich nach Angaben des Bundesinnenministeriums um 104 Menschen: 27 unbegleitete Minderjährige sowie kranke Kinder mit ihren Eltern und Geschwistern.

Die 17 Familien sollen in Berlin, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Hamburg aufgenommen werden. Die Minderjährigen, die sich ohne ihre Eltern in Griechenland aufhielten, sollen ebenfalls in Hamburg sowie in Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen untergebracht werden.

Vor einer Woche war ein Flugzeug mit 26 Flüchtlingsfamilien aus Griechenland angekommen. Die 40 Erwachsenen und 61 Kinder an Bord dieser Maschine waren die ersten von insgesamt 1553 Migranten, deren Aufnahme die Bundesregierung beschlossen hatte. Es sind ausschließlich Geflüchtete, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden.