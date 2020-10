Hamburg. Bereits 15.000 Auszubildende nutzen das neue Bonus-Ticket, das der HVV seit 1. August anbietet. Es kostet 30 Euro monatlich und gilt im gesamten HVV-Gebiet. Bislang zahlten Auszubildende für ein gleichwertiges Ticket je nach Tarifbereich bis zu 165 Euro.

Das Angebot wird durch die Unterstützung der Stadt Hamburg und der Ausbildungsbetriebe ermöglicht: Jeweils 20 Euro werden monatlich als Zuschuss gezahlt. Für Auszubildende in vollzeitschulischen Angeboten wie etwa in Gesundheitsberufen oder in sozial­pädagogischen Berufen übernimmt die Stadt zusätzlich den Arbeitgeberanteil.

Der Senat stellt dafür bis zu zwölf Millionen Euro jährlich zur Verfügung.