Hamburg. "Bis dass der Tod euch scheidet" – doch viele Ehen enden nicht im Grab, sondern vor Gericht. Seitensprünge und Affären sind häufig Gründe für eine Scheidung. In Hamburg gab es im vergangenen Jahr halb so viele Scheidungen wie Eheschließungen – statistisch lassen sich Bewohner der Hansestadt damit häufiger scheiden als im bundesdeutschen Durchschnitt.

Das geht aus einem Ranking der Informationsplattform Betrugstest.com hervor. Diese hat sich mit der Frage beschäftigt, in welcher deutschen Stadt es pro neuen Eheschließungen zu den meisten gesetzlichen Trennungen kommt. Dafür hat das Unternehmen die Daten zu Eheschließungen und Scheidungen aus dem Jahr 2019 in den 100 größten Städten Deutschlands ausgewertet.

Scheidungshauptstädte – Hamburg landet auf Platz neun

Das Ergebnis: Leverkusen ist Scheidungshaupstadt Nummer eins: Hier haben sich im vergangenen Jahr 602 verliebte Paare das Ja-Wort gegeben, 445 Paare ließen sich scheiden. Gemessen an neuen Eheschließungen kommt es dort somit zu den meisten Scheidungen – die Quote beträgt 0,74 Scheidungen pro Eheschließung.

Platz drei belegt Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover: Die Scheidungsquote liegt hier bei 0,66 Prozent. Hamburg landet in dem Ranking auf Platz neun: Vergangenes Jahr heirateten 6065 Pärchen, 3079 gingen getrennte Wege (Quote 0,51 Prozent). Im Bundesdurchschnitt beträgt die Quote 0,38 Scheidungen pro Eheschließung.

Scheidungshauptstädte – Top 20 in Deutschland:

Leverkusen: Scheidungsquote 0,74 Prozent Gera: 0,72 Prozent Hannover: 0,66 Prozent Krefeld: 0,58 Prozent Duisburg: 0,55 Prozent Frankfurt am Main: 0,53 Prozent Halle (Saale): 0,52 Prozent Mönchengladbach: 0,51 Prozent Hamburg: 0,51 Prozent Kaiserslautern: 0,50 Prozent Bonn: 0,50 Prozent Ludwigshafen am Rhein: 0,49 Prozent Salzgitter: 0,49 Prozent Remscheid: 0,49 Prozent Bremerhaven: 0,48 Prozent Herne: 0,47 Prozent Hagen: 0,47 Prozent Kiel: 0,46 Prozent Bielefeld: 0,45 Prozent Lübeck: 0,45 Prozent

Scheidungsranking: In Göttingen hält die Liebe am längsten

Auch andere Städte aus Norddeutschland sind in dem bundesweiten Ranking unter den Top 20 der Scheidungshauptstädte vertreten. So belegt Bremerhaven Platz 15, Kiel landet auf Platz 18 und Lübeck ist auf dem 20. Platz. Berlin taucht übrigens erst auf Platz 30 auf: Dort beträgt die Scheidungsquote "nur" 0,40 Prozent.

Laut dem Ranking hält die Liebe in Göttingen am längsten. 2019 heirateten dort 1363 Paare, 162 zuvor Verheiratete gingen getrennte Wege – Scheidungsquote: 0,12 Prozent.