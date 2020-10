Hamburg. Die Söhne Hamburgs, die Bestager Boyband, gibt an diesem Sonntag, 15 Uhr, in Wandsbek ein Benefizkonzert. Stefan Gwildis, Joja Wendt und Rolf Claussen werden nach Angaben des Vereins Lärm- und Umweltschutz Wandsbek und Marienthal öffentlich auftreten. Auch das zweite Konzert dieser Art findet auf einer Lichtung des Wandsbeker Gehölzes in der Nähe des S-Bahnhofs Wandsbek statt.

Mit dieser Aktion will der Verein auf die drohende Abholzung von Bäumen und die geplanten Baumaßnahmen auf der Bahn-Trasse hinweisen. Die Deutsche Bahn AG will die Strecke von Hamburg Richtung Bad Oldesloe für die S 4 und gleichzeitig für den internationalen Güterverkehr ausbauen. Die Pläne zum S-4-Bau stoßen beim Verein und den Anwohnern keineswegs auf Kritik. Aber sie wehren sich gegen den geplanten pausenlosen Güterverkehr, sechs Meter hohe Lärmschutzwände, den Abriss des Bahnhofs und das Vorhaben, 120 teilweise 200 Jahre alte Bäume zu fällen.

Wer das Konzert besuchen will, sollte wegen der Pandemie unbedingt auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten, teilten die Veranstalter mit.