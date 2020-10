Hamburg. Mit den steigenden Corona-Zahlen nähert Hamburg sich dem Inzidenzwert von 40 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Bürgermeister Peter Tschentscher mahnt, sich an die erweiterte Maskenpflicht zu halten und auf private Feiern zu verzichten, um eine Verschärfung der Corona-Regeln zu verhindern. Ein Beherbergungsverbot sehe er jedoch weiterhin kritisch, sagte er nach den Beratungen der Länder-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel.

Corona-News für Hamburg und Norddeutschland am Donnerstag, 15. Oktober:

Hamburger haben das größte Corona-Wissen

Hamburger haben das größte Corona-Wissen im bundesweiten Vergleich. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest die Quizplattform "Mein wahres Ich". Die Betreiber der Plattform haben einen Corona-Wissenstest konzipiert, der im Zeitraum vom 1. September bis 10. Oktober mehr als 30.000 mal durchgeführt wurde.

Hamburger sollen im Bundesvergleich das größte Wissen zum Coronavirus haben.

Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

20 Fragen zum Coronavirus mussten die 32.600 Teilnehmer im Zeitraum vom 1. September bis zum 10. Oktober auf mein-wahres-ich.de beantworten. Die Zuordnung zum jeweiligen Bundesland fand über eine Zuordnung der IP-Adressen statt. Hamburger beantworteten 83,7 Prozent der Fragen richtig, dicht gefolgt von Niedersachsen. Schleswig-Holstein landete auf dem fünften Platz. Die größte Wissenslücke hatten dem Test zufolge die Berliner.

Männer und Frauen schnitten im Test etwa gleich ab. „Mit den Symptomen, Entwicklungen und Ereignisse rund um Corona kennen sich die meisten Teilnehmer gut aus. Erschreckend ist jedoch, dass etwa 11% noch davon ausgehen, dass eine Alltagsmaske in erster Linie den Träger selbst schützt. Diese falsche Annahme wurde fast ausschließlich von Männern gemacht“, sagt Patrick Konrad, Betreiber der Plattform. Insgesamt glauben das 2% der Frauen und 18% der Männer.

Das Ranking zum Corona-Wissen (richtige Antworten in %)

1. Hamburg: 83,7%

2. Niedersachsen: 83,4%

3. Baden-Württemberg: 83,1%

4. Nordrhein-Westfalen: 82,8%

5. Schleswig-Holstein: 82,7%

6. Mecklenburg-Vorpommern: 82,4%

7. Saarland: 81,7%

8. Hessen: 81,6%

9. Sachsen-Anhalt: 81,1%

10. Brandenburg: 79,6%

11. Rheinland-Pfalz: 79,5%

12. Thüringen: 78,3%

13. Bremen: 77,9%

14. Bayern: 77,6%

15. Sachsen: 76,2%

16. Berlin: 72,4%

Corona-Regeln: Hamburger Polizei kontrolliert Shisha-Bars

Die Corona-Kontrollen in Hamburger Gastronomiebetrieben und Bars gehen offenbar auch abseits der Wochenenden weiter. Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag insgesamt 22 Shisha-Bars überprüft. Nach Angaben des Lagedienstes wurden allerdings keine nennenswerten Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung festgestellt. In Wandsbek an der Wandsbeker Zollstraße wurde eine Shisha-Bar geschlossen. Dabei standen nicht die Hygiene-Verordnung und die Abstandsregeln im Vordergrund, sondern die Raumluft. Die Feuerwehr maß eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid.

Coronavirus: Mehr Bezirksmitarbeiter haben Laptops

Das Bezirksamt Altona hat in der Coronazeit die digitale Ausstattung seiner Mitarbeiter deutlich verbessert. Hatten im März 22,2 Prozent der Beschäftigten Laptops, waren es im August schon 52,7 Prozent, wie das Bezirksamt auf Anfrage der FDP-Politikerin Katarina Blume mitteilte. Sie lobte „Flexibilität und Pragmatismus“ des Amtes. So hätten sich die Möglichkeiten, durch Heimarbeit auf etwaige erneute Schließungen von Arbeitsstätten zu reagieren, deutlich verbessert.

Das Bezirksamt Altona hat in der Coronazeit die digitale Ausstattung seiner Mitarbeiter deutlich verbessert (Symbolbild).

Foto: Daniel Naupold/dpa

Corona: Tschentscher sieht Beherbergungsverbot weiter kritisch

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sieht ein Beherbergungsverbot zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter kritisch. Ein solches Verbot habe für die Hansestadt als Zentrum einer 5-Millionen-Einwohner-Metrolpolregion „kaum eine positive Wirkung“, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend nach Beratungen der Länder-Regierungschefs mit der Kanzlerin. „Viele andere Bundesländer bestehen aber darauf.“ Über eine bundeseinheitliche Regel solle Anfang November entschieden werden.

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, sieht das Beherbungsverbot kritisch.

Foto: dpa

„Wir sind in einer kritischen Phase der Pandemie. Die aktuellen Berichte aus unseren europäischen Nachbarländern sind alarmierend“, warnte Tschenstscher. Es komme jetzt darauf an, einen erneuten Lockdown zu verhindern. „Dort, wo das Ansteckungsrisiko größer ist, müssen besondere Vorsicht und strengere Regeln gelten, also bei Veranstaltungen, in der Gastronomie, bei privaten Feiern und dort, wo es im öffentlichen Raum eng wird.“

Hamburg habe bereits in vielen Bereichen die Kontakte stärker beschränkt, strengere Vorgaben für private Feiern aufgestellt und die Einhaltung der Regelungen konsequenter kontrolliert. „Aber das Virus macht keinen Halt an Stadtgrenzen, deshalb sind einheitliche Leitlinien für ganz Deutschland wichtig, die wir heute beschlossen haben", sagte der Bürgermeister.

Maskenpflicht in Hamburg – die Karte

Schwesig: Lockerungen für Reisende aus Riskogebieten möglich

Die umstrittenen Reisebeschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern für Menschen aus Corona-Risikogebieten könnten teilweise fallen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will prüfen, ob auf die mindestens fünftägige Quarantäne und die Pflicht zu einem Test danach künftig verzichtet wird.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwägt Lockerungen für Reisende aus Risikogebieten (Archivbild).

Foto: Christoph Soeder / dpa

"Das hängt aber davon ab, wie die Infektionszahlen in unserem eigenen Bundesland sich weiter entwickeln und ob dieses bundesweite Ampelsystem konsequent in Deutschland umgesetzt wird", sagte Schwesig nach dem Treffen der Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend. Reisende aus Corona-Risikogebieten müssten aber weiterhin einen negativen Test mitbringen, betonte sie.

Trotz Luftfahrtkrise: Griechische Airline bestellt bei Airbus

Airbus hat mitten in der Corona-Krise eine neue Airline als Kunden. Die griechische Fluggesellschaft Sky Express hat vier Mittelstreckenjets vom Typ A320neo bestellt. Zwei weitere Maschinen des Typs least die Gesellschaft vom Finanzierer ACG.

Bei der Wahl des Antriebs entschied sich Sky Express für das Leap-Triebwerk des französisch-amerikanischen Herstellers CFM, eines Gemeinschaftsunternehmens von Safran und General Electric. Bestellungen neuer Passagierjets sind seit dem Ausbruch der Pandemie selten geworden.

Jets, die von den Airlines wegen der Corona-Krise nicht gebraucht werden, stehen auf dem Werksgelände von Airbus in Finkenwerder.

Foto: Andreas Laible / HA

Weil: Neue Corona-Beschlüsse bestätigen Kurs Niedersachsens

Ministerpräsident Stephan Weil sieht den niedersächsischen Kurs in der Corona-Pandemie durch die Beschlüsse beim Bund-Länder-Gipfel bestätigt. Die vereinbarten Schritte bei steigenden Neuinfektionen seien in Niedersachsen bereits grundsätzlich Bestandteil des Handlungskonzeptes, teilte die Staatskanzlei in der Nacht zu Donnerstag mit. „Die einzelnen Beschlüsse werden nun in Niedersachsen im Detail mit den Beteiligten zu beraten sein“, sagte der Sozialdemokrat.

Stephan Weil (SPD) steht mit einem Mundschutz vor der Staatskanzlei.

Foto: dpa

Weil empfahl den Bürgern, auf nicht notwendige Reisen in besonders betroffene Gebiete zu verzichten. Er unterstrich auch die Rolle der Beschäftigten im Gesundheitssektor. Ihnen sei die vergleichsweise gute Pandemiebekämpfung in Niedersachsen und Deutschland zu verdanken. Weil sie teils an ihre Belastungsgrenze kämen, begrüße er die weitere Unterstützung der Behörden durch Bund und Länder.

Corona: Jeder dritte Betrieb in Metallindustrie plant Stellenabbau

Die Pandemie hat die Metall- und Elektroindustrie in Norddeutschland, speziell in Hamburg, weiter voll im Griff. Nach einer Umfrage von Nordmetall und dem Arbeitgeberverband AGV Nord bezeichnen 53 Prozent der Unternehmen in Hamburg ihre Geschäftslage aktuell als unbefriedigend oder schlecht, im ganzen Norden sind es 46 Prozent.

Am härtesten trifft es den Luftfahrtbereich. Hier nennen 80 Prozent der Betriebe ihre Lage unbefriedigend oder schlecht, es folgen Gießereien (64 Prozent), Hersteller von Metall­erzeugnissen (61 Prozent), Maschinenbauer (57 Prozent), Firmen aus den industrienahen Dienstleistungen (56 Prozent) und der Schiffbau (50 Prozent).

Für die Beschäftigten besonders bitter: Der Anteil der Unternehmen, die betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen haben, verdoppelte sich im Norden seit Juni knapp auf jetzt 7,9 Prozent, in Hamburg sind es sechs Prozent. Fast ein Drittel der norddeutschen und Hamburger Betriebe plant zudem einen Personalabbau im kommenden Jahr. Immerhin wollen 71 Prozent der Unternehmen in der Hansestadt zum Herbst 2021 ihr Ausbildungsplatzangebot erhalten oder ausbauen.

