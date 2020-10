Hamburg. Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat die umstrittene Einführung der Maskenpflicht auf besonders belebten Straßen und Plätzen in Hamburg verteidigt. „Es ist grundsätzlich so, dass wir die Maskenpflicht gezielt dort ausgeweitet haben, wo wir wissen, dass Abstände nicht eingehalten werden können“, sagte Leonhard in der Landespressekonferenz. Der Schritt diene dazu, „Risikominimierung“ zu betreiben.

Die Straßen und Plätze auf St. Pauli, in Altona, im Schanzenviertel und in Winterhude seien danach ausgewählt worden, „wo nachweislich über einen längeren Zeitraum hohe Personenkonzentrationen stattgefunden“ hätten, so die Senatorin. „Danach sind auch die Uhrzeiten ausgewählt worden. Es mag sein – wir sammeln jetzt erste Erfahrungen –, dass man auch noch einmal zu einer anderen Regelung bei den Uhrzeiten oder zu anderen Straßenabschnitten kommt“, sagte Leonhard.

Viele Passanten halten sich nicht an die Maskenpflicht

Die Opposition hatte die seit Montag geltenden Regelungen als „realitätsfernes Flickwerk“ und „chaotisch“ bezeichnet. Erste Stichproben ergaben, dass viele Passanten der Maskenpflicht noch nicht folgten, möglicherweise auch, weil ihnen die Regelung gar nicht bekannt war. In den nächsten Tagen sollen noch mehr Hinweisschilder angebracht werden. Leonhard sagte, für eine Zwischenbilanz sei es noch zu früh.

„Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann zu einer Ausweitung der Maskenpflicht kommen müssen. Unser Wunsch ist das nicht. Wir wollen das so kleinräumig wie möglich machen“, sagte Leonhard. Die Erfahrungen würden in den kommenden Wochen ausgewertet. „Sollte es sich zeigen, dass mehr erforderlich ist, kann man mehr nachziehen“, so die Gesundheitssenatorin.

Stagnierender Trend bei Corona-Neuinfektionen

Unterdessen hält der stagnierende Trend der vergangenen Tage bei den Corona-Neuinfektionen an. Am Dienstag meldete die Gesundheitsbehörde zwar 112 neue Infektionen (Montag: 77), dennoch liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert weiterhin bei 37 und damit deutlich unter der kritischen Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, der in den meisten deutschen Großstädten inzwischen erreicht ist. Am vergangenen Freitag hatte der Hamburger Inzidenzwert noch bei 39,5 gelegen.

Dennoch hält die Gesundheitssenatorin es für zu früh, von einem positiven Trend zu sprechen. „Ob es dazu kommt, werden wir erst in ein, zwei Wochen wissen. Es ist auch möglich, dass die Verstetigung ein kurzfristiger Effekt bleibt“, sagte Leonhard. Ein Großteil der neu gemeldeten Fälle umfasst nach wie vor die Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen. „Wir verzeichnen allerdings auch eine wachsende Zahl von infizierten Menschen in höherem Alter, was uns nicht unbesorgt macht mit Blick auf die nächsten Wochen“, sagte die Senatorin.

Höchster Inzidenzwert in Bergedorf

In der vergangenen Woche wurden keine größeren einzelnen Ausbrüche registriert, allerdings seien drei Pflegeeinrichtungen von mehreren Corona-Fällen betroffen. Die große Zahl kleinerer Ausbrüche der Krankheit sind auf Feiern im privaten und familiären Bereich zurückzuführen. Derzeit werden 62 Corona-Erkrankte (52 Hamburger) stationär behandelt, von ihnen müssen elf intensivmedizinisch versorgt werden.

Nicht der Bezirk Wandsbek, wo die meisten neuen Corona-Infektionen in der vergangenen Woche festgestellt wurden, sondern Bergedorf, der Bezirk mit den – absolut gesehen – wenigsten Infektionen, hat den höchsten Inzidenzwert. Dort wurden 45 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner festgestellt. Die niedrigsten Wert weist mit 25 der Bezirk Eimsbüttel auf. Es folgt Hamburg-Nord mit 28,6. Eimsbüttel und Nord sind die einzigen Bezirke in Hamburg, in denen der Inzidenzwert unter 35 liegt. Knapp über der Marke liegen die Bezirke Altona mit 35,1 und Harburg mit 35,4. Die Bezirke Mitte und Wandsbek haben einen Inzidenzwert von 40,4 und 42,5.

Droßmann weist Vorwürfe zurück

Unterdessen haben die umfangreichen Kontrollen von Polizei und Ordnungsämtern auf Einhaltung der Corona-Regeln in Bars, Clubs und Restaurants zu einem Konflikt zwischen Gas­tronomen und der Verwaltung geführt. So hat sich das Barkombinat, ein Zusammenschluss von Bar- und Kneipenbetreibern, gegen die Vorgehensweise der Prüfer gewandt.

Corona-Verordnung: Scharfe Kontrolle auf St. Pauli

