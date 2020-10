Hamburg. Ein Teil des politischen Erbes des SPD-Politikers Johannes Kahrs, der im Juni überraschend von allen Ämtern zurückgetreten war, ist verteilt: Der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Hansjörg Schmidt soll neuer Vorsitzender der SPD Hamburg-Mitte werden.

Das hat der Kreisvorstand einstimmig beschlossen. Die Wahl des 45 Jahre alten Informatikers und Unternehmers am 23. Oktober gilt als sicher.

„Große Ehre & Verpflichtung zugleich: Es sind gewaltige Fußstapfen, in die ich da trete & es liegen große Aufgaben vor mir, aber ich freue mich drauf!“, twitterte Schmidt. Länger als 20 Jahre hatte Kahrs den SPD-Kreisverband geführt und zu seiner Machtbasis ausgebaut.

Als erste wichtige Aufgabe im neuen Amt sieht Schmidt die Entscheidung darüber an, wer als Nachfolger von Kahrs für die SPD im Wahlkreis Hamburg-Mitte für die Bundestagswahl im Herbst 2021 kandidiert. „Seit 20 Jahren haben wir in Mitte zum ersten Mal die Wahl. Das ist eine neue Erfahrung, und ich will für ein faires Verfahren sorgen“, sagte Schmidt.

Wie berichtet, gibt es vier Bewerber um die Direktkandidatur für den Wahlkreis, den Kahrs seit 1998 immer gewonnen hatte: Mitte-Bezirksamtsleiter Falko Droßmann, den Vizefraktionsvorsitzenden in der Bezirksversammlung Mitte, Yannick Regh, die erst vor einem Jahr von den Grünen zur SPD übergetretene Bezirksabgeordnete Meryem Celikkol sowie Mahmut Cinar aus dem SPD-Dis­trikt Hamm-Borgfelde. Die Entscheidung soll Ende November fallen.

„Eine weitere große Aufgabe liegt darin, die Irrungen und Wirrungen zu beruhigen, die es seit dem Sommer bei uns gegeben hat“, sagte Schmidt. Auslöser war nicht zuletzt die nicht coronakonforme Party, die Innensenator Andy Grote (SPD) mit Parteifreunden aus der SPD Mitte nach seiner Wiederwahl gefeiert hatte. Aus dem Umfeld Grotes war der Verdacht geäußert worden, der Tipp an die Medien sei aus der SPD Mitte gekommen.