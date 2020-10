Hamburg. „Sonntagskinder“ hat Christine Hippelein ihr kleines Unternehmen genannt. Weil Sonntagskindern im Allgemeinen zugeschrieben wird, besonders viel Glück zu haben – und um glückliche Kinder geht es der Hamburgerin.

Christine Hippelein hat ein Glückstagesbuch für Jungen und Mädchen im Grundschulalter herausgebracht. Mehr als 15.000 Stück des im Eigenverlag produzierten Werkes sind bereits verkauft. Das dazu passende Freundebuch wurde bereits 10.000-mal bestellt. „Ich muss zugeben, dass ich von der Nachfrage überwältigt bin“, sagt die junge Mutter, die selbst eine fünfjährige Tochter und einen sechsjährigen Sohn hat. „Es zeigt, wie wichtig es ist, Kindern auf ihrem Weg zu mehr Selbstbewusstsein zu bestärken und zu unterstützen.“

Jeder Junge, jedes Mädchen, muss andere Wege finden, um glücklich zu werden

Dabei wollte Christine Hippelein nie ein Buch schreiben. Sie hatte sich mit einer Firma selbstständig gemacht, die Kinderzimmer einrichtet. „Das lief super“, sagt sie heute. „Ich hatte jede Menge Pläne, wie wir weiterwachsen wollten.“ Nebenbei beschäftigte sie sich mit dem Thema Achtsamkeit: „Ich habe Seminare besucht, an Retreats teilgenommen, weil ich mein Leben achtsamer gestalten wollte.“ Als sie ihr erstes Kind bekam, sei ihr „schlagartig klar geworden, dass man bei Kindern ganz früh anfangen muss, sie zu stärken.“

Und weiter: „Mir fiel auf, dass in unserer Gesellschaft Glück viel mit Leistung verbunden wird. Dabei haben die Dinge gar nichts mit einander zu tun.“ Jeder Junge, jedes Mädchen, müsse andere Wege finden, um glücklich zu werden oder sich seines Glücks bewusst zu werden. Das sollte den Kindern vermittelt werden, fand Christine Hippelein. „Als Eltern können wir unseren Kindern zeigen, wie sie Erfahrungen für sich nutzen und daran wachsen. Wir können ihnen zeigen, wie sie Fehler als Teil des Lernens begreifen, die Stärke in sich selber finden.“

Was waren die schönsten Erlebnisse der Woche?

Was kann dabei helfen? Ein Tagebuch, wie es sie für Erwachsene bereits zuhauf gab. „Ich mache so ein Tagebuch für Kinder“, beschloss Hippelein. Ihre Idee: Die Kleinen sollen durch das Tagebuchschreiben über sich selbst wohlwollend nachdenken – und mehr Dankbarkeit erfahren. Das Buch ist nach Wochen gegliedert, die Kinder sollen es mit einem Erwachsenen ausfüllen: Was waren die schönsten Erlebnisse der Woche? Welche Superkräfte hast du? Was tust du, wenn dich andere um etwas bitten, was sich falsch anfühlt?

Da Christine Hippelein weder Psychologin noch Pädagogin oder Autorin ist, sondern Diplom-Kauffrau, suchte sie sich passende Experten. Am Glückstagebuch haben eine Grundschullehrerin, eine Psychologin, eine Sprachexpertin, eine Autorin und ein Grafiker mitgewirkt. „Als ich den Druckauftrag für die ersten 1000 Stück abgegeben habe, hatte ich schon ein mulmiges Gefühl“, sagt Christine Hippelein. Schließlich übernahm sie die finanzielle Verantwortung allein. Doch die erste Auflage war in kurzer Zeit ausverkauft.

Es folgte das Freundbuch für Kinder

Es folgte in diesem Jahr das Freundebuch für Kinder, gerade ist ein Glückstagebuch für Kita-Kinder in Arbeit. Und Christine Hippelein hat noch weitere Ideen: So könnte es ein Teenager-Glückstagebuch geben oder ein Schwangerschaftstagebuch. Dazu Postkarten, Poster und Schreibtischzubehör. Für die Sonntagskinder arbeiten inzwischen drei Menschen, dazu je nach Bedarf freie Mitarbeiter und Agenturen – das Kinderzimmer-Unternehmen hat Christine Hippelein inzwischen aufgegeben.