Hamburg. Der Junge aus der Kellerwohnung ist erst 13 Jahre alt und doch schon kriminell: Weil der kleine Julius Adolf Petersen einem Schulkameraden für ein paar Bonbons eine gefundene Geldbörse abgeschwatzt hat, statt sie zur Polizei zu bringen, muss er für fünf Tage ins Gefängnis.

25 Jahre später geht es um ungleich größere Beträge: Im Herbst 1920 machen zwei spektakuläre Gangsterstücke Petersen zur Nummer eins der Hamburger Unterwelt. Für seine Zeitgenossen ist er der „Lord von Barmbeck“, für seine Verwandten gar ein neuer Robin Hood.

Der Stadtteil wird damals (bis 1946) mit „ck“ geschrieben. Nach dem Bau der Speicherstadt finden Tausende Hafenarbeiter mit ihren Familien in neuen Mietskasernen hinter dem Stadtpark eine neue Bleibe. Vater Petersen arbeitet in einer Zigarrenfabrik. Sein Sohn wirft einem Lehrer, der ihn mit dem Rohrstock züchtigen will, ein Tintenfass ins Gesicht. Danach wagt sich der kecke Knabe nicht mehr nach Hause. Lieber schlägt er sich als Straßenjunge mit kleinen Klauereien durch. „In diesen vier Wochen hatte ich Gift getrunken, Gift in vollen Zügen“, erinnert sich der „Lord“ später.

Sein Schicksal ist vorgezeichnet

Sein Schicksal ist damit vorgezeichnet. Mit 18 muss er schon für ein paar Jahre ins Gefängnis. Dort trifft er auf die ersten schweren Jungs. 1904 macht der Ex-Häftling an der Ecke Beim Alten Schützenhof und Bartholomäusstraße eine Kneipe auf. „Als Wirt lernte ich manchen Kunden kennen, dem ich hätte lieber weit aus dem Weg gehen sollen“, schreibt er in seinem Memoiren.

Petersens Ruf verbreitet sich im Milieu, als er sich mit einem Polizisten prügelt, der einen Gast festnehmen will. Ein zweiter Ordnungshüter eilt dem Kollegen zu Hilfe, aber auch er landet unsanft auf der Straße. „Dieser Auftritt machte mich im weiten Umkreis unter den Elementen zum Helden“, berichtet der Kleinkriminelle später. „Meine Wirtschaft saß jetzt ständig voll, der ordentliche Bürger räumte zweifelhaftem Publikum das Feld.“ Und weil Ganoven das Geld oft besonders locker sitzt, geht die Kneipe mehr als gut: „Sie war das Eldorado der Einbrecher“, meinte Adolfs kleiner Bruder Arnold einmal.

Noch besser läuft der illegale Spielklub, in dem Petersen spezielle Gäste nach der Sperrstunde hinter schwarzen Vorhängen „bis in den hellen Morgen“ zocken lässt. Doch nach der nächsten Zuchthausstrafe muss die Familie die Goldgrube aufgeben.

Petersen heiratet eine „Blondine von der Heilsarmee“

Wieder in Freiheit, versucht sich Petersen kurzzeitig in einem fast bürgerlichen Leben: Er heiratet eine „Blondine von der Heilsarmee“ mit Namen Helmi, und sie schenkt ihm Sohn Adolf, genannt „Hatzel“. Den Ersten Weltkrieg übersteht die Familie aber nur dank seiner Diebereien, meist Butter und Zigarren.

Danach macht sich Petersen als geschickter „Schränker“ einen Namen: Nur mit dem „Kaltgeschirr“ (ohne Schweißgerät) knabbert er die dicksten Tresore auf. Von der Beute kleidet er sich vornehm ein, und der „Lord von Barmbeck“ ist geboren. Die Frauen, heißt es bald, lägen ihm zu Füßen. Jedenfalls verschaffen sie ihm immer wieder die nötigen Alibis. Dafür gibt’s Schmuck aus der Beute.

„Der Lord beklaute Reiche und gab das Geld den Armen“

Auch sonst zeigt sich der Geldschrankknacker gern großzügig. „Mir ist schon als Kind immer erzählt worden, dass der Lord von Barmbeck die Reichen beklaut und das Geld den Armen gegeben hat“, berichtet viele Jahre später die Nichte einer seiner Geliebten dem NDR. Einmal habe er fünf spielende Arbeiterkinder in einem Barmbecker Kaufhaus neu eingekleidet und mit einem schönen Gruß vom „Lord von Barmbeck“ nach Hause geschickt.

Sein Ruf lockt Komplizen an, und bald ist Petersen der Chef einer Bande. Im September 1920 stoppt er mit zehn Männern einen Geldtransport der Farmsener Trabrennbahn wie in einem Western auf offener Straße. Nach einem Warnschuss rauben die Gangster Geldsäcke mit 190.000 Mark. Als das „Hamburger Fremdenblatt“ den „Lord“ als einen der Täter nennt, erscheint Petersen in der Redaktion und setzt in gespielter Entrüstung eine Gegendarstellung durch.

Ein paar Wochen später pirscht sich Petersen mit sechs Komplizen an das Postamt 6 in der Susannenstraße – heute Schanzenviertel – heran. Der Nachtwächter ist gerade mit einem Mädchen beschäftigt. Als es das Gebäude verlässt, sperrt der „Lord“ den verdutzten Mann in einen Kleiderschrank. Im Tresor finden sich 221.000 Mark in bar und 335.000 Mark in Briefmarken.

Gericht verurteilt ihn zu 15 Jahren Zuchthaus

Das Ende ist wenig romantisch: Nach einem Einbruch schnappt ihn die Polizei im Wäscheschrank einer Geliebten, und ein Gericht verurteilt ihn zu 15 Jahren Zuchthaus. Doch auch in der ­Zelle gibt der „Lord“ nicht auf. Immer wieder schafft er es, Kassiber mit An­weisungen für falsche Zeugenaussagen herauszuschmuggeln. Als Tinte verwendet er seinen Urin. Für eine seiner Vertrauten lässt er sogar einen Verlobungsring mit dem passenden Datum schmieden.

Petersens Lebensgeschichte wurde in den 1970ern verfilmt.

Foto: PR

Nach neun Jahren und vielen Fehlschlägen entschließt sich Petersen für einen Deal mit der Polizei: Er erklärt sich bereit, einen Kollegen ans Messer zu liefern. Es ist der Serieneinbrecher und Raubmörder Ernst Hannack, genannt „Desperado“. Einst war er Mitglied der Petersen-Bande. Jetzt findet er eine Nachricht vom „Lord“: Er soll sich am 24. Oktober 1933 um 17 Uhr mit ihm in der Kirche St. Johannis am Mittelweg treffen. Die Polizei liegt auf der Lauer, doch Hannack wittert die Falle, fängt sofort an zu schießen und entkommt.

Polizeimuseum erinnert noch heute an den Gauner

Der „Lord“ wird am Arm getroffen. Hannack geht zwei Tage später ins Netz, doch Petersen weiß, dass seine letzte Chance vertan ist. Denn inzwischen sind die Nazis an der Macht, und Berufsverbrecher landen nach ihrer Entlassung aus dem Zuchthaus umgehend im KZ. Wenige Wochen später erhängt sich der „Lord von Barmbeck“ in seiner Zelle. Dem Staatsanwalt hinterlässt er erschütternde Zeilen: „Hülle dich in Tand nur und spiele diesen furchtbaren Roman zu Ende. Bis alles vorbei!“

Die Kneipe des „Lords“ gibt es nicht mehr, aber das Haus „Beim Alten Schützenhof“ steht unter Denkmalschutz. Das Postamt in der Susannenstraße 13 ist heute ein DHL-Paketshop. Petersens Grab auf dem Ohlsdorfer Friedhofs trug die Kennung „Br 63 549“ und wurde 1963 aufgelöst. Der Grabstein ist verschwunden.

Das Polizeimuseum erinnert noch heute an den Gauner, es zeigt unter anderem ein altes Fahndungsplakat: Nach dem Postraub wurde demnach eine Belohnung von 10.000 Mark zur Ergreifung der Täter ausgesetzt. 1974 wurde die Geschichte des „Lord“ sogar verfilmt. Die Hauptrolle spielt Martin Lüttge.