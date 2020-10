Hamburg. Am heutigen Freitag wäre John Lennon 80 Jahre alt geworden, und wie könnte man einem Beatle und einer Pop-Ikone der Friedensbewegten besser gratulieren, als seine Botschaft weiterzutragen: „Stell dir vor, alle Menschen würden in Frieden leben, du hältst mich vielleicht für einen Träumer, aber ich bin nicht der Einzige“, heißt es in seiner 1971 veröffentlichten Hymne „Imagine“.

„Imagine“ singen zu Lennons Geburtstag auch Hamburgs Beatles-Expertin Stefanie Hempel und ihre Band The Silver Spoons mit Billy King und Ben Barritt, und das vor einer vielsagenden Kulisse: weiß gekleidet auf weißer, von Blumen gesäumter Bettdecke im Hotel The Westin in der Elbphilharmonie. An den Fenstern kleben Schilder: „Bed ­Peace“, „Hamburg Peace“, „Imagine ­Peace“ und „Peace Ahoi“. Aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet, sieht die Szenerie fast so aus wie bei den „Bed-Ins for Peace“ von John Lennon und seiner Frau Yoko Ono im März und Mai 1969.

Bed-in 1969: Frisch vermählt protestierten John und Yoko gegen den Vietnamkrieg

Seinerzeit waren die beiden das berühmteste, aber auch provokanteste Paar der Popmusik. Die Ära der Beatles ging auf ihr Ende zu, die Aufnahmen für das letzte Album „Abbey Road“ würden bald beginnen. Für John Lennon, seit einiger Zeit auf Sinnsuche, gab es längst Wichtigeres: Seine Liebe zu der japanischen Künstlerin Yoko Ono, die er 1966 bei einer Ausstellung kennengelernt hatte. Zusammen wollten sie mit ihrer gemeinsamen Strahlkraft und Bekanntheit, mit Musik und Aktionen für mehr Frieden in der Welt werben. Der Vietnamkrieg war auf seinem Höhepunkt, weltweit beherrschten friedliche Proteste und gewaltsame Unruhen die Schlagzeilen. Und da John und Yoko damit rechneten, dass ihre Hochzeit am 20. März 1969 hohe mediale Wellen schlagen würde, machten sie ihre Flitterwochen maximal öffentlich.

Eine Woche lang mietete sich das frisch vermählte Paar zusammen mit Yoko Onos 1963 geborener Tochter Kyoko im Hotel Hilton Amsterdam ein und forderte die Weltpresse auf, an jedem Tag zehn bis zwölf Stunden dabei zu sein. Die Journalisten rechneten nach Lennons und Onos 1968 erschienenem Kunst-Pop-Album „Two Virgins“, das die beiden nackt zeigte, mit fantastischen Skandalen. Stattdessen hockten sie in Pyjamas auf dem Bett und redeten und telefonierten stundenlang über Krieg und Frieden, Hunger und Armut, Gesellschaft und Politik. Nicht wenige Journalisten nahmen die Bed-Ins alles andere als Ernst, sehr zu Lennons Verdruss, während Ono, an Normen und Konformitäten noch weniger interessiert als ihr Gatte, das Ganze mit Humor betrachtete.

John und Paul nahmen gemeinsam „The Ballad Of John And Yoko“ auf

Und immerhin entstanden bei diesen Bettgeschichten nicht nur die heute legendären Bilder. Beim zweiten Bed-In im Mai/Juni im Hotel Fairmont The Queen Elizabeth im kanadischen Montreal nahmen John und Yoko zusammen mit weiteren Suite-Gästen das Lied „Give Peace A Chance“ auf, neben „Imagine“ und dem aus dem Song „Happy Christmas“ (1971) stammenden Slogan „War Is Over“ sicher Lennons prägendstes Vermächtnis als Ex-Beatle. Und auch die Fab Four bekamen etwas von den Flitterwochen ab: Mit der Beatles-Single „The Ballad Of John And Yoko“ verarbeiteten John Lennon und Paul McCartney (George Harrison und Ringo Starr fehlten bei der Aufnahme) musikalisch den ganzen Rummel um das von vielen ungeliebte Liebespaar.

Aus heutiger Sicht mögen die Bed-Ins skurril erscheinen, wie man in der Doku „Bed Peace“ nacherleben kann, die Yoko Ono 2011 veröffentlichte. Für Stefanie Hempel, die im August mit einem Streaming-Konzert zum 60. Jahrestag des ersten Beatles-Konzerts im Hamburger Indra 700.000 Zuschauer versammelte, ist das aber einer der wichtigsten Momente ihres größten Idols: „Das war geradezu eine Werbekampagne für den Frieden mit Botschaften, die leider immer noch aktuell sind. Er zeigte immer seine Gefühle, seine Meinung authentisch aus einem Moment heraus, und vieles hat immer noch Bestand.“

Am 8. Dezember 1980 wurde John Lennon erschossen

Für John Lennon sollten die Jahre nach den Bed-Ins wechselhaft werden. Nach dem großen Erfolg mit dem Album „Imagine“ 1971 und weiteren Solowerken prägten auch Probleme mit den Behörden in seiner Wahlheimat New York, eine Ehekrise mit Yoko Ono, kreative Stagnation und Exzesse die Zeit bis Mitte der 70er-Jahre. Nach der Coverplatte „Rock ’n’ Roll“ (1975) zog sich Lennon für fünf Jahre weitgehend ins Privatleben zurück.

Erst 1980 planten John und Yoko ein großes Comeback mit dem Album „Double Fantasy“, dessen Veröffentlichung Lennon nicht mehr erlebte: Der geistig verwirrte Mark David Chapman erschoss John Lennon am 8. Dezember 1980 vor dessen Apartmenthaus in New York. Der Frieden hatte keine Chance an diesem Abend. Er blieb bis heute ein Traum.