Hamburg. Zürich, Dubai, Belgrad, Warschau und zuletzt Istanbul. Das sind die beruflichen Stationen von Tashi Takang, die er vor seinem Wechsel nach Hamburg für Hyatt absolviert hat. Seit fast 25 Jahren arbeitet der gebürtige Tibeter für den internationalen Hotelkonzern. Vor zehn Jahren folgte er dem Ruf in die Hansestadt. Seitdem leitet der heute 62-Jährige das Park Hyatt an der Bugenhagenstraße in der Innenstadt.

Eine Feier zum Jubiläum? Die musste ausfallen, wie die gesamte Branche steht auch Takang im Zuge der Corona-Krise vor vielen Herausforderungen: „Als ich damals in Istanbul den Job hier in Hamburg angeboten bekam, war ich sehr gespannt auf die Stadt, da ich vorher noch nie in Hamburg war. Als ich vom Flughafen in die City fuhr und die Alster gesehen habe, da war ich sofort begeistert. Und bis heute genieße ich es, dass ich hier arbeiten darf. Besonders wichtig ist natürlich, dass sich meine Familie wohlfühlt.“

Die beiden 15 und 17 Jahre alten Kinder seien große Hamburg-Fans, und auch seine Frau Qiaoyan, die aus China stammt und die Takang in Dubai kennengelernt hat, habe Hamburg in ihr Herz geschlossen. Seit ein paar Jahren lebt die Familie in Tötensen vor den Toren der Stadt. „Das ist ein guter Ausgleich zu dem pulsierenden Treiben im Park Hyatt“, sagt der Hoteldirektor.

Takang hatte sein Hotel bis Mitte Mai geschlossen

Zunächst führt der Gastgeber in den Club Olympus, das ist der Fitness- und Wellnessbereich des Fünf-Sterne-Superior-Hauses. „Wir haben unseren Club Olympus grundlegend modernisiert und zum Beispiel um ein Aromadampfbad, fünf Behandlungsräume sowie einen großen Ruheraum erweitert. Wir haben in Hamburg einen großen Hotelmarkt, deshalb investieren wir regelmäßig in unser Haus, um konkurrenzfähig zu bleiben.“

Vor dem Lockdown ab Mitte März profitierte auch das Park Hyatt von einer Branche, die Jahr für Jahr neue Übernachtungsrekorde verzeichnete. Dann kam Corona. Takang hatte sein Hotel bis Mitte Mai geschlossen. „Danach mussten wir erst einmal umdenken. Das Park Hyatt hatte bislang immer einen großen Anteil an Geschäftsreisenden unter den Gästen. Das hat sich seit Corona verändert, wir setzen jetzt vor allem auf die Touristen“, sagt Takang und erklärt, was das bedeutet: „Die Touristen haben mehr Zeit als ein Geschäftsreisender und erleben das Haus ganz anders. Wir müssen individueller auf die geänderten Bedürfnisse und Wünsche von Freizeitreisenden eingehen und unsere täglichen Abläufe in den operativen Bereichen darauf anpassen.“

Takang hat Wirtschaft und Politikwissenschaften studiert

Die Auslastung liegt aktuell bei 40 bis 50 Prozent – vorher dürften es um die 75 Prozent gewesen sein. „Natürlich brauchen wir mehr Gäste. Aber wir können an der aktuellen Situation nichts ändern, und in jeder Krise steckt auch eine Chance.“

Takang hat einen besonderen Lebenslauf: Er wurde in Tibet geboren, flüchtete mit den Eltern nach Indien. Die arbeiteten im Straßenbau und zogen mit dem Zelt durch das Land, der Junge besuchte eine Flüchtlingsschule. „Ich habe meine Eltern nur etwa einmal im Jahr gesehen.“ Takang machte in Indien Abitur, studierte in Neu-Delhi Politikwissenschaften und Wirtschaft. Schließlich kam er 1980 in die Schweiz – der Dalai Lama hatte zuvor bei einem Besuch für die Aufnahme von 200 Tibetern geworben. Takang nahm einen Job als Tellerwäscher im Mövenpick in Zürich an, arbeitete sich durch alle Abteilungen und absolvierte schließlich die Schweizer Hotelfachschule Belvoirpark. Der Grundstein für seine Karriere bei Hyatt.

„Ich könnte mir nicht vorstellen, in einer anderen Branche zu arbeiten. Denn wir haben vor allem die Aufgabe, die Menschen jeden Tag glücklich zu machen. Das empfinde ich als ein besonderes Privileg.“