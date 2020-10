Hamburg. Die Deutsche Wildtier Stiftung mit Sitz in Hamburg hat einen neuen Vorstand. Zum 1. Januar 2021 wird Klaus Hackländer, Professor für Wildtierbiologie und Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien (BOKU), die Nachfolge vom Interimsvorstand Jörg Soehring antreten.

„Die Bestellung zum Vorstand der Deutschen Wildtier Stiftung ist für mich nicht nur eine große Ehre, sondern auch eine herausragende Chance, meine Expertise und meine Netzwerke zur Erfüllung der Stiftungszwecke einzusetzen“, sagt Klaus Hackländer.

Der 50-Jährige ist kein Unbekannter, er engagiert sich seit zwei Jahren als Mitglied des Präsidiums in der strategischen Entwicklung der Stiftung. 2001 erhielt der gebürtige Mannheimer den Forschungspreis der Deutschen Wildtier Stiftung. Außerdem ist er seit vier Jahren als Mitglied des Kuratoriums aktiv und in etlichen Gesellschaften und Gremien in Wissenschaft und Naturschutz tätig. Hackländer gilt in Fragen des Wildtiermanagements als Ansprechpartner für Politik und Gesellschaft.

Hackländer übernimmt die Aufgaben von Jörg Soehring

Der Wildbiologe wird seine Professur in Wien aufrechterhalten und dort in Forschung und Lehre aktiv bleiben. So sollen auch Synergien zwischen der Deutschen Wildtier Stiftung und der Wissenschaft entwickelt werden. „Davon kann die Deutsche Wildtier Stiftung nur profitieren“, sagt Alice Rethwisch, Vorsitzende des Kuratoriums der Wildtier Stiftung und Witwe des verstorbenen Stiftungsgründers Haymo G. Rethwisch.

„Denn ein Arbeitsschwerpunkt der Stiftung liegt in der Jugend- und Kindernaturbildung.“ Hackländer ist als Programmbegleiter des im deutschsprachigen Raum einzigartigen Masterstudiums „Wildtierökologie und Wildtiermanagement“ für die Ausbildung von bislang 250 Studierenden verantwortlich. Darüber hinaus leitet er mit dem Universitätslehrgang „Jagdwirt/-in“ ein einzigartiges Weiterbildungsangebot der BOKU im Bereich des Jagdwesens.

Hackländer übernimmt die Aufgaben von Jörg Soehring. Soehring war als Interimsvorstand angetreten, nachdem der bisherige langjährige Alleinvorstand Fritz Vahrenholt im Dezember vergangenen Jahres aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die Positionierung der Stiftung in der klimapolitischen Diskussion seinen Posten räumen musste. Dem vorausgegangen war ein Abendblatt-Interview im Oktober 2019, in dem Vahrenholt vor einer Klimahysterie gewarnt hatte. Jörg Soehring wird im Vorstand der Stiftung für die Entwicklung der „Wildspitze“ in der Hamburger HafenCity weiter aktiv sein.