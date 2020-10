Hamburg. An diesem Mittwoch beraten die Bundesländer über einheitliche Quarantäne-Regeln bei Inlandsreisen während der Corona-Krise. Im Norden werden derweil die Zügel angezogen: Bahn und Bundespolizei kündigen verstärkte Kontrollen der Maskenpflicht in Zügen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen an. Die Hansestadt könnte heute eine kritische Marke bei der Inzidenz überschreiten. Und auch im nördlichsten Bundesland ist die Zahl der Neuinfektionen gestiegen.

Nachrichten zu Corona in Hamburg und Norddeutschland am Mittwoch, 7. Oktober 2020:

Das Coronavirus in Deutschland und weltweit:

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Corona: Tschentscher gegen innerdeutsche Quarantäne

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich kritisch zu innerdeutschen Reisebeschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie geäußert. „Wir haben in Hamburg nie Reisebeschränkungen (…) zwischen den Landesgrenzen gut gefunden, weil es einfach auch schwierig ist“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. „Es nützt ja nichts, dass man aus den Hotspots sozusagen, aus den großen Metropolen nicht ins Umland darf, wenn umgekehrt Menschen aus den Flächenländern selbstverständlich natürlich weiterhin in die Metropolen reisen, dort arbeiten, dort zum Teil eben auch in Clubs und Bars und Restaurants gehen.“

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister in Hamburg, desinfiziert sich die Hände vor einer Pressekonferenz zur Vorstellung einer Corona-Kampagne in der Handelskammer.

Foto: Christian Charisius/dpa

Man müsse sich darauf konzentrieren, „das Virus sozusagen in Schach zu halten“, argumentierte Tschentscher. „Und das bedeutet: In den großen Metropolen, in denen viel Virusaktivität ist, dort müssen wir Maßnahmen ergreifen, damit die Zahlen runtergehen.“ Der Bürgermeister betonte: „Die Pandemie wird in den Metropolen entschieden.“ Wo viele Menschen auf kleiner Fläche miteinander leben, müsse man die Pandemie in den Griff bekommen. „Dann haben wir auch für ganz Deutschland etwas erreicht.“

Wegen der Einstufung einiger Kommunen und einzelner Berliner Stadtbezirke als inländische „Risikogebiete“ mit Quarantäneauflagen für Einreisende war zuletzt vor allem Schleswig-Holstein in die Kritik geraten. Auch die Regelung in Rheinland-Pfalz wirkt ähnlich. Beide Landesregierungen zeigten sich kompromissbereit. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte möglichst einheitliche Quarantäne-Regeln aller Länder für Reisende aus Gebieten mit hohen Corona-Zahlen im Inland. Dazu soll es an diesem Mittwoch auch eine Schaltkonferenz der Chefs der Staatskanzleien der Länder geben.

Kontrolle der Maskenpflicht in Zügen wird verschärft

Die Sicherheitsdienste der Deutschen Bahn und die Bundespolizei kontrollieren derzeit schwerpunktmäßig die Einhaltung der Maskenpflicht in Zügen. „Den ersten Schwerpunkt bildet Norddeutschland“, teilte die Bahn mit. Am Mittwoch soll demnach verstärkt im Regional- und Fernverkehr in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen kontrolliert werden, ob alle Fahrgäste eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Wer das nicht tut, dem droht das Ende der Fahrt sowie mancherorts ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro. An den Wochenenden sowie während der Herbstferien will der Konzern in den Fernzügen zudem doppelt so viele Sicherheitsmitarbeiter einsetzen wie bislang.

Menschen weltweit machen aus der Not eine Tugend und gestalten sich selbst Mundschutz-Masken. Unsere Fotos zeigen besondere Stücke. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Jan Scheper-Stuke, Geschäftsführer der Berliner Krawattenmanufaktur Auerbach, zeigt eine Mund-Nase-Maske aus der aktuellen Kollektion seiner Krawattenwerkstatt. Foto: Carsten Koall / dpa

Günter Baaske, Abgeordneter der SPD-Fraktion, trägt während der Brandenburger Landtagssitzung in Potsdam einen Mundschutz mit dem Motiv eines Fisches. Foto: Soeren Stache / ZB

Das kommt auf die Maske an. Liebevolle Signale sendet diese Frau mit einem Herzchen-Mundschutz an, der von palästinensischen Künstlern im Stadtteil Shejaiya bemalt wurde. Foto: Ahmad Hasaballah / dpa

Dein Freund und Helfer. Ein Sicherheitsbediensteter in Manila (Philippinen), der einen Mundschutz mit dem Superman-Logo trägt, zeigt einer Passantin den Weg. Foto: Aaron Favila / dpa



Drei Männer tragen Mundschutz und fotografieren sich am India Gate in Neu Delhi, einer Touristenattraktion. Foto: Javed Dar / dpa

Dubai: Ein junger Mann hat einen Mundschutz während der „Middle East Comic Con“ auf. Foto: Kamran Jebreili / dpa

„Aliens werden dich vor dem Corona schützen“ steht auf der Maske dieses Mannes in Tunis. Foto: Chokri Mahjoub / dpa

Ein weiterer Slogan: „Gott segne Ecuador". Dieses Mal in Quito, Ecuador. Foto: Juan Diego Montenegro / dpa

Ein Minibus-Taxifahrer mit Mundschutz schaut aus seinem Auto in Soweto, Südafrika. Foto: Themba Hadebe / dpa



Das Model Klarika Koly zeigt sich mit buntem Mundschutz der Modedesignerin Pia Bolte in München. Foto: Felix Hörhager / dpa

Die Schmuckdesignerin Nicole Hayduga trägt in ihrem Showroom in Dachau eine von ihr entworfene Atemschutzmaske. Foto: Sven Hoppe / dpa

Es geht auch unkonventionell: Abderrahim, ein Straßenverkäufer, trägt in Rabat in Marokko eine provisorische Gesichtsmaske aus Feigenblättern. Foto: Mosa'ab Elshamy / dpa



Auf die Schwerpunktkontrollen einigten sich Mitte September Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen, Bundespolizei, Gewerkschaften und Verkehrsunternehmen. Zuvor hatten vor allem die Arbeitnehmervertreter kritisiert, Zugbegleiter seien mit der Durchsetzung der Maskenpflicht überlastet. Die Erklärung, die bei dem Treffen zustande kam, sieht eine klarere Aufgabenverteilung vor. Kontrollieren sollen zwar weiterhin auch die Zugbegleiter. Aber: „Das Erheben von Bußgeldern bei Verstößen gegen die Maskenpflicht bleibt Aufgabe der zuständigen Behörden.“

Die Länder hatten sich im August darauf verständigt, ein Mindestbußgeld von 50 Euro für Maskenverweigerer festzulegen. Allein Sachsen-Anhalt zog nicht mit. Dort gibt es kein Bußgeld. Die Schwerpunktkontrollen will die Bahn bis zum Dezember fortsetzen.

Trotz Corona: Görtz baut Filialnetz aus

Der Schuhverkauf in Geschäften gilt neben der Modebranche als einer der großen Verlierer der Corona-Pandemie, weil besonders viele Kunden nun lieber in Onlineshops bestellen. Der Hamburger Schuhfilialist Görtz setzt gegen den Trend auf Expansion seines Filialnetzes und hat unlängst in Paderborn einen weiteren Standort eröffnet. Dort hat Görtz eine Verkaufsfläche in einem Textilkaufhaus bezogen, teilte das Unternehmen mit.

Noch kurz vor Beginn des Corona-Shutdowns im März hatte der Marktführer zwei Läden in Frankfurt eröffnet. Der sogenannte Flagshipstore in zentraler Innenstadtlage hat 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche auf drei Stockwerken. Parallel ging das vor 145 Jahren gegründete Unternehmen mit einem neuen Format an den Start.

Das Unternehmen von Ludwig Görtz expandiert trotz Corona (Archivbild).

Foto: Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Für Room by Görtz wurde ein Ladenbaukonzept entwickelt, das sich von der üblichen Einrichtung mit Schuhregalen absetzt. Angeboten werden vor allem angesagte Marken und modische Trends. Görtz-Geschäftsführer Frank Revermann: „Schon an anderen Standorten haben wir positive Erfahrungen mit neuen Shopping-Konzepten gemacht, zum Beispiel mit Pop-up-Stores.“ Im Juni wurde der zweite Room by Görtz eingeweiht. Weitere Standorte sind geplant. Auch in Hamburg werde nach Flächen gesucht, hieß es. Görtz hat etwa 180 Filialen und einen Onlineshop.

Schleswig-Holstein meldet 54 neue Fälle

In Schleswig-Holstein sind 54 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie im Norden erhöhte sich damit bis Dienstagabend auf 5031, wie aus den von der Landesregierung im Internet veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts gelten rund 4400 von ihnen als genesen. Am Montag waren 39 Neuinfektionen gezählt worden.

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, blieb bei 162. In Krankenhäusern wurden am Dienstag 14 Covid-19-Patienten behandelt, einer weniger als am Vortag.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

Sars-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

Auch Casinos leiden unter Corona

Wegen der Corona-Pandemie sind staatliche Casinos in Hamburg leerer. Um 58 Prozent ist die Zahl der Besucher im Vorjahresvergleich zwischen März und Ende September eingebrochen. Mangelnde Nachfrage sei allerdings nicht das Problem, sagte Spielbank-Sprecher Maik Janßen weiter. Grund dafür seien die eigenen Hygienemaßnahmen.

Das sei nicht nur finanziell eine große Herausforderung. Aufgabe des staatlichen Spielangebots sei es eben auch, das Abrutschen potenzieller Kunden in das illegale Glücksspiel zu verhindern. Dieser Aufgabe könne man dieser Tage nicht nachkommen, so Janßen.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum, und halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an Ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Obwohl die Coronaverordnung mittlerweile mehr Besucher erlaube, wolle man nur so viele reinlassen, wie auch Spielplätze vorhanden sind. „Nur so können wir die Einhaltung unseres Hygienekonzeptes sicherstellen“, sagte Janßen. Die Nachfrage hingegen übersteige vor allem am Wochenende an allen Standorten die Kapazitäten.

HSV-Handballer kehren aus Corona-Quarantäne zurück

Der Handball-Sport-Verein Hamburg kann am heutigen Mittwoch um 10 Uhr nach zwei Wochen Zwangspause wieder in kompletter Mannschaftsstärke in der Volksbank-Arena am Volkspark trainieren. Die fünf mit Covid-19 infizierten Spieler und der Rest des Teams waren am Montag alle negativ getestet worden. Am Freitag, 48 Stunden vor dem ersten Saisonspiel gegen Konstanz (Sonntag, 14 Uhr, Sporthalle Hamburg), wird vom gesamten Kader ein weiterer Abstrich genommen.

Das infizierte Quintett war am Dienstag zudem im Lans Medicum am Stephansplatz medizinisch untersucht, auf Herz, Lunge und Nieren geprüft worden. Alle Tests fielen zur Zufriedenheit der Ärzte aus, die Ergebnisse der Blut- und Urinanalysen stehen noch aus.

Eimsbüttels Händler trotzen Corona-Krise

Die Stadtteilzentren Tibarg, Osterstraße, Frohmestraße und Eppendorfer Baum im Hamburger Bezirk Eimsbüttel können mit ihrer Mischung aus Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie können der Corona-Krise offenbar besser trotzen als die Händler in der Hamburger Innenstadt oder in den großen Einkaufszentren. Den Einkaufsstraßen sind ihre Stammkunden aus dem Viertel auch nach dem Lockdown erhalten geblieben, und es geht wieder langsam aufwärts. Das ist das Ergebnis eines Gespräches zwischen Bezirksamtsleiter Kay Gätgens und Vertretern der Quartiersmanager.

Til Bernstein vom Quartiersmanagement Osterstraße: „Die Pandemie hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig heterogene Strukturen aus Wohnen und Gewerbe sind. Diese kleinteiligen, gewachsenen Strukturen, die wir gerade in den kleineren Bezirks- und Stadtteilzentren wiederfinden, müssen von der Politik gefördert werden und mit dem „Handwerkszeug“ der Großen, vor allem bei der Digitalisierung unterstützt werden. Hamburg ist hier mit der bisherigen Politik des polyzentrischen Systems für eine wohnortnahe Versorgung (noch) gut aufgestellt. Weitere großflächige Einkaufscenter, wie gerade in der HafenCity entstehen, sind aber der falsche Weg und führen in eine städtebauliche und urbane Einöde.“

Bezirksamtsleiter Kay Gätgens verspricht: „Im Rahmen unseres Konzepts Eimsbüttel 2040 haben wir uns vorgenommen, die urbanen Zentren weiter aufzuwerten und zu stärken.“ Die Stadtteilzentren hätten sich in der Krise flexibler gezeigt als die großen Zentren.

FC St. Pauli erhält Corona-Hilfen vom Staat

Der FC St. Pauli hat im April einen Kredit bei der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aufgenommen. Die Verantwortlichen um Präsident Oke Göttlich (44) hatten zum damaligen Zeitpunkt Angst, dass die Spielzeit 2019/20 wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden muss. Die Kreditsumme soll sich auf unter drei Millionen Euro belaufen. „Es drohte nicht nur der Ausfall der Ticket-und Sponsorengelder bei Spielen ohne Publikum, sondern auch der sofortige Wegfall der TV-Geld-Einnahmen. Dies hätte mit der Kurzfristigkeit von ein paar Wochen den ganzen Verein und seine Tochtergesellschaften hart getroffen“, ließ der Verein in der „Bild“-Zeitung mitteilen.

Auf Abendblatt-Anfrage wollte sich der Kiezclub nicht weiter zu der Aufnahme des Kredites äußern. St. Pauli ist im deutschen Profifußball der erste Club, der öffentlich erklärt, Staatshilfe erhalten zu haben. Neben den Hamburgern soll auch der Ligakonkurrent 1. FC Heidenheim einen Kredit bewilligt bekommen haben. Die Bundesliga-Clubs Werder Bremen und der VfB Stuttgart haben dagegen kein Geld erhalten.

Die Hamburger Corona-Soforthilfe (HCS) für Unternehmer:

Solo-Selbständige: 2500 € (Hamburg), 9000 € (Bund), 11.500 € (Gesamt)

1–5 Mitarbeiter: 5000 € (HH), 9000 € (Bund), 14.000 € (Gesamt)

6–10 Mitarbeiter: 5000 € (HH),15.000 € (Bund), 20.000 € (Gesamt)

11–50 Mitarbeiter: 25.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

51–250 Mitarbeiter: 30.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

Corona erschwert Arbeit der Hospize

Unter dem Motto „Solidarität bis zuletzt“ wollen Hospize und Palliativdienste am Sonnabend auf ihre Arbeit aufmerksam machen. Viele Veranstaltungen zum Welthospiztag und in der sich anschließenden Hamburger Hospizwoche finden in diesem Jahr online statt. Die Corona-Pandemie habe die Tätigkeit der professionellen und ehrenamtlichen Helfer eingeschränkt, aber nicht völlig unterbrochen, sagte die Leiterin der Hamburger Koordinierungsstelle, Ina Voigt.

Zu keiner Zeit habe es einen Aufnahmestopp in den neun Hamburger Hospizen gegeben. Die Betreuung sterbenskranker Menschen sei auf jeden Fall möglich. Mit Schutzausrüstung hätten professionelle Helfer auch Covid-19-Patienten ambulant betreut. Allerdings erschweren die weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen die Arbeit. Voigt betonte jedoch: „Menschliche Nähe und Kontakt sind in dieser Situation essenziell.“

Ein Pfleger hält die Hand einer pflegebedürftigen Frau (Symbolbild).

Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Die Pandemie hat das Engagement der Ehrenamtlichen stark beeinträchtigt. Viele der Helfer gehörten selbst zur Risikogruppe und hätten sich im März erst einmal zurückgezogen. Andere hätten Briefe an betreute Kranke geschrieben, Hotlines eingerichtet, Telefonate geführt und Balkonbesuche gemacht, um die Kontakte aufrechtzuerhalten. Seit dem Sommer gingen wieder mehr Anfragen von Interessierten ein. Oft wollten gerade Menschen im Homeoffice etwas Sinnvolles tun und meldeten sich für eine Ausbildung zum ehrenamtlichen Sterbebegleiter an.

Corona: Hamburgs Amateurfußball erwägt weitere Änderungen

Die erneute Änderung des Spielmodus im Hamburger Amateurfußball von der Oberliga bis zur Kreisliga B in dieser Saison bleibt aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung eine realistische Option. Das Spitzentreffen zwischen Vereinsvertretern und Hamburger Fußball-Verband (HFV) bewerteten beide Seiten positiv.

Die Vertreter von 61 Vereinen wenden sich gegen die Löschung der Punkte nach der Hinrunde. „Wir haben dem Spielausschuss unser Modell vorstellen dürfen, durch das Punkte in die Auf- und Abstiegsrunden mit übernommen werden können“, sagte Matthias Nagel, Trainer des Landesligisten Ahrensburger TSV und Mitglied der Verhandlungsgruppe der Vereine.

„Auf einen Antrag des Spielausschusses könnte das HFV-Präsidium die Durchführungsbestimmungen entsprechend ändern“, sagte der HFV-Spielausschussvorsitzende Joachim Dipner. „Der Spielausschuss wird das Thema auf der Präsidiumssitzung am morgigen Donnerstagabend einbringen. Eine inhaltliche Entscheidung des Spielausschusses ist aber noch nicht gefallen.“

Die Entwicklungen vom Dienstag, 6. Oktober, zum Nachlesen