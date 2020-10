Hamburg. Die Menschen in Hamburg müssen sich möglicherweise bald auf schärfere Corona-Regeln einstellen. Der Senat hat dafür einen neuen Mechanismus festgelegt, der schon in wenigen Tagen greifen könnte. Auf Kreuzfahrten werden Covid-19-Tests verpflichtend. Unterdessen ist die Zahl der Neuinfektionen in Schleswig-Holstein leicht gesunken.

Nachrichten zu Corona in Hamburg und Norddeutschland am Donnerstag, 8. Oktober 2020:

Das Coronavirus in Deutschland und weltweit:

Hamburg legt Wert für schärfere Corona-Maßnahmen neu fest

Hamburg will bereits schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergreifen, wenn der sogenannte Inzidenzwert drei Tage lang die 35er-Marke übersteigt. Auf diesen neuen Mechanismus habe sich der Senat verständigt, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Hamburger Polizei bei der Kontrolle der Corona-Regeln am Jungfernstieg (Archivbild).

Der Senat bereite je nach epidemiologischer Analyse geeignete Maßnahmen vor. Erst wenn der Wert dann für drei Tage wieder unter 35 liege, könnten diese zurückgenommen werden. Der Inzidenzwert bildet die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ab. Der von der Gesundheitsbehörde errechnete Wert für Hamburg lag am Mittwoch bei 34,1. Bislang galt ein Inzidenzwert von 50 als Grenze, ab dem spätestens schärfere Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Covid-19-Tests werden bei Kreuzfahrten Pflicht

Die Kreuzfahrtindustrie hat eine Covid-19-Testpflicht für alle Gäste und Crewmitglieder an Bord der Schiffe beschlossen. „Nur mit einem negativen Testergebnis wird der Zugang zum Schiff gewährt“, teilte die Cruise Lines International Association (Clia), der größte Verband der Kreuzfahrtindustrie, am Donnerstag in Hamburg mit. An diese globale Testpflicht sollen sich alle Clia-Mitgliedsreedereien ab sofort halten. Den Angaben zufolge repräsentieren sie 95 Prozent der Kreuzfahrtkapazitäten weltweit.

Die Branche sei damit „der erste und bislang einzige Sektor innerhalb der Tourismusbranche, der konsequent verpflichtende Tests auf das Coronavirus für alle Reisenden und Angestellten einführt“. Die Pflicht gelte für Schiffe ab 250 Passagieren. Wann und wie Mitarbeiter und Gäste auf das neuartige Coronavirus getestet werden, dürften die Reedereien selbst entscheiden.

"Mein Schiff 2" läuft aus dem Hamburger Hafen aus: Auf Kreuzfahrten sind Corona-Tests künftig Pflicht.

Die Testpflicht sei ein wichtiger Baustein, um den Kreuzfahrtbetrieb wieder sicher hochfahren zu können, sagt Clia-Deutschland-Direktor Helge Grammerstorf laut Mitteilung. Clia-Angaben zufolge hängen in Deutschland 48 000 Arbeitsplätze an der Kreuzfahrtbranche. Die Wertschöpfung durch die Branche habe 6,6 Milliarden Euro betragen.

Corona: So hat sich die Inzidenz in Hamburg entwickelt

Der Inzidenzwert ist zu einem der wichtigsten Gradmesser des Pandemieverlaufs geworden: In Hamburg hat sich die Zahl, die die Fälle der vergangenen sieben Tage ins Verhältnis zur Bevölkerung setzt, seit dem Frühjahr sehr unterschiedlich entwickelt: Zum Beginn der Pandemie stieg sie rapide an und erreichte ihren Höchststand am 30. März, kurz nach Beginn des bundesweiten Lockdowns. 1225 Fälle in der Woche zuvor entsprachen einem Inzidenzwert von 64,5 (nach dem aktualisieren Berechnungsmodell, das die Stadt seit kurzem anwendet).

Ein Laborant untersucht eine Probe auf das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 (Symbolbild).

Die scharfen Maßnahmen, die unter anderem die Schließung der meisten Geschäfte und eine drastische Einschränkung der Sozialkontakte umfassten, zeigten schnell Wirkung: Einen Monat später, am 30. April lag der Inzidenzwert nur noch bei 15,3 – am 30. Mai sogar nur noch bei 1,2. In diesem Bereich bewegte sich die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner für längere Zeit. Ihren Tiefststand für die gesamte Corona-Krise erreichte sie genau zur Hälfte der Sommerferien.

Am 16. Juli meldete die Stadt einen neuen Corona-Fall – für die gesamte zurückliegende Woche. Der Inzidenzwert sank auf 0,1, die Pandemie schien fast überwunden. Drei Wochen später, am ersten Tag des neuen Schuljahres, lag er bereits wieder bei 7,6. Mit leichten Fluktuationen ist er seitdem nahezu durchgängig gestiegen. Vor drei Wochen, am 17. September, wurde er mit 17,8 angegeben, vor zwei Wochen mit 21,3, vergangene Woche mit 27,7. Heute liegt er bei 34,1.

Sollten am Donnerstag 105 oder mehr neue Corona-Fälle gemeldet werden, steigt der Inzidenzwert in Hamburg auf mehr als 35. Dann werden Fußballspiele wieder ohne Zuschauer ausgetragen und weitere Einschränkungen drohen.

Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein leicht rückläufig

In Schleswig-Holstein sind 45 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie im Norden erhöhte sich damit bis Mittwochabend auf 5076, wie aus den von der Landesregierung im Internet veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts gelten rund 4500 von ihnen als genesen. Am Montag waren 54 Neuinfektionen gezählt worden.

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, blieb bei 162. In Krankenhäusern wurden am Mittwoch wie schon am Vortag 14 Covid-19-Patienten behandelt.

