Hamburg. Mit knapp 100 Corona-Neuinfektionen am Montag blieb der Wert in Hamburg wie bereits in der vergangenen Woche im höheren zweistelligen Bereich. Der Inzidenzwert (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) stieg damit auf 31,0.

Währenddessen wurde eine Corona-Lockerung in Hamburger Gefängnissen außer Kraft gesetzt: Die Häftlinge müssen die wegen der eingeschränkten Besuchsregelung ausgeteilten Handys wieder abgeben.

Lesen Sie hier alle Nachrichten zu Corona in Hamburg und Norddeutschland am Dienstag, 6. Oktober:

Das Coronavirus in Deutschland und weltweit:

UKE-Studie: Coronavirus führt zu Veränderungen im Gehirn

Eine neue Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zeigt: Das Coronavirus kann das Gehirn erreichen. Damit sei jedoch nicht das Virus selbst, sondern die Immunantwort des Körpers für einen Großteil der Veränderungen im Gehirn verantwortlich.

Für die Studie wurden 43 mit Corona infizierte Verstorbene untersucht. Bei rund der Hälfte der Patienten haben die Forscher den Corona-Erreger im Gehirn entdeckt. Die Virusmengen waren jedoch sehr gering und zeigten keine besonderen Veränderungen im Gehirn, heißt es. Es konnte jedoch eine Immunreaktion in den Gehirnen der Verstorbenen nachgewiesen werden. Die Forscher schließen daraus, dass Entzündungszellen im Gehirn an der Entstehung der neurologischen Symptome beteiligt sein könnten.

Neurologische Symptome sind indirekte Folge der Virusinfektion

"Diese weisen ein breites Spektrum auf und reichen von diffusen Beschwerden milder Ausprägung bis hin zu schweren Schlaganfällen. Bislang war aber noch unklar, ob und wie der Erreger ins Gehirn gelangt und sich dort auch vermehren kann", sagt Prof. Dr. Markus Glatzel, Direktor des Instituts für Neuropathologie des UKE. "Wir konnten nun zeigen, dass nicht das neuartige Coronavirus selbst das Gehirn schädigt, sondern die neurologischen Symptome vermutlich eine indirekte Folge der Virusinfektion sind.“

Prof. Dr. Markus Glatzel ist Direktor des Instituts für Neuropathologie des UKE (Archivbild).

Foto: picture alliance / dpa

"Besonders interessant war der deutliche Virusnachweis in einzelnen Zellen und Nerven, der auf eine lokalisierte Vermehrung und Beeinträchtigung spezifischer Gehirnfunktionen hindeutet“, sagt Prof. Dr. Martin Aepfelbacher, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene des UKE.

Hamburgs Corona-Infizierte haben im Schnitt 15 enge Kontaktpersonen

Die Corona-Pandemie beschert den Hamburger Gesundheitsämtern zurzeit wieder viel Arbeit. Je bestätigtem Neuinfizierten werden nach Angaben der Sozial- und Gesundheitsbehörde im Schnitt 15 enge Kontaktpersonen ermittelt. „Damit lässt sich auch das Ausmaß ermessen, das rund 100 Neuinfektionen an einem einzigen Tag für den öffentlichen Gesundheitsdienst haben“, erklärte Behördensprecher Martin Helfrich.

Die Hamburger Gesundheitsämter müssen pro Corona-Fall etwa 15 Kontaktpersonen ermitteln und kontaktieren (Symbolbild).

Foto: picture alliance/dpa

Das Robert Koch-Institut unterscheidet verschiedene Kategorien von Kontaktpersonen. Demnach liegt ein höheres Infektionsrisiko etwa vor, wenn ein Mensch mindestens 15 Minuten persönlichen Kontakt zu einem Infizierten hatte. Dazu zählen beispielsweise Menschen aus demselben Haushalt. Enge Kontaktpersonen der Kategorie 1 müssen sich nach Angaben des Senats für zwei Wochen in Quarantäne begeben.

Elbphilharmonie in Corona-Krise meist ausverkauft

Auch in der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Tickets für die Hamburger Elbphilharmonie hoch. Das sagte Sprecher Tom R. Schulz. Nahezu alle Konzerte mit der derzeit möglichen Kapazität von rund 30 Prozent seien ausverkauft. „Karten bekommt man trotzdem leichter als früher, weil die Konzerte pandemiebedingt extrem kurzfristig in den Verkauf kommen.“ Das Konzerthaus war Anfang September in die neue Saison gestartet.

Dirigent Alan Gilbert nach der Aufführung von Mozart NEO in der Elbphilharmonie am Sonntag.

Foto: Roland Magunia/FUNKE Foto Services

Aufgrund von Reisebeschränkungen der Künstler und Abstandsregelungen auf der Bühne gab es bei einem Großteil der bisher angekündigten Veranstaltungen Umbesetzungen und Programmänderungen. Um vielen Menschen den Besuch zu ermöglichen, werden zahlreiche einstündige Konzerte zweimal nacheinander gespielt.

Vertrauen des Publikums seit September gewachsen

Auch in der Laeiszhalle steige die Nachfrage, berichtete Schulz. „Das Hygienekonzept in beiden Häusern hat sich bewährt.“ Das Vertrauen des Publikums, dass ein Konzertbesuch in Laeiszhalle oder Elbphilharmonie kein Risiko darstellt, sei seit den ersten Konzerten im September stark gewachsen.

Auch das aktuelle Corona-Hygienekonzept in der Laeiszhalle stärke das Vertrauen des Publikums in einen Konzertbesuch.

Foto: Andreas Laible / FUNKE Foto Services

39 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind 39 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie im Norden erhöhte sich damit bis Montagabend auf 4977, wie aus den von der Landesregierung im Internet veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts gelten rund 4400 von ihnen als genesen. Am Sonntag waren 24 Neuinfektionen gezählt worden.

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, blieb bei 162. In Krankenhäusern wurden am Montag 15 Covid-19-Patienten behandelt, einer mehr als am Vortag.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum, und halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an Ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Niedersachsen: Innerdeutsche Corona-Reiseverbote nicht umsetzbar

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann hält Schleswig-Holsteins Quarantäne-Pflicht für Einreisende aus mehreren Berliner Bezirken und anderen deutschen Städten mit hohen Corona-Infektionszahlen für „überzogen“.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD).

Foto: picture alliance/dpa

In ihrem Land werde derzeit nicht an ein Übernachtungsverbot für Menschen aus innerdeutschen Risikogebieten gedacht, sagte die SPD-Politikerin der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). Entsprechende Regelungen innerhalb des Bundesgebietes seien aus Sicht der niedersächsischen Landesregierung auch „praktisch nicht umsetz- oder gar kontrollierbar“,

