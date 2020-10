Hamburg. Zurzeit gibt es in Hamburg einen Stromausfall, insbesondere in Lokstedt, aber auch in in den Eppendorf und Hoheluft. Betroffen seien 91 Gewerbekunden und 1830 Haushalte, sagte eine Sprecherin von Stromnetz Hamburg dem Abendblatt.

Die Störung besteht seit 17.49 Uhr und soll bis 19.30 Uhr behoben sein. Ursache des Stromausfalls ist ein defektes Kabel. Stromnetz Hamburg informiert laufend auf seiner Webseite.