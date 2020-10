Hamburg. Das "Bündnis gegen Ausnahmezustand und Polizeistaat" will am 3. Oktober mit dem Tenor „Gegen den Polizeistaat BRD!“ vor der Roten Flora im Hamburger Schanzenviertel demonstrieren. Die Demo soll um 17.30 Uhr beginnen. Auch auf der Internet-Plattform "de.Indymedia.org", dem Sprachrohr Linksextremer, wird für die Veranstaltung geworben.

"Die letzten Monate der Corona-Pandemie haben deutlich gezeigt, dass es eine starke Entwicklung der BRD in Richtung eines Polizeistaates gibt bzw. vermehrt polizeistaatliche Methoden zur Anwendung kommen", heißt es in der offiziellen Einladung des Bündnisses. Wegen dieser Entwicklungen lade man nun zu der Demo am Tag der Deutschen Einheit ein, um "vor Ort zu beobachten und dokumentieren, wie die Polizei, als Teil der Exekutive, in diesem Moment mit einer solchen Demonstration verfährt, die ihre Methoden, Verhaltensweisen und auch teilweise rassistischen und faschistischen Strukturen auf direkte Art und Weise anklagt".

Demo startet vor der Roten Flora, Zwischenkundgebung am Grünen Jäger

Bei der Polizei Hamburg wurde die Demo vom "Komitee gegen Einheitsfeier am 3. Oktober" angemeldet. "Der Veranstalter rechnet mit 500 Teilnehmern", sagte Polizeisprecher Rene Schönhardt am Freitag. Nach dem Auftakt vor der Roten Flora soll es demnach am Grünen Jäger eine Zwischenkundgebung geben. Die Demo soll gegen 20 Uhr in der Poolstraße enden.

Das "Bündnis gegen Ausnahmezustand und Polizeistaat" prangert an, dass Verschwörungstheoretiker und Faschisten vor dem Reichstag fast ungestört provozieren könnten, während linke Versammlungen "der Willkür der Staatsmacht unterworfen und oft mit Berufung auf Auflagen oder andere Maßnahmen zur Verhinderung von Infektionen mit dem Coronavirus stark eingeschränkt" würden. "Dass eine Fridays-for-Future-Demonstration in Hamburg erst gegen die Begrenzung der Teilnehmerzahl klagen musste, ist dafür auch exemplarisch", heißt es in der Mitteilung.

Nach Informationen des Abendblatts rechnet die Hamburger Polizei mit einem friedlichen Verlauf der Demonstration.