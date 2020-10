Hamburg. Die Hamburger müssen sich am Freitag erneut auf ungeleerte Mülltonnen einstellen: Die Gewerkschaft Verdi hat alle Beschäftigten der Stadtreinigung (SRH) zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, um den Druck auf die Arbeitgeber im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts zu erhöhen. Die Beschäftigten sollen den ganzen Tag die Arbeit niederlegen. Zwischen 8 und 10 Uhr ist eine Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof geplant.

Verdi fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro. Zwei Verhandlungsrunden blieben bislang ohne Ergebnis.

In Hamburg sind der Gewerkschaft zufolge insgesamt etwa 45.000 Beschäftigte von der Tarifrunde betroffen. Anfang der Woche waren schon Beschäftigte von Kitas und Kliniken in den Warnstreik getreten. Bei der Stadtreinigung gab es bereits in der vergangenen Woche erste Arbeitsniederlegungen.

Gelbe und Bio-Tonnen nicht betroffen

Laut SRH sind heute Ausfälle bei der Müllabfuhr, der Reinigung, der Sperrmüllabfuhr sowie der mobilen Problemstoffsammlung zu erwarten. Aufgrund der Sondersituation werde die Abholung von Biotonnen vor der Leerung von Restmüll und Altpapier priorisiert. Alle ausgefallenen Leerungen sollen schnellstmöglich nachgeholt werden. Nicht betroffen von dem Streik sind die gelben Tonnen sowie die Abholung der gelben Säcke.

Außerdem werde der Betrieb der Recyclinghöfe erheblich beeinträchtigt. Da die Recyclinghöfe auch am Sonnabend wegen des Tags der Deutschen Einheit geschlossen bleiben, empfiehlt die Stadtreinigung "dringend", diese erst wieder ab der kommenden Woche anzufahren. Weitere Infos zum Arnstreik unter www.stadtreinigung.hamburg sowie telefonisch unter 040/ 25760 (montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr).