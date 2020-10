Hamburg. Der Blumen- und Zierpflanzen-Händler Blume 2000 will in den kommenden Wochen in Hamburg und im Umland 5000 Weidenbäume an seine Kunden verteilen. Deutschlandweit sollen 25.000 Bäumchen an Frau und Mann gebracht werden – kostenlos.

"In diesen Tagen werden die Kunden in der Filiale wie auch in den sozialen Medien eingeladen, mitzuwirken", teilt das Noderstedter Unternehmen mit. "Durch Registrierung werden Kunden zu Baumpaten und leisten so einen kleinen Beitrag zum Schutz der Natur." In den 50 Filialen in Hamburg und am Stadtrand startet die Verteilung in der kommenden Woche. "Dieses Bäume stammen aus Pinneberger Baumschulen", so Unternehmenssprecherin Ulrike Heuser.

Kunden müssen sich fürs Bäumchen registrieren

So funktioniert's: Der Kunde registriert sich, erhält einen Code und das Bäumchen steht in der Wunschfiliale zur Abholung bereit. Ein Garten sei nicht erforderlich, auch ein großer Topf tue es auf dem Balkon, um ein wenig Natur zu fördern.

Blume 2000 hat drei verschiedene Weidenbaumsorten für die Verschenkaktion ausgewähl: Salix aurita (Ohrweide), Salix caprea (Salweide) und Salix cinerea (Grauweide). "Die Bäumchen sind heimisch und sind mit ihrem Pollenangebot im frühen Frühjahr besonders wichtig. Nicht nur viele Generalisten unter den Insekten finden hier eine der ersten nahrhaften Futterquellen, sondern es gibt auch viele spezialisierte Bestäuberarten, die von Weidenbeständen abhängig sind. Zu den drei ausgewählten Weiden gibt es zwischen 16 und 34 spezialisierte Wildbienenarten, die man mit ihnen aktiv fördern kann", heißt es in der Mitteilung.

Auch für Schmetterlinge seien Weiden sehr attraktiv. "Salix caprea bietet fast 100 Schmetterlingsarten Nahrung und Lebensraum." Darüber hinaus: Bäume sind nicht nur wertvolle Nahrungsquellen und bieten vielen Tieren Lebensraum, sie sind aktive Klimaschützer, versorgen mit Sauerstoff und schützen fruchtbaren Boden.

In den kommenden Jahren sollen bundesweit eine Million Bäume verteilt werden

Bei der Aktion soll es sich um ein langfristig angelegtes Projekt handeln. In den kommenden Jahren würden bis zu einer Million Bäume an Kundinnen und Kunden verschenkt.

Blume 2000 engagiert sich seit Jahren für Honigbienen und wilde Bestäuber. In 2014 gründeten 12 Mitarbeiter den gemeinnützigen Verein Flowers4Bees e.V., in 2015 wurde die Imkerei Bee City ins Leben gerufen, die seither in Eigenregie als Umweltbildungsprojekt mit den Mitarbeitern betrieben wird.

Die Baumaktion schließt sich konkret an die in 2018 mitgegründete Initiative „Deutschland blüht auf“ an. Mittels „DBA“ wurden seit dem Start Anfang 2019 über 2 Mio. Quadratmeter Blühwiesen durch die Verteilung einer insektenfreundlichen Saatmischung gefördert. Auch hier konnten sich Privatleute, Vereine, Schulen, Kindergärten, Umweltverbände, Gemeinden oder auch Firmen beteiligen und so mehrjährige Blühparadise schaffen.