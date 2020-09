Diese Visualisierung der Deutschen Bahn zeigt die geplanten Lärmschutzwände entlang der neuen S-4-Strecke zwischen Hamburg und Bad Oldesloe, hier an der neuen Station Hamburg-Pulverhof.

Bürgerinitiative will Ausbau der S-Bahn zwischen Hamburg und Bad Oldesloe verhindern. Klage am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.