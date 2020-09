Verkehr in Hamburg

Verkehr in Hamburg Streik in Hamburg: Kaum U-Bahnen und Busse, viele Staus

Streikende Mitarbeiter der Hochbahn vor einem Busdepot in Hamburg – der Ausstand hat den U-Bahn- und Busverkehr in der Stadt zum Erliegen gebracht.

Warnstreik bei Hochbahn und VHH sorgt am Dienstagmorgen für lange Staus besonders in der Stadt. Hochbahn kündigt Notbetrieb der U3 an.