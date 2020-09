Klimaschutz Jens Kerstan eröffnet "Stadtradeln 2020" in Hamburg

Bei der Aktion Stadtradeln geht es darum, möglichst viele Kilometer in Hamburg auf dem Fahrrad zurückzulegen (Symbolbild).

Jetzt geht es wieder darum, in drei Wochen möglichst viele Kilometer zu radeln. Die Aktion geht in diesem Jahr in die dritte Runde.