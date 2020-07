F 13 Wasserflugzeuge auf der Elbe bei Dresden Am 29. Mai 1925 wurde von der Junkers-Luftverkehr AG ein Versuchsflug mit einem F-13-Wasserverkehrsflugzeug von der Elbe bei Dessau bis nach Dresden durchgeführt. Dieser Flug diente zur Vorbereitung der ersten innerdeutschen Wasserflugstrecke Dresden – Magdeburg – Hamburg-Altona, die am 10. August 1925 in Betrieb genommen wurde.