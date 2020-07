„So schön grün“ – das lieben die meisten Hamburger an ihrer Stadt. An der Palmaille beispielsweise stehen prächtige Alleebäume. Doch der Bezirk Altona verlor mehr als 1000 Bäume.

Besonders in Wandsbek wurden mehr Bäume gefällt als gepflanzt – nur in einem Bezirk kamen Bäume hinzu. Kritik der CDU an Senatspolitik.