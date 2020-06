Hamburg Protest in der Innenstadt: 5000 Demonstranten erwartet

Zur Demo am 6. Juni 2020 gegen Rassismus und Polizeigewalt auf dem Rathausmarkt kamen statt der angekündigten 500 Teilnehmer mehr als 14.000 Demonstranten.

Auch am Sonntag wird in der City gegen Rassismus demonstriert. Zudem sind weitere Aktionen in Hamburg geplant.