Hamburg: Anschlag auf Pkw von Polizeichef Thema bei „Aktenzeichen XY“

Die Täter zündeten die im Carport abgestellten Autos in der Nacht zu Freitag an

Hamburg. Im September 2016 gingen zwei Autos eines hochrangigen Hamburger Polizeibeamten in Flammen auf. Fast vier Jahre später wenden sich die Ermittler an die breite Öffentlichkeit.

Sandra Levgrün, Pressesprecherin der Polizei Hamburg, stellt den Fall an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" vor. Es soll auch ein neues Beweisstück präsentiert werden.

Mutmaßlich Linksautonome hatten am 23. September 2016 gegen 3 Uhr in der Straße Raamfeld im Stadtteil Lemsahl-Mellingstedt zwei Pkw in Brand gesetzt, die in einem Carport vor dem Privathaus von Polizeidirektor Enno T., dem Leiter der Innenstadt-Wache, abgestellt waren: einen Gelände- und einen Kleinwagen.

Täter hinterließen Bekennerschreiben

In einem Bekennerschreiben wurde T. als "Menschenjäger" diffamiert – offenbar eine Anspielung auf seine leitende Funktion in der Taskforce zur Bekämpfung der offenen Drogenszene im Bereich St. Pauli und Sternschanze. Die linke Szene kritisierte die Kontrollen als "rassistisch" und unterstützte die meist afrikanischstämmigen Rauschgifthändler teilweise aktiv.

Zudem wurde in dem Schreiben auf T.s Rolle beim G-20-Gipfel im Juli 2017 hingewiesen, bei dem es zu schweren Ausschreitungen zwischen Polizei und linker Szene kommen sollte. Häuser und Autos von Hamburgs Polizeiführern seien demnach "legitime Ziele".

Verletzte gab es bei dem Anschlag nicht. Es war der erste dieser Art auf einen Polizisten ohne politische Funktion seit 1994. Die bis heute laufenden Ermittlungen werden von der Abteilung Staatsschutz im Landeskriminalamt geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 040/ 4286-56789 zu melden.