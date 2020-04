Hamburg. Die Gewinnerin der achten Staffel von "The Voice Kids" kommt aus Hamburg-Bramfeld. Die 15-jährige Lisa-Marie Ramm setzte sich gegen sieben Finalisten (Phil, Gianna, Leroy, Paula, Liana, Nikolas und Marc) durch und machte das Rennen im Sat.1-Castingshow. Sie sang am Sonntagabend live im Finale zunächst „Without You“ von Mariah Carey, behauptete sich nach dem Teammatch gegenüber Mitfinalist Marc (13, Lohne/Niedersachsen) und zog für Team Sasha in das Zuschauer-Voting ein.

Auch das Finale gestaltete sich wegen der Coronapandemie anders als in den vergangenen Jahren. Die Kandidaten durften nur jeweils eine Person zu der Aufzeichnung nach Berlin mitnehmen. Die Show fand zudem ohne Publikum im Saal statt.

Lisa-Maries Vater verfolgt "The Voice Kids" backstage

Im zweiten Solosong „The Voice Within“ von Christina Aguilera überzeugte sie alle fünf Coaches: Lena Meyer-Landrut, Max Giesinger, Florian Sump und Lukas Nimscheck von der Kinderband Deine Freunde sowie der Hamburger Sänger Sasha von ihrem Gesangstalent und auch die Zuschauer. Die wählten sie zur klaren Siegerin. Da Lisa-Marie mit ihrem Vater backstage die Entscheidung mitverfolgte, übernahm Coach Sasha stellvertretend den Siegerpokal für sein Talent.

Das sind die Coaches der achten Staffel von "The Voice Kids": Florian Sump (von links) und Lukas Nimscheck (der Band Deine Freunde), Lena Meyer-Landrut, Max Giesinger und Sasha.

Foto: Britta Pedersen/dpa

„Ich bin überglücklich und stolz! Alle Kids waren der Hammer, die Konkurrenz stark, das Niveau extrem hoch. Aber Lisa-Marie hat für Team Sasha verdient gewonnen. Sie hat eine gewaltige Stimme und ist eine wunderbare Person und ein toller Mensch! Herzlichen Glückwunsch liebe Lisa und danke an alle, die für sie gevotet haben“, sagt Gewinner-Coach Sasha.

Neben ihrem Sieg kann sich Lisa-Marie über eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro und eine Gastrolle im Musical „Bibi & Tina – Die verhexte Hitparade“ freuen.