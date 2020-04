Hamburg. Ein schmales Mädchen mit blonden Haaren betritt die Bühne. Es lächelt schüchtern in die Kameras, wird ernst und umklammert das Mikrofon. Dann öffnet es den Mund und überrascht: Tief und kraftvoll klingen die ersten Töne. Die 14-Jährige schmettert "Run" von Leona Lewis auf der Bühne in Richtung Publikum.

Lisa-Marie Ramm aus Hamburg-Bramfeld ist Teilnehmerin an der Sat.1-Castingshow "The Voice Kids". Ihren starken Auftritt, der bereits vor einigen Monaten aufgezeichnet wurde, kann man sich noch heute bei Youtube anschauen.

The Voice Kids: Lisa-Marie Ramm

The Voice Kids: Hamburgerin erntet Standing Ovations

"Ich war aufgeregt", sagt Lisa-Marie heute über ihre "Blind-Audition", bei der die Jury-Mitglieder sie zunächst nur hören aber nicht sehen konnten. "Aber als ich dann gesehen habe, dass sich die Coaches umdrehen, wurde ich lockerer". Mit ihrer Interpretation des Liedes erntete sie nicht nur beim Publikum Standing Ovations.

Alle Musiker und Juroren hat die junge Sängerin von den Stühlen gerissen: Lena Meyer-Landrut, Max Giesinger, Florian Sump und Lukas Nimscheck von der Kinderband Deine Freunde sowie der Hamburger Sänger Sasha waren begeistert, konnten ihren Ohren kaum trauen und haben für das junge Gesangstalent "gebuzzert".

Zwei stolze Hamburger: Sänger Sasha war Lisa-Maries "Coach".

Foto: SAT.1/André Kowalski

Lisa-Marie hatte die freie Wahl und hat sich letztendlich für Sasha als ihren Coach entschieden. "Ich hatte mir schon vorher Gedanken gemacht, zu wem ich gehen würde. Sasha finde ich sympathisch. Außerdem singt er auf Deutsch und Englisch und er mag, glaube ich, Klassik – so wie ich", sagt sie.

Hamburgerin "mit Spaß und Freude" ins Finale

Lisa-Marie (links) mit ihrem größten Fan: ihrer Schwester Julia.

Foto: Privat

Bis ins Finale der Show hat sich Lisa-Marie mit ihrer Power-Stimme gesungen. Auf ihr Talent bildet sich die 14-Jährige dennoch nicht viel ein. "Ich mag es vor Leuten zu singen, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich so weit komme", sagt sie. Sie würde zwar gerne gewinnen, aber wichtiger sei es, "mit Spaß und Freude" in das Finale am 26. April zu gehen.

Dann treten sieben junge Gesangstalente gegen sie an. Wer neben ihr auf der Bühne stehen wird, darf sie jedoch noch nicht verraten. Auch die Song-Auswahl bleibt geheim.

Unterstützt wird die 14-Jährige von ihren Freunden und ihrer Familie, die hinter der Bühne oder im Publikum ihre Auftritte verfolgt haben. Bei ihnen möchte sich Lisa-Marie bedanken. "Meine Schwester Julia und mein Cousin Jonas sind meine größten Fans", sagt sie stolz.

In ihrer Familie sei sie die einzige, die singt – große Bühnenerfahrung hatte sie vorher kaum. In der Grundschule und beim Bramfelder Stadtteilfest ist sie bereits aufgetreten und hatte auch dieses Jahr vor, dort zu singen. Die Coronakrise durchkreuzt ihre Pläne: Das Stadtteilfest wird wie so viele andere Veranstaltungen ausfallen oder verschoben.

Lesen Sie hier den Newsblog für den Norden mit aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus.

The-Voice-Kids-Finale ohne Publikum

Auch das Finale gestaltet sich wegen der Pandemie anders als in den vergangenen Jahren. Nur eine Person dürfen die Kandidaten jeweils zu der Aufzeichnung nach Berlin mitnehmen. Das Publikum sitzt ausschließlich vor dem Fernseher. "Das ist schon schade", sagt Lisa-Marie, sei aber sicherer.

"Wir setzen bei allen Shows die Empfehlungen des Robert Koch-Institutes und der jeweiligen Gesundheitsämter um", teilt der Sender Sat.1 mit. Die Unterstützer der jungen Sängerin werden trotzdem mitfiebern und für sie anrufen.

Gewinnt das Hamburger Gesangstalent die Castingshow?

Während die Hamburgerin mittlerweile viele Fans hat, die sie auch über Instagram anschreiben, bleibt sie bescheiden. "Klar, möchte ich Sängerin werden, aber ich könnte mir auch vorstellen als Grundschullehrerin zu arbeiten", sagt sie und lacht. Wenn sie singt, dann am liebsten Lieder von Adele. Die Frau mit der ebenfalls gewaltigen Stimme ist ihr Vorbild.

Nicht nur gesanglich ist sie der Britin nähergekommen, auch an Selbstbewusstsein hat sie gewonnen. "Ich würde schon sagen, dass ich immer noch schüchtern bin, aber jetzt kann ich mich auch mehr bewegen auf der Bühne", sagt Lisa-Marie.

Selbstbewusstsein, Stimmkraft und viele neue Freunde hat sie mit ihrer Teilnahme an der Show, die sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 7 und 15 Jahren richtet, bereits gewonnen – und wer weiß, vielleicht gewinnt sie ja auch noch das Finale. Überraschend wäre das nicht.