Hamburg. Trotz der Lockerungen wie der Öffnung vieler Geschäfte bestimmt das Coronavirus das Leben der Menschen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern weiterhin. Ab Montag gilt Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften. Hamburgs Schulen werden zwar schrittweise wieder geöffnet, aber für die Öffnung der Kitas gibt es noch kein konkretes Datum.

Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Norden im Newsblog (26. April):

Coronavirus: Neue Zahlen zu Infizierten in Hamburg

Rund 3200 Hamburger sind laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) nach einer Infektion mit dem Coronavirus inzwischen wieder genesen. Das sind etwa Hundert mehr als noch am Vortag. Die Gesundheitsbehörde meldete 47 neue Coronafälle (31 waren es am Vortag), die Gesamtzahl stieg somit auf 4636, die sich bislang mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert haben. Somit sind aktuell noch rund 1.300 Hamburger mit dem Virus infiziert.

Der Zahl der Coronatoten ist laut Angaben des Instituts für Rechtsmedizin um zwei Personen auf 133 gestiegen. Das RKI zählt 140 Tote (139 waren es am Vortag) für Hamburg.

Aktuell werden 180 Personen mit dem Wohnsitz Hamburg wegen einer Erkrankung mit Covid-19 stationär in Krankenhäusern behandelt (am Vortag waren es 187 Patienten). Davon befinden sich 59 auf der Intensivstation (Vortag 58).

Europa Passage will Oberflächen keimfrei machen

Die Hamburger Europa Passage setzt im Kampf gegen das neuartige Coronavirus auf eine spezielle Beschichtung sowie UV-Bestrahlung der Oberflächen und Rolltreppen. Von Montag an sollen so die Handläufe an den 14 Rolltreppen, sämtliche Türklinken, Fahrstuhlknöpfe und alle anderen Oberflächen des Einkaufszentrums nahezu keimfrei gehalten werden.

Coronakrise in Hamburg: Ein Aufkleber mit der Aufschrift „Sicher Berühren – Keimfreie Oberfläche“ klebt auf einem Handlauf in der Europa Passage.

Foto: dpa

Damit sei das Ansteckungsrisiko – zumindest durch Oberflächenberührungen – im öffentlichen Bereich der Europa Passage für die Kunden nahezu vollständig ausgeschlossen, sagte eine Sprecherin. Dem Unternehmen war kein anderes Einkaufszentrum in Deutschland mit gleicher Technologie bekannt. Der Einbau der Technologie und das Aufbringen der antimikrobiellen Beschichtung habe etwa 100.000 Euro gekostet. I

Die spezielle Beschichtung mit Titandioxid, die von einem deutschen Start-up-Unternehmen von zwei Frauen aus Köln entwickelt wurde, sei auf 450 Quadratmeter Flächen aufgetragen worden. Zudem wurde in den Rolltreppen eine Anlage eingebaut, mit der mittels Hochleistungs-UV-Lampen Keime, Bakterien und Viren sowie Pilze durch die Strahlung in Sekundenschnelle unschädlich gemacht werden.

Maskenpflicht in Hamburg: Bürgermeister beantwortet Fragen:

Corona: Hamburger Polizei räumt Shisha-Bar

In einer Shisha-Bar in der Wandsbeker Marktstraße in Hamburg-Wandsbek wurde gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Polizeibeamte, die mit Mundschutz im Einsatz waren, trafen dort in der Nacht zum Sonntag auf etwa 25 bis 30 Personen. Nach der Personalienfeststellung mussten alle Personen die Bar verlassen.

Verstoß gegen die Corona-Auflagen: In Wandsbek mussten rund 25 Personen eine Shisha-Bar verlassen.

Foto: Michael Arning

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum, und halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an Ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Trotz Corona nur vereinzelt Hochzeiten in Hamburg abgesagt

Trotz der Coronakrise verschieben die meisten Paare die geplante Trauung nicht, obwohl es aus Infektionsschutzgründen strenge Auflagen in den Standesämtern gibt. „Das Verständnis für die besondere Situation unter den Brautpaaren ist groß und die Kooperationsbereitschaft ebenfalls“, sagte Dennis Imhäuser, Bezirksamtssprecher in Harburg.

Heiraten in der Coronakrise ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich (Symbolbild).

Foto: dpa

Bei einer Trauung im Standesamt dürfen aufgrund der bestehenden Allgemeinverfügung derzeit nur das Brautpaar, der Standesbeamte sowie die im Haushalt lebenden Kinder anwesend sein. Trauzeugen oder Angehörige sind nicht zugelassen. Am Trautisch ist eine Plexiglasscheibe angebracht. Der Standesbeamte oder die Standesbeamtin darf den frisch Vermählten nicht per Handschlag gratulieren.

Nach Angaben der Behörde sagen derzeit im Schnitt pro Woche nur ein bis zwei Paare ihren Trautermin in einem Hamburger Standesamt ab. Im Vergleich zum Vorjahr sind das weniger Absagen: Dort haben durchschnittlich pro Woche zwei bis drei Paare die Trauung abgesagt oder verschoben. Die meisten Paare vereinbarten bei der Absage direkt einen neuen Termin.

Schleswig-Holsteiner können am Sonntag einkaufen

Wenige Tage vor der Einführung der Maskenpflicht auch in Schleswig-Holstein werden an diesem Sonntag mehrere Einzelhandelsgeschäfte im Land von 11 bis 17 Uhr ihre Türen für Kunden öffnen. Hintergrund ist eine Ausnahmeregelung der Landesregierung.

Wegen der Coronapandemie ist die von März bis Oktober geltende Bäderregelung, die in Touristenorten Sonntagsöffnungen für sechs Stunden erlaubt, eigentlich derzeit ausgesetzt. Bis Mai hat das Land nun aber zwei Sonntagsöffnungen erlaubt, um die Kundenströme zu entzerren. Die Regelung soll kein Aufruf zum Shopping sein, hatte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) dazu gesagt. Für den 1. Mai selbst gilt die Ausnahmeregelung nicht.

Dank dieser Erlaubnis können am Sonntag nun Wochenmärkte sowie Geschäfte mit maximal 800 Quadratmetern öffnen. Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Poststellen, Baumärkte und der Großhandel dürfen unabhängig von ihrer Größe verkaufen. In den Läden wird dabei noch keine Maskenpflicht bestehen. Die kommt in Schleswig-Holstein erst am Mittwoch. Unabhängig davon müssen natürlich in allen Geschäften und Orten die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

Leonhard: Fahrplan für Kita-Öffnung bis 30. April

Eine schrittweise Öffnung der Kindertagesstätten ist bis Anfang Mai bundesweit nicht absehbar. Dennoch erarbeiten die Familienminister der Länder bereits jetzt einen Fahrplan dafür. „Wir arbeiten das in diesen Tagen in den Ländern aus und werden den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bis zum 30. April einen Beschlussvorschlag der Familienminister vorlegen“, sagte Hamburgs Familiensenatorin Melanie Leonhard (SPD)in Hamburg.

Die Politikerin ist bei den Planungen gemeinsam mit ihrem Amtskollegen aus Nordrhein-Westfalen federführend. „Wenn wir nicht wollen, dass die Eltern aus Verzweiflung irgendwann wieder die Kinder durch Großeltern und andere betreuen lassen, dann müssen wir dieses Thema jetzt intensiv abwägen.“

Bisher entfällt für viele Kita-Kinder wegen des eingestellten Regelbetriebs ein warmes Mittagessen. Künftig kann auch für Kinder, die nicht in der Notbetreuung sind, in der jeweiligen Kita eine Mahlzeit abgeholt werden. #CoronaHH https://t.co/QH4vaTzK9e pic.twitter.com/47Mmgwe5SI — Sozialbehörde (@sozialbehoerde) April 24, 2020

Auf ein konkretes Datum für eine Öffnung konnte und wollte Leonhard sich dabei noch nicht festlegen. „Mein Wunsch ist, dass es nicht mehr so lange dauert. Prävention hat im Moment Vorrang. Jede künftige Entscheidung muss aber am Wohl der Kinder Maß nehmen. Es geht darum, die Rechte von Kindern, die Bedürfnisse von Eltern und den Schutz der Gesundheit, auch von Erzieherinnen und Erziehern, in Einklang zu bringen.“

Das müsse auf einem Niveau passieren, „bei dem die Länder natürlich noch Möglichkeiten haben, das individuell auszugestalten.“ Das sei wichtig, weil die Situation nicht nur in den Kitas einer Stadt, sondern auch in den Kommunen sehr unterschiedlich sei. Eine für alle Kitas gleichermaßen gültige starre Regel könne es deshalb nicht geben.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

Sars-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

