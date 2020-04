Hamburg. Erstmals lässt sich inzwischen auch beziffern, inwieweit Kinder und Jugendliche bislang von der Pandemie betroffen sind. Laut einer Aufstellung der Gesundheitsbehörde, die dem Abendblatt vorliegt, wurden demnach 57 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren positiv auf das Coronavirus getestet. Weitere 21 Fälle gab es in der Altersgruppe von sieben bis zehn Jahren. Unter größeren Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 19 Jahren wurden weitere 269 Betroffene registriert.

Obwohl Minderjährige etwa ein Sechstel der Hamburger Bevölkerung ausmachen, liegt ihr Anteil an den bestätigten Coronafällen damit bei nur 7,6 Prozent. Ein wichtiger Grund dafür ist mutmaßlich, dass infizierte Kinder bei einer Covid-19-Infektion offenbar nur selten Symptome entwickeln und deshalb auch seltener getestet werden. „Weder in Kitas noch in Schulen hat es Meldungen zu Coronafällen gegeben“, sagte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde.

Ein Kind unter zehn Jahren auf der Intensivstation

Unter Ärzten und Wissenschaftlern wird aber bereits seit mehreren Wochen beklagt, dass kaum Daten darüber vorliegen, wie hoch das Ansteckungsrisiko für Kinder tatsächlich ist und inwieweit sie das Virus weiter verbreiten. Einen Vorschlag des UKE, 10.000 Kinder auf dem Heiligengeistfeld testen zu lassen, lehnte der Senat als zu riskant und nicht vermittelbar ab.

„Wir tappen in dieser Frage weiter völlig im Dunkeln“, sagt ein Hamburger Laborarzt. Es wird aber angenommen, dass das Virus an den Zellen von Kindern nicht so gut „andocken“ und Schaden anrichten kann wie bei Erwachsenen.

Laut Gesundheitsbehörde musste ein mit dem Coronavirus infiziertes Kind in Hamburg unter zehn Jahren bislang auf der Intensivstation einer Klinik behandelt werden. Einen Todesfall unter Minderjährigen gab es bislang nicht. Der jüngste an Covid-19 verstorbene Betroffene wurde 51 Jahre alt. Das Durschnittsalter der an Covid-19 verstorbenen Hamburger beträgt nach aktuellem Stand 80,2 Jahre.