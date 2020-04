Hamburg. Die Zahlen der Corona-Genesenen nehmen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern weiterhin zu. Erste Geschäfte haben seit Montag geöffnet, der Schulbetrieb wird kommende Woche in Hamburg langsam aufgenommen und auch in den U- und S-Bahnen wird es wieder voller.

Um zu verhindern, dass sich durch die Lockerungen viele Menschen mit dem Coronavirus infizieren, gilt ab Montag in Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern in öffentlichen Verkehrsmittel und teilweise auch im Einzelhandel die Maskenpflicht. In Schleswig-Holstein gilt sie ab Mittwoch.

Derweil arbeiten Experten weiterhin an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Ein UKE-Professor hat am Mittwoch zudem eine kontroverse Strategie aus der Krise vorgeschlagen: Junge Erwachsene und Kinder sollten sich infizieren, da sie „quasi nicht erkranken“. So könne eine Immunität in der Bevölkerung geschaffen werden.

Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Norden im Newsblog (23. April):

Das Coronavirus in Deutschland und weltweit:

2530 Coronainfizierte in Schleswig-Holstein

Die Zahl der in Schleswig-Holstein seit Ausbruch der Corona-Epidemie gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Virus ist auf 2530 gestiegen. Wie die Landesregierung am Donnerstag mitteilte, waren dies bis Mittwochabend 34 Fälle mehr als nach der Meldung des Vortags. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 5 auf 84. Jeweils zwei Tote meldeten die Kreise Pinneberg und Stormarn, der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldete einen weiteren Toten im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus.

107 Menschen sind derzeit in klinischer Behandlung und damit 7 weniger als nach der Vortagsmeldung. Rund 1900 Corona-Infizierte sind nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts mittlerweile genesen, wie die Landesregierung mitteilte.

Weltärztepräsident hält Maskenpflicht für "falsch"

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat die ab kommender Woche in ganz Deutschland im Kampf gegen das Coronavirus geltende Maskenpflicht scharf kritisiert. Er trage zwar selber „aus Höflichkeit und Solidarität“ eine Maske, halte aber eine gesetzliche Pflicht für „falsch“, sagte Montgomery der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. Wer eine Maske trage, werde durch ein trügerisches Sicherheitsgefühl dazu verleitet, den „allein entscheidenden Mindestabstand“ zu vergessen.

Auch könnten die Masken bei unsachgemäßen Gebrauch gefährlich werden, warnte der Vorsitzende des Weltärztebundes. Im Stoff konzentriere sich das Virus, beim Abnehmen werde die Gesichtshaut berührt, schneller sei eine Infektion kaum möglich.

Ab Montag ist bundesweit das Tragen von Atemschutzmasken in Teilen der Öffentlichkeit Pflicht. Auch in Hamburg müssen Menschen dann in den öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Wochenmärkten und im Einzelhandel Masken tragen.

Montgomery kritisierte auch, dass Landesregierungen das Tragen einfacher Masken wie auch die Verwendung von Schals oder Tüchern für den Atemschutz als ausreichend bezeichnen. Eine Pflicht zum Tragen von Schals oder Tüchern vor dem Gesicht sei „lächerlich“. Er hob zugleich hervor, dass „echt wirksame Masken“ derzeit noch für das medizinische Personal, Pflegekräfte und unmittelbar Gefährdete gebraucht würden.

Maskenpflicht in Hamburg: Bürgermeister beantwortet Fragen:

Maskenpflicht in Hamburg: Bürgermeister beantwortet Fragen Maskenpflicht in Hamburg: Bürgermeister beantwortet Fragen

OVG entscheidet kommende Woche über Ladenöffnung

Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht (OVG) wird voraussichtlich am Donnerstag kommender Woche über das Öffnungsverbot großer Läden in der Coronakrise entscheiden. Das sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Donnerstag bei NDR 90,3. Bis dahin bleibe es dabei, dass nur Läden mit einer Verkaufsfläche unter 800 Quadratmeter öffnen dürfen. Einem entsprechenden Eilantrag des Senats habe das OVG zugestimmt, sagte er.

Am Mittwoch hatte das Verwaltungsgericht Hamburg die Regelung für unzulässig erklärt und damit einem Eilantrag eines Sportgeschäfts in der Hamburger Innenstadt stattgegeben. Nach Ansicht des Gerichts ist ein Infektionsschutz in größeren Läden „ebenso gut wie oder sogar besser als in kleineren Einrichtungen“ zu erreichen, hieß es. Der Senat hatte umgehend Beschwerde gegen die Entscheidung beim Hamburgischen Oberverwaltungsgericht eingereicht.

Gurken-Kühne spendet Alkohol für Desinfesktionsmittel

Mit Hilfe des Feinkost-Herstellers Carl Kühne erhalten die Pflegeeinrichtungen der Hamburger Diakonie 1000 Liter Desinfektionsmittel. Die Adler Apotheke in Wandsbek hat es unter anderem aus Alkohol hergestellt, den der Hamburger Sauergurken- und Rotkohl-Produzent sonst als Rohstoff bei der Essigherstellung verwendet. Verpackungsmaterial legte Kühne noch obendrauf.

„Mit unserer Spende möchten wir der Desinfektionsmittelknappheit entgegenwirken, einen kleinen Beitrag leisten zur Arbeit der Pflegekräfte und ihnen Dankeschön sagen für ihren unermüdlichen Einsatz“, sagt Alexander Kühnen, der Vorsitzende der Kühne-Geschäftsführung. Die Spende soll am Freitag an die Diakonie übergeben werden.

Monat des Gedenkens in Eimsbüttel – Stolpersteinputzen geht immer

Auch die Arbeitsgemeinschaft "Monat des Gedenkens in Hamburg-Eimsbüttel" ist von der Coronakrise betroffen. Broschüren, Plakate, Sticker für den 7. Monat des Gedenkens und die Marathonlesung zur Erinnerung an die Bücherverbrennung – alles war fertig, gedruckt und (fast) ausgeliefert. Für einige Veranstaltungen im Mai bleibt nach eigenen Angaben jedoch noch ein bisschen Hoffnung, besonders für Stadtrundgänge oder auch Lesungen unter freiem Himmel. Die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano informiert sich regelmäßig über die Entwicklung und sagt: "Wir nehmen Rücksicht und gefährden keine anderen Leute."

Die Arbeitsgemeinschaft "Monat des Gedenkens in Hamburg-Eimsbüttel" hofft, dass im Mai doch noch einige Veranstaltungen wie Lesungen unter freiem Himmel stattfinden können.

Foto: Arbeitsgemeinschaft "Monat des Gedenkens in Hamburg-Eimsbüttel"

Die 20. Marathonlesung zur Erinnerung an die Bücherverbrennungen am 14. Mai wird aber wohl nur eingeschränkt stattfinden können. Aber womöglich kann auf dem Platz der Bücherverbrennung am Kaiser-Friedrich-Ufer eine symbolische Lesung gehalten werden. In jedem Fall wollen die Organisatoren, die sich zuversichtlich zeigen, die Lesung auch digital auf ihrer Webseite veranstalten zeigen. Und: „Stolpersteinputzen geht immer!“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Corona: Hamburger Band gibt Altenheim-Konzerte

Die Hamburger Band Seemannstochter hat sich in der Coronakrise etwas ganz Besonderes überlegt: In Altenheimen und Behinderteneinrichtungen möchten die Musiker kleine Open Air Konzerte in Gärten geben. Ziel ist es, ältere oder kranke Bewohner, die in der Coronakrise besonders einsam sind, aufzuheitern.

Insgesamt rund 16 Konzerte möchte die Band in Hamburg und Schleswig-Holstein geben. Das erste Konzert findet am Freitag in der Seniorenresidenz Lindenpark in Elmshorn statt.

Viva con Agua richtet Livestream Festival aus

Bereits zum zweiten Mal in der Coronakrise möchte Viva con Agua ein Livestream-Festival ausrichten. Mit prominenter Unterstützung werden 36 Stunden Konzerte, Lesungen, Sport und Interviews in neun verschiedenen Livestreams aus neun Ländern angeboten.

Ziel des Festivals ist es, Spenden für sauberes Trinkwasser im Flüchtlingscamp Moria sowie für Wasser-, Sanitär- und Hygiene-Projekte von Viva con Agua zu sammeln. Am ersten Aprilwochenende wurden 50.000 Euro Spenden eingenommen, unter anderem unterstützte Hamburger Musiker Jan Delay das digitale Festival.

Viva con Aqua ist eine Non-Profit-Organisation (NGO) mit Zentralsotz in St. Pauli, die sich für einen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser, sanitärer Grundversorgung und Hygiene weltweit engagiert.

UKE untersucht Corona-Folgen auf die Psyche

Forscher der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) wollen

die Folgen der aktuellen Coronapandemie und der damit verbundenen Einschränkungen des sozialen Lebens und der Bewegungsfreiheit auf die psychische Gesundheit und die Entwicklung von Depressionen untersuchen.

Dazu bitten sie um die Teilnahme an einer Online-Befragung, die unter www.psyche-corona.de aufgerufen werden kann.Teilnehmen können alle Interessierten über 18 Jahre, die derzeit nicht stationär behandelt werden.

