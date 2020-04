Hamburg. Antje Brügmann hatte sich schon sehr auf den 4. Mai gefreut. An diesem, dem übernächsten Montag darf ihr Golfclub Hamburg-Oberalster erstmals seit Ausbruch der Coronapandemie die Anlage unter bestimmten Auflagen wieder öffnen, ebenso wie Tennis-, Reit- und Wassersportvereine. So hatte es die schleswig-holsteinische Landesregierung beschlossen. Auf deren Hoheitsgebiet liegt der Club aus Tangstedt im Kreis Segeberg nämlich – wenn auch um wenige Kilometer. Aber die haben es in sich.

Brügmann wohnt im Hamburger Stadtteil Langenhorn, rund 150 Meter diesseits der Landesgrenze. Die war bislang praktisch unsichtbar. Doch mit einem Mal ist es, als trenne ein Graben des Misstrauens die Menschen, das Virus scheint das Klima vergiftet zu haben. Wenn sie mit ihrem Hamburger Auto im nahen Norderstedt für ihre Familie einkaufen gehe, werde sie "manchmal mit Kommentaren oder Zetteln an den Scheiben bedacht und im schlimmsten Fall wüst beschimpft", schreibt Brügmann in einem offenen Brief an die Presse.

Zu dem Schreiben veranlasst hat die Business-Trainerin eine E-Mail, die sie uns alle "Golffreunde aus Hamburg" von ihrem Club bekommen hatte. Wegen des geltenden Einreiseverbots dürften Mitglieder aus der Hansestadt die Anlage vorerst nicht nutzen, heißt es darin bedauernd: "Leider gibt es mit Stand heute keine Möglichkeit für Ausnahmen. Es wurde stattdessen noch einmal dringlichst darauf hingewiesen, dass Verstöße bei Kontrollen strikt geahndet werden."

Einreiseverbot: Golfspielern aus Hamburg drohen bis zu 500 Euro Strafe

Der Club sei dazu gezwungen, die behördliche Anordnung durchzusetzen, da mit verstärkten Kontrollen zu rechnen sei. Versuche ein Spieler aus Hamburg auf das Gelände zu fahren, müsse er mit einer Geldstrafe von 150 bis 500 Euro rechnen. Dem Club selbst drohe sogar eine Geldstrafe zwischen 5000 und 25.000 Euro. "Was dies für die Golfanlage bedeuten kann, müssen wir wohl nicht erläutern", heißt es in dem Schreiben.

Man könne nur auf den 30. April hoffen. Dann soll über eine Lockerung der Verordnung gesprochen werden. Am gestrigen Donnerstag hatte sich die schleswig-holsteinische Landesregierung in einer Telefonkonferenz mit den Landräten und Oberbürgermeistern darauf verständigt, auswärtige Besitzer von Zweitwohnungen vom 4. Mai an wieder einzulassen. Ein Luxusproblem? Vielleicht. Doch über die Frage war zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein ein heftiger Grenzstreit entbrannt.

Viele Goldclubs im nördlichen Speckgürtel

Droht nun gar ein diplomatischer Golf-Krieg zwischen den nördlichen Bundesländern? Der nördliche Speckgürtel der Hansestadt ist von zahlreichen Anlagen gesäumt, allein neun der 20 Clubs im Hamburger Golfverband liegen auf schleswig-holsteinischem Territorium – Oberalster gehört noch nicht einmal dazu. Hunderte Mitglieder sind betroffen.

"Wie grausam muss es sein, endlich wieder öffnen zu dürfen und dann einen riesigen Anteil der Mitgliedschaft bitten zu müssen, zu Hause zu bleiben, weil zwischen Wohnort und Club die Landesgrenze liegt", fragt Brügmann. Sie fordert statt Pauschalverordnungen flexible Lösungen für Menschen, die wie sie in einer Grenzregion leben, und ihren Lebensraum nicht einzuschränken. "Damit wäre auch ein Zeichen gegen die diffamierende Spalterei und ein Zeichen gesetzt, den Sport auch unter Wahrung von Abstandsregelungen leisten kann: Menschen zu verbinden!"